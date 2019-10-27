Упырятина. В Алматинском 5-звездочном отделе InterContinental англичанин зверски убил свою 2-летнюю дочь

17:57 28.10.2019

Убитая в алматинской гостинице девочка была гражданкой Великобритании - посольство



Убитая в пятизвездочной гостинице в Алматы девочка была гражданкой Великобритании, передает Tengrinews.kz. Об этом корреспонденту редакции сообщили в посольстве Великобритании в Казахстане. "Мы находимся на связи с полицией в Казахстане по случаю, связанному со смертью британского ребенка и ареста британца в Алматы", - рассказали в отделе коммуникаций посольства. Ранее сообщалось, что в отеле InterContinental убили полуторогодовалого ребенка. Выяснилось, что девочку избил до смерти родной отец. Им оказался гражданин Великобритании.За убийство он может отправиться в тюрьму на срок от 15 до 20 лет, также мужчине может грозить пожизненное заключение.