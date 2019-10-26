В Нур-Султане достраивают зиккурат "Назарбаев-центр" №2 (фото)

12:58 28.10.2019

Что будет в новом здании Назарбаев-центра



В Нур-Султане строится второе здание Назарбаев-центра, которое находится рядом с первым по улице Алихана Бокейханова. Как будет выглядеть новый центр, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал директор "Библиотеки Первого Президента - Елбасы" Амерхан Рахимжанов.



Назарбаев-центр-2 планируют открыть летом 2020 года. Со слов директора, экспонаты начнут перевозить уже в феврале-марте следующего года. Новый центр будет состоять из трех этажей.



"В новом здании будут конгресс-холл, актовый зал, музей, выставочное пространство. Залы используют для занятий, учебы, лекций и тренингов. Мы планируем приглашать еще больше детей и студенческую молодежь. Наши посетители смогут просматривать фильмы, сосредоточенные в фондах личного архива Елбасы. Зал будет на 2 тысячи мест", - отметил Амерхан Рахимжанов.



На первом этаже расположится музей Первого Президента, который сейчас находится в составе библиотеки. Экспозиции и содержание музейного пространства будут насыщены последними инновационными и технологическими решениями.



"Сейчас в Назарбаев-центре представлено около 2 тысяч экспонатов из 11 тысяч. Остальные в фондах и "на колесах", то есть периодически бывают представлены во время передвижных выставок в региональных музеях и центрах. При этом мы строго соблюдаем необходимые меры сохранности, и большая часть экспонатов находится в хранилищах на консервации. Кроме того, есть более 145 тысяч архивных материалов, более 30 тысяч книг. Эти материалы должны работать. Каждый экспонат и архивный материал - это история становления нашего государства. Будущее поколение должно быть знакомо с историей", - отметил Амерхан Рахимжанов.



Директор подчеркнул, что здание строится за счет частной компании.



"Все экспонаты - дорогие подарки, ордена, которые были вручены Елбасы в разные годы - это признательность не только Первому Президенту, это признательность народу Казахстана. Елбасы передал их в собственность государству, и мы это должны показывать. За каждой фотографией, архивным материалом стоит история развития нашей страны. А чтобы развиваться в будущем, мы должны знать историю прошлого, историю становления нашей независимости. Нынешняя молодежь должна хорошо знать о событиях того времени. Через архивные материалы, через принятие решений, указов, законов, распоряжений, встречи с разными политиками мы представляем посетителям полномасштабную картину нашей истории", - добавил Амерхан Рахимжанов.



Он отметил, что в Назарбаев-центре сотрудники Библиотеки Елбасы сегодня ежедневно проводят экскурсии, выставки и конференции, встречи, тренинги и занятия для детей.



"В мире все известные музеи приносят доход. И эти деньги направляются на содержание самого здания. При этом хотелось бы предостеречь всех, и, я думаю, в современном информационном пространстве наши читатели понимают, что есть очень большое количество учреждений культуры, которые нельзя ставить на одну планку и мерить по одному ранжиру. И я бы даже не стал сравнивать Библиотеку Елбасы с Национальным музеем, поскольку мы выполняем несколько разные задачи, которые отличаются друг от друга".



"Прежде всего Библиотека Елбасы - это уникальное, ни на что не похожее, особенно в нашей отечественной практике, учреждение, в котором наряду с овеществленной историей, которая показана через экспонаты истории нашей независимости, предстает вся документальная, хроникальная жизнь общества в самые тяжелые периоды независимости".



"И поэтому в наше здание будут приходить посетители, которые желают наряду с музейными экспонатами увидеть уникальные архивные, книжные раритеты. Поскольку только в собрании Елбасы можно увидеть это в комплексе", - сказал Амерхан Рахимжанов, отвечая на вопрос, должен ли Назарбаев-центр приносить доход от посещений.



Он указал, что Библиотека Елбасы и в целом центры будут работать бесплатно.



"Вполне понятен интерес: что за здание строится и для чего. Этот интерес для нас очень важен, поскольку показывает, насколько заинтересованным является население Казахстана. Насколько оно неравнодушно к тому, что видит рядом. И поэтому мы хотим порадовать нашу публику, от самых маленьких детей до людей преклонного возраста, которые придут и увидят часть своей биографии в этих экспозициях".



"И более того, наш Назарбаев-центр и сейчас уверенно движется в этом направлении, с тем чтобы стать центром, в котором люди разных интересов, разного образования и профессиональной подготовки смогут получить все, что им необходимо, в плане как эстетическом, так и содержательном", - уверен Амерхан Рахимжанов.



Ранее сообщалось о начале строительства в Президентском парке нового здания.



Фото: Ботагоз Айтжанова