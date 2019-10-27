 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.10.2019
19:51  Какамурад против Аркадага. Полиция Стамбула отпустила туркменского оппозиционера Хыдырова
19:48  Аркадаг сурово нахлобучил вице-премьера Мередова за трубу ТАПИ
19:38  Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке, - Washington Post
19:26  В Самарканде снова уничтожают и застраивают историческую часть города
19:18  США назло Путину увязнут в Сирии, - Роберт Райт
19:09  На выборах в Аргентине побеждает оппозиционный "перонист" Альберто Фернандес
19:00  Трамп, жди "ответку" за смерть Багдади, - Абдель Бари Атван

18:20  Почему мотор китайской экономики скоро заглохнет? - Ф.Энгдаль
18:01  Смерть Багдади: в прошлом ИГИЛ* всегда удавалось выстоять после исчезновения своих лидеров, - Le Monde
17:57  Упырятина. В Алматинском 5-звездочном отделе InterContinental англичанин зверски убил свою 2-летнюю дочь
17:41  КазМеритократия. Изгнанный из КазМинобра за коррупцию Орсариев стал главой АО "Фонд науки"
13:08  Путин двинул на амер-выборы нового кандидата - красотку-мулатку майора КГБ? Тулси Габбард (фото)
12:58  Долина КазГизы.... В Нур-Султане при живом Елбасы достраивают зиккурат "Назарбаев-центр" №2 (фото)
11:46  Бегство капитала из Киргизии. Пока власть поощряет "борьбу" с коррупцией, инвестор не придет, - А.Акенеев
11:31  Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы, - В.Катасонов
11:27  Рахмон играет с огнем. Принимая у себя иранских оппозиционеров
10:40  Ни один выпускник школ из трех областей Узбекистана (Кашкадарьинская, Джизакская и Самаркандская) не поступил в вуз
10:17  Экс-премьера Киргизии Исакова принудительно доставили (приволокли) в суд по делу БишкекТЭЦ
08:50  Кто же все-таки лидер нации в Казахстане? - Дж.Лиллис
08:33  Отсечена голова лютейшего дракона джихадизма, - А.Эскин
08:17  Удар по Багдади: убийство главаря ИГИЛ не ставит крест на группировке, - "Известия"
08:02  КазКНБ провел спецоперацию в Кызылординской области - 4 злодея пытались продать 240 кг уранового концентрата
07:55  В Казахстане вновь акции протеста против китайской экспансии. 26 задержаных
07:52  В аэропортах Узбекистана усилили контроль над пассажирками в хиджабе
00:37  Дорегене - непобедимая внучка Чингисхана
00:34  Чиновники-воры: как украсть миллиард и не сесть. Казахстанский опыт
00:33  Русская Тортуга. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды (история)
00:26  Дамаск и Москва начали новое (решающее?) наступление в Идлибе, - В.Мухин
00:23  Афганистан в ожидании президента, - Н.Плотников
00:22  Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"
00:17  Навстречу веку Азии. Глобализация или смена полюсов влияния? - Е.Пустовойтова
00:07  "Хезболлу" в Ливане выводят против христиан? - С.Стремидловский
00:05  В Туркмении - жить хорошо, если ты алабай или ахалтекинец, - И.Джорбенадзе
Воскресенье, 27.10.2019
19:53  В Казахстане в новом торговом комплексе пол выложили из обломков надгробных памятников с портретами усопших
19:41  "Халиф" аль-Багдади не желая сдаваться подорвал себя вместе с женами, - Пентагон
19:01  Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300
18:53  В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.
18:12  История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
17:19  Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
14:24  Сможет ли Кыргызстан противостоять турецкой мягкой силе? - А.Тусупбеков
14:01  Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
13:55  Что будет с Ираком в тени событий в Сирии? - С.Шакарянц
13:52  Почему в Бишкеке выросли цены на мясо?
13:51  Китай и Индонезия ускоряют строительство региональной инфраструктуры
11:39  Очередной зигзаг политики Трампа и поворот в Сирии, - Д.Седов
11:38  Италия как демократия с ограниченным суверенитетом, - В.Малышев
11:33  Кыргызстан: как Атамбаев докатился до такой жизни? - Еurasianet
11:21  Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП
11:10  Пентагон уверяет, что в очередной раз ликвидировал Идлибского "халифа" аль-Багдади
11:06  Группа КырДепутатов сочинила законопроект о реабилитации фашистских приспешников из Туркестанского легиона
10:06  Сенаторы США требуют от Душанбе аккредитовать журналистов ТаджРадио Совобода
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
КазМеритократия. Изгнанный из КазМинобра за коррупцию Орсариев стал главой АО "Фонд науки"
17:41 28.10.2019

