КазМеритократия. Изгнанный из КазМинобра за коррупцию Орсариев стал главой АО "Фонд науки"

17:41 28.10.2019

Бывший ответственный секретарь Министерства образования и науки Арын Орсариев назначен председателем правления АО "Фонд науки", об этом сообщил Олжас Худайбергенов на странице в Facebook, передает Tengrinews.kz."Все вы знаете, что "Фонд науки" сотрясали скандалы последние годы. Но так продолжаться не может.



Глава МОН Асхат Аймагамбетов сейчас проводит активные кадровые изменения, и в результате полностью обновлен состав правления, состав совета директоров, также обновляются функции самого фонда. Новым председателем правления стал Арын Орсариев, который до недавнего времени был ответственным секретарем МОН. То есть с этой позиции он перешел в "Фонд науки", хотя некоторые СМИ поспешили назвать иную причину. У меня есть к нему доверие, более того, у меня есть полное понимание всех деталей происходящего, поэтому могу уверенно сказать, что до широкой публики доходит искаженная информация", - сообщил Олжас Худайбергенов.Ответственный секретарь МОН ответил на обвиненияКак отметил Олжас Худайбергенов, перед Орсариевым стоит задача постепенно решить все имеющиеся проблемы и обеспечить рост объема финансирования за счет негосударственных источников."Помогать ему будут новые заместитетели - Ахан Жарменов по юридическим вопросам и Арман Кашкинбеков по вопросам привлечения финансирования", - добавил Олжас Худайбергенов.Самого Олжаса Худайбергенова избрали председателем совета директоров АО "Фонд науки"."Вначале обновили полностью совет директоров фонда, куда вошли Зарема Шаукенова - директор КИСИ, Бибигуль Утепкалиева - заместитель председателя Комитета науки МОН, Амангельды Тойбаев - руководитель управления в Минфине, Максат Жабагин - заведующий лабораторией в Национальном центре биотехнологий МОН, Асемгуль Молдажанова - первый проректор ЕНУ, Вассилиос Турассис - декан в Назарбаев Университете, Дурвудхан Сураган - профессор в Назарбаев Университете и я. Министр рекомендовал, а все члены совета директоров избрали меня председателем", - добавил он.Худайбергенов пояснил, что воспринимает эту должность как общественную нагрузку, поэтому отказывается от оплаты."Также я беру на себя обязательства, что ни я, ни мои близкие родственники, ни принадлежащие мне компании не будут получать материальную выгоду в любом виде от "Фонда науки". Поэтому я ничем не ограничен и буду делать все в рамках здравого смысла и честности.В течение 3-6 месяцев изменим отношение к фонду, а в течение следующих двух-трех лет сможем добиться активного финансирования полезных для общества прикладных научных идей. Всем составом правления и совета директоров договорились о максимальной публичности и прозрачности принимаемых решений", - заключил председатель совета директоров "Фонда науки".Ранее на руководителей Министерства образования и науки пожаловались в Антикоррупционную службу. Анар Каирбекова обвинила ответственного секретаря Арына Орсариева и вице-министра Рустема Бигари в оказании давления при подписании договора об оказании услуг. По ее словам, для миграции серверов из бюджета выделили 48 миллионов тенге, но поставщик не выполнил работу.

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