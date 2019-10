Путин двинул на амер-выборы нового кандидата - красотку-мулатку майора КГБ? Тулси Габбард (фото)

13:08 28.10.2019

Как Хиллари Клинтон находила "русских агентов" в Америке

И как появляются восходящие политические звезды



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В Демократической партии США полыхает словесная война. 17 октября Хиллари Клинтон заявила, что "русские положили глаз на одну женщину" и готовят ее к участию в демократических праймериз, чтобы сделать на выборах 2020 года кандидатом "от третьей партии".



Член палаты представителей Конгресса США от Гавайских островов Тулси Габбард приняла эти слова на свой счет и в "Твиттере" жестко ответила Клинтон: "Классно! Спасибо @HillaryClinton. Вы, королева поджигателей войны, олицетворение коррупции и гнили, которая вызывала такое отвращение в Демократической партии, наконец-то вышли из-за кулис".



Клинтон действительно имела в виду Тулси Габбард. Она, в прошлом офицер Вооруженных сил США, ветеран войны в Ираке и майор Национальной гвардии Гавайев, до сих пор не пользовалось особым успехом среди избирателей. Ее популярность едва достигала двух процентов. И Габбард заявила, что за "согласованной кампанией по уничтожению" ее репутации стоят Клинтон и ее подручные, а также их "могущественные союзники в корпоративных СМИ и военной машине".



Во время теледебатов демократов Тулси Габбард в прямом эфире обратила внимание американцев на то, что война в Сирии была начата госсекретарем Хиллари Клинтон, которая проводила политику regime-change. Габбард многократно повторила выражение regime-changing wars (войны для смены режима), призывая прекратить их.



Основатель и издатель независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь раскрыл секрет нападок Хиллари Клинтон на Тулси Габбард. Он отметил, что у Клинтон есть несколько подконтрольных ей кандидатов в президентской гонке, команды которых укомплектованы ее бывшими сотрудниками. С их помощью Клинтон намерена подорвать набирающие силу в Америке антивоенные взгляды.



Блюменталь пишет, что у Клинтон так много денег от ее друзей "с Уолл-стрит, из оборонной промышленности и элитных кварталов", что она на эти средства содержит "подлую сеть подкупа". В лице Тулси Габбард Клинтон увидела угрозу для опекаемых ею политиков-демократов – Камалы Харрис и Кори Букер, которых Габбард "унизила" во время теледебатов. Следующая серия атак, по мнению Макса Блюменталя, будет произведена на Берни Сандерса и его сторонников с целью исключить их присоединение к начатой Габбард кампании против regime-changing wars.



Увлекаясь, Хиллари Клинтон назвала "русским агентом" и главу партии зеленых Джилл Стейн, которая давно ушла из политики и практикует как детский врач в Бостоне.



И здесь проступает важная особенность происходящего в Америке: Хиллари Клинтон, заявив, что на Тулси Габбард "положили глаз русские", резко увеличила популярность последней. Заявление о том, что Россия готовит ее как спойлера в президентской гонке 2020 года, возымело обратный эффект. Габбард с энтузиазмом встретили жители штата Айова, куда она приехала для встречи со своими сторонниками. Во время выступления перед избирателями в Университете Айовы к ней подошел мужчина и подарил ушанку в стиле "Соколиного глаза". "О, это русская шапка!" – воскликнула Габбард под крики ее сторонников "К черту Хиллари!" и "Время Тулси!"…



"Хиллари лишь усилила Тулси Габбард, – пишет в The Atlantic профессор Военно-морского колледжа и Гарвардского университета Том Николс. – Обвинение Клинтона в том, что Габбард – инструмент русских, было настолько грубым и неуклюжим, что вдохнуло новую жизнь в ее заявку на участие в праймериз... Дня не прошло, как Габбард начала собирать спонсорские средства, и это было предсказуемо, как восход солнца".



Ошибка Хиллари Клинтон, считает Николс, состоит в том, что она считает себя арбитром Демократической партии, каковым на самом деле не является. Однако ее сила – в финансовых ресурсах от спонсоров из военно-промышленного комплекса. Как пишет в своей книге The CIA Democrats известный канадский публицист, обозреватель портала Global Research Патрик Мартин, Хиллари – в числе самых влиятельных распорядителей финансовых средств Демократической партии.



Воюют между собой не только политики (на словах в телеэфире), но и избиратели (физически на улицах). Так, во время недавней поездки Дональда Трампа в Миннеаполис для выступления на митинге произошли беспорядки, перешедшие в побоище. Сотни противников Трампа напали на его сторонников, окружая их автомобилями, жгли шляпы с надписью MAGA (Make America Great Again), мочились на них, вступали в схватки с полицией, бросали в полицейских тяжелые предметы, скандируя: "Убей копа, сохрани жизнь!" (kill a cop, save a life).



The New York Times пишет, что в поддержку Тулси Габбард выступил бывший главный стратег Белого дома (при Трампе) Стивен Бэннон, "впечатленный ее политическим талантом". Готов проголосовать за нее Ричард Б. Спенсер, "белый националистический лидер". Бывший кандидат в президенты США, влиятельный республиканец Рон Пол хвалит ее "либертарианские инстинкты". Популярный евангелист Франклин Грэм считает Тулси Габбард "освежающей". Влиятельный сторонник Трампа блогер Майк Чернович, которого The New York Times называет "крайне правым теоретиком заговора", считает, что у Габбард "хорошая энергия, хорошая аура; вы чувствуете, что это серьезный человек, и она кажется очень трампианской" (she seems very Trumpian).



Как замечает Майк Блюменталь, неуклюжая атака Клинтон на Габбард выдает "менталитет людей, не имеющих отношения к среднестатистическим американцам, и… Дональд Трамп, если он пройдет через сагу об импичменте, может остаться еще на четыре года в Белом доме".