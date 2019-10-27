Трамп, жди "ответку" за смерть Багдади, - Абдель Бари Атван

19:00 28.10.2019 Главный редактор Rai Al Youm, автор книги "Исламское государство - цифровой халифат", скептически отнесся к заявлению Трампа о ликвидации лидера ИГ. В статье он приводит слова последователя организации, который согласился побеседовать на условиях анонимности. О чем поведал террорист? И что если Трамп не лжет?

Rai Al Youm (Великобритания): будущее ИГИЛ*, если слова американцев окажутся правдой



А мы не знали, что Дональд Трамп такой талантливый актер, пока не увидели его на пресс-конференции, где он объявил о гибели Абу Бакра аль-Багдади, лидера "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ред.), в ходе военной операции американских подразделений специального назначения в районе Бариша на севере провинции Идлиб. Американский президент с гордостью заявил о великой победе, словно одержал верх над Советским Союзом на пике его могущества. Однако все его жесты и мимика были заранее спланированы и заучены.



По словам президента США, во время операции аль-Багдади, его жены и трое сыновей находились в специально вырытом для них подземном укрытии и покончили с собой с помощью взрывных поясов. Возможно, эта информация достоверна, а, может, и нет. У нас есть большие сомнения по этому поводу, которые смогут развеять лишь доказательства в виде фотографий и видеоизображений.



Русские, которых американский лидер поблагодарил за сотрудничество в ходе операции, опровергли свое участие и выразили сомнение насчет гибели лидера террористов. Сирийцы также оказались в списке стран, получивших благодарность Трампа, что их очень насмешило, ведь район, где был убит аль-Багдади, находится вне зоны контроля сирийской армии. Им управляют боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ - прим. ред.). Быть может, американский президент перепутал режим с оппозицией, что в любом случае неудивительно.



***

Трамп - профессиональный лжец, большинство его заявлений и твитов содержат огромное количество вранья. Не исключено, что он сыграл это представление точно так же, как в случае с гибелью Хамзы бен Ладена, сына лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ред.), без единого доказательства или фотографии, подтверждающей его заявление. В погоне за любой "победой" он хочет отвлечь внимание от провала своего сирийского проекта и предстать в качестве героя на фоне соперников в предвыборной борьбе.



Когда американские военные убили двух сыновей Саддама Хусейна, Удея и Кусея, они показали их тела фотографам и телевидению в качества доказательства, а также продемонстрировали видео с казнью их отца после фальшивого суда. Они поместили тело покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи в холодильную камеру для овощей на несколько дней на радость злопыхателям и держали его там, пока не появился запах. Так почему же им не предоставить нам доказательства ликвидации трех фигур, вызвавших столь беспрецедентные ликования, а именно Усамы бен Ладена, его сына и преемника Хамзы, и, наконец, Абу Бакра аль-Багдади? В чем секрет такого поведения?



Исходя из наших знаний, опыта и наблюдений за двумя организациями - "Аль-Каидой" и "Исламским государством" - можно сказать, что обычно они публикуют официальные и документально подтвержденные данные о гибели любого своего бойца. Кроме того, они информируют об этом его семью в соответствии с нормами шариата с целью облегчения распределения наследства и вступления их жен в новый брак при наличии такого желания.

Примечательно, но администрации Обамы и Трампа, в отличие от администрации Буша-младшего, совершенно ничего не рассказали о судьбе тел Усамы бен Ладена и его сына Хамзы, а теперь неясно, где тело Абу Бакра аль-Багдади. Мы не видели фотографий, подтверждающих их гибель, и не знаем, где они похоронены. Вероятно, американские власти хотят что-то скрыть от своих граждан и остального мира, и нам могут потребоваться десятилетия, чтобы узнать всю правду.



Мы не верим, что так называемая гибель Ибрагима Авада аль-Бакри, или Абу Бакра аль-Багдади, окажет большое влияние на "Исламское государство". По нашему мнению, этот человек не был лидером организации, управлявшим ее деятельностью. Он скорее являлся неким фасадом или символом. По крайне мере так было, когда он возглавлял "государство" с населением 7 миллионов человек и площадью 240 тысяч квадратных километров. Разве с крахом этого "государства", разрушением его первой столицы в сирийской Ракке и второй в иракском Мосуле, бегством большей части его бойцов и захватом 13 тысяч из них что-то изменилось?



Аль-Багдади не имел даже четверти той харизмы, что была у его первого учителя - бен Ладена. За два года он появился только на двух видеозаписях. Первая была снята во время провозглашения Халифата в мечети ан-Нури в Мосуле в 2014 году, а вторая - 29 апреля, когда он призвал членов ИГ продолжать боевые действия после краха государства и отомстить американцам и их союзникам.



Согласно прошлым официальным заявлениям Соединенных Штатов, аль-Багдади был убит четырежды, и сейчас, возможно, погиб в пятый раз, поэтому мы склоняемся на сторону русских, сомневающихся в достоверности этого голливудского фильма. В прошлом они также подвергали сомнению данные о гибели аль-Багдади.



Последняя его "смерть" не поставит точку в истории "Исламского государства". Вспомним, ведь крах организации "Аль-Каида" привел к появлению еще двух жестоких группировок - "Джебхат ан-Нусры" и ИГ. Мы не исключаем, что прецедент повторится в ближайшие месяцы и годы благодаря все еще существующим "инкубаторам" в Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане и Ливии.



Если гибель террориста подтвердится, то мы ожидаем ответных операций со стороны последователей аль-Багдади сразу в нескольких регионах, в частности, на Западе. Он может стать кем-то вроде легенды в глазах этих последователей, поскольку согласно американской версии, он покончил с собой, женами и тремя детьми, чтобы не попасть в руки американских военных.



***



Во время работы над своей книгой "Исламское государство - цифровой халифат" (Islamic State the Digital Caliphate) я взял интервью у одного из последователей "Исламского государства". Он попросил меня не упоминать его имя до "мученической смерти". Когда я спросил, какой может быть его реакция на гибель аль-Багдади, как в случае с бен Ладеном, после минутного молчания он ответил: "Месть за смерть лидера будет устрашающей, и государство не погибнет вместе с ним, не падет, оно восстанет из пепла, станет еще более сильным, жестоким. Государство становится более свободным, поскольку постепенно избавляется от огромного бремени своего населения, связанного с ежедневными расходами".



Насколько соответствует реальности это пророчество о судьбе "Исламского государства", и восстанет ли эта организация из пепла после гибели ее лидера в пятый раз? Сколько времени займет это возрождение в условиях существования огромного антитеррористического альянса, возглавляемого Америкой? Будет ли Вашингтон обвинен в создании этой организации, а затем в ее ликвидации, как полагают многие?



У нас нет ответов - эти вопросы носят риторический характер. Нам остаются только ждать. Одному Богу известно, что будет дальше.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация



Абдель Бари Атван (عبد الباري عطوان)

Rai Al Youm, Великобритания



Оригинал публикации: هل قتَلت أمريكا البغدادي فِعلًا أم أنّها "مسرحيّة" مِثل سابِقاتها؟ ولماذا لم نرَ جثامين بن لادن الأب والابن وأخيرًا البغدادي بينما عرضوا علينا جثامين صدّام ونَجليه وبعدهما القذافي؟ وكيف سيكون مُستقبل تنظيم "داعش" إذا صحّت الرّواية الأمريكيّة؟ ومتى سيكون الانتقام وأين؟

Опубликовано 27/10/2019 Источник - ИноСМИ

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