Бывший ответственный секретарь Министерства образования и науки Арын Орсариев назначен председателем правления АО "Фонд науки", об этом сообщил Олжас Худайбергенов на странице в Facebook, передает Tengrinews.kz."Все вы знаете, что "Фонд науки" сотрясали скандалы последние годы. Но так продолжаться не может.

Глава МОН Асхат Аймагамбетов сейчас проводит активные кадровые изменения, и в результате полностью обновлен состав правления, состав совета директоров, также обновляются функции самого фонда. Новым председателем правления стал Арын Орсариев, который до недавнего времени был ответственным секретарем МОН. То есть с этой позиции он перешел в "Фонд науки", хотя некоторые СМИ поспешили назвать иную причину. У меня есть к нему доверие, более того, у меня есть полное понимание всех деталей происходящего, поэтому могу уверенно сказать, что до широкой публики доходит искаженная информация", - сообщил Олжас Худайбергенов.Ответственный секретарь МОН ответил на обвиненияКак отметил Олжас Худайбергенов, перед Орсариевым стоит задача постепенно решить все имеющиеся проблемы и обеспечить рост объема финансирования за счет негосударственных источников."Помогать ему будут новые заместитетели - Ахан Жарменов по юридическим вопросам и Арман Кашкинбеков по вопросам привлечения финансирования", - добавил Олжас Худайбергенов.Самого Олжаса Худайбергенова избрали председателем совета директоров АО "Фонд науки"."Вначале обновили полностью совет директоров фонда, куда вошли Зарема Шаукенова - директор КИСИ, Бибигуль Утепкалиева - заместитель председателя Комитета науки МОН, Амангельды Тойбаев - руководитель управления в Минфине, Максат Жабагин - заведующий лабораторией в Национальном центре биотехнологий МОН, Асемгуль Молдажанова - первый проректор ЕНУ, Вассилиос Турассис - декан в Назарбаев Университете, Дурвудхан Сураган - профессор в Назарбаев Университете и я. Министр рекомендовал, а все члены совета директоров избрали меня председателем", - добавил он.Худайбергенов пояснил, что воспринимает эту должность как общественную нагрузку, поэтому отказывается от оплаты."Также я беру на себя обязательства, что ни я, ни мои близкие родственники, ни принадлежащие мне компании не будут получать материальную выгоду в любом виде от "Фонда науки". Поэтому я ничем не ограничен и буду делать все в рамках здравого смысла и честности.В течение 3-6 месяцев изменим отношение к фонду, а в течение следующих двух-трех лет сможем добиться активного финансирования полезных для общества прикладных научных идей. Всем составом правления и совета директоров договорились о максимальной публичности и прозрачности принимаемых решений", - заключил председатель совета директоров "Фонда науки".Ранее на руководителей Министерства образования и науки пожаловались в Антикоррупционную службу. Анар Каирбекова обвинила ответственного секретаря Арына Орсариева и вице-министра Рустема Бигари в оказании давления при подписании договора об оказании услуг. По ее словам, для миграции серверов из бюджета выделили 48 миллионов тенге, но поставщик не выполнил работу.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aryin-orsariev-poluchil-novuyu-doljnost-382682/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572273660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2019 года №194
- Рабочий график первого президента
- Аскар Мамин принял участие в заседаниях СНГ и ЕАЭС и провел переговоры с Медведевым Д.А.
- О ситуации на финансовом рынке
- Как президенты элиту поделили
- Кадровые перестановки
- Бердибек Сапарбаев обсудил с жителями Шымкента актуальные вопросы социальной сферы
- Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
- В Сенате презентованы главные финансовые документы страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  