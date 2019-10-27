В