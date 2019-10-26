Бегство капитала из Киргизии. Пока власть поощряет "борьбу" с коррупцией, инвестор не придет, - А.Акенеев

11:46 28.10.2019 28 октября 2019, Бишкек, Азамат Акенеев специально для ИА "24.kg"



Жесткое обращение главы правовой клиники "Адилет" и экс-депутата Жогорку Кенеша Чолпон Джакуповой вызвало резонанс. Ее открытое письмо президенту страны Сооронбаю Жээнбекову о том, почему люди не верят его обещаниям о борьбе с коррупцией, широко обсуждается в обществе.



Эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР Азамат Акенеев также поделился с 24.kg своим мнением о том, почему в Кыргызстан совсем скоро перестанут приходить инвестиции и почему властям нужно срочно менять тактику в борьбе с коррупцией.

Давление силовиков на бизнесменов и иностранных предпринимателей в Кыргызстане, а также бездействие в борьбе с криминалом не лучшим образом отражаются на инвестиционном климате страны.

Если власти не примут меры, то в ближайшее время в Кыргызстан и вовсе перестанут приходить инвестиции.



Проверки, аресты, допросы



После почти двух лет политических баталий, кажется, что ситуация в стране потихоньку стабилизируется. Все чаще звучит мнение: необходимо поставить на первый план развитие экономики, а не борьбу всех против всех.

Привлекать инвесторов, реализовывать крупные экономические проекты, повышать уровень доходов граждан, создавать рабочие места. Но есть много препятствий - сохраняющийся высокий уровень коррупции в государственных органах, сложное налоговое администрирование, низкая квалификация рабочей силы, невыгодные условия кредитования бизнеса, недостаток энергетических мощностей...



Главная проблема, которая отпугивает инвесторов, - давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов. Это стало ключевым фактором, препятствующим развитию экономики.

Давление может выражаться в самых разных формах. От многочисленных проверок, выемки документов, вызовов на допросы до прямого ареста счетов, имущества самих инвесторов, а также их работников.



Данных об общем количестве уголовных дел по экономическим статьям и арестованным предпринимателям в открытом доступе нет. Но взять хотя бы примеры из недавнего прошлого - уголовные дела, ставшие резонансными, когда руководителей компаний заключали под стражу.



Уголовное дело на ОсОО "Акнет" и задержание его главы Кубана Ажимудинова, арест генерального директора KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева, чуть ранее заместителя директора нефтеперерабатывающего завода "Джунда" Ю Шан Ли - это самые громкие случаи.

Менее громких дел на предпринимателей, зачастую даже не попадающих в СМИ, намного больше.

Почему правоохранители кошмарят бизнес вместо реальной борьбы с коррупцией и криминалом? Догадаться нетрудно. Это стало своеобразным способом заработать.



Кормушка для правоохранителей



Много раз говорилось и принималось решение на самом высоком уровне, что раскрытием экономических преступлений должен заниматься только один орган - Государственная служба по борьбе с экономическим преступлениями (Финпол). Но до сих пор и другие силовые органы расследуют такие дела.

Усугубляют ситуацию два момента. Во-первых, закон о проверках, серьезно ограничивающий их количество, которые могут проводить государственные органы, не распространяется на силовиков. Они не подпадают под мораторий на проверки, действующий с начала 2019 года.

Правоохранительные органы могут проверять бизнес хоть каждый день, для этого им достаточно обычного заявления.

Известны случаи, когда предпринимателя проверяли по очереди сразу три территориальных подразделения ГСБЭП. Причем аргументы о том, что их коллеги уже здесь были и никаких нарушений не нашли, игнорировались.



Во-вторых, с прошлого года объявлено "социалистическое" соревнование между правоохранительными органами по показателям: кто больше зачислит на единый депозитный (так называемый антикоррупционный) счет. Это дополнительно развязало руки силовикам, заранее оправдывая их давление на бизнес перед политическим руководством страны. Мол, выполняют благородную цель - пополняют бюджет. А небольшие перекосы списываются на неизбежность: лес рубят, щепки летят.

По каким делам и статьям поступают деньги на этот счет, является закрытой информацией. Но по неофициальным данным, подавляющая часть этих средств - это не активы, конфискованные у чиновников и коррупционеров, а просто сумма доначислений на предпринимателей.

А какой наилучший способ сделать бизнесмена сговорчивым и заставить расстаться со своими деньгами без длительных судебных процедур и разбирательств? Правильно, посадить его в камеру. И счет, скорее всего, пополнишь, и, не исключено, личный карман правоохранителя.



Не кампания - кампанейщина



Надо срочно корректировать так называемую борьбу с коррупцией. Почему это важно для инвестиционного климата в стране? По той простой причине, что уголовные дела, а тем паче арест и содержание под стражей, особенно до приговора суда, являются красными линиями.

Инвесторы редко бывают наивными и незнающими, особенно когда речь идет о крупном транснациональном бизнесе.

Инвестируя в Кыргызстан, бизнес понимает, что придется столкнуться с коррупцией, слабым потенциалом госорганов, недовольным населением, сложными и непрозрачными процедурами, отсутствием инфраструктуры и другими факторами, ухудшающими условия деятельности.

На многое предприниматели готовы закрыть глаза, рассчитывая взамен на риски получить повышенную прибыль или другие преимущества.



Однако попасть под арест без вины не готов никто. Никакие возможные выгоды не перекроют этот риск. Поэтому пусть и немногочисленные случаи ареста инвесторов, особенно иностранных, оказывают просто катастрофическое влияние на наши перспективы привлечь международный капитал в Кыргызстан или хотя бы сохранить национальный от бегства за границу.



Силовики приводят аргументы, что и в развитых странах немало случаев, когда на предпринимателей заводят дела и они получают крупные сроки за нарушения. И тем не менее инвестиции туда идут. Здесь нужно понимать ключевую разницу.



На Западе существует независимая и квалифицированная судебная система. У инвестора есть гарантии, что его дело будет рассмотрено объективно. Плюс по экономическим преступлениям никого не сажают за решетку до приговора суда. Используются другие меры пресечения.

Пока в стране нет верховенства права, для инвесторов должен действовать жесткий принцип презумпции невиновности

Правоохранителям связать руки - как минимум лишить их возможности сажать за решетку бизнесменов за экономические преступления на время следствия.

Те небольшие средства, которые силовые органы возвращают в бюджет, в действительности обходятся стране многократно дороже за счет неполученных инвестиций и бегства капитала. Это как раз тот самый случай, когда лучше отпустить 10 или даже 100 виновных, чем посадить одного невинного.



Что делать?



Власть должна дать четкий и недвусмысленный сигнал бизнесу, что в этом противостоянии с правоохранительными органами она на стороне предпринимателей. Для начала - незамедлительно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которые сидят под арестом во время следствия. Заменить им меру пресечения на не связанную с лишением свободы. И полностью прекратить эту практику в дальнейшем.

Следующий шаг: передать все экономические преступления одному органу - ГСБЭП.

Ни МВД, ни тем более ГКНБ не должны заниматься расследованием уголовных дел, связанных с инвесторами и местными предпринимателями по "экономическим" статьям.



Необходимо также провести коренную реорганизацию Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, сделав ее в первую очередь аналитической службой, набрав туда кадры с соответствующей квалификацией.

Жестко ограничить пополнение антикоррупционного счета только активами, изъятыми у чиновников, запретив пополнять его за счет предпринимателей - еще один важный пункт.



Без этих преобразований говорить о каком-то существенном развитии экономики и других шагах по улучшению инвестиционного климата не имеет смысла. Источник - 24.kg

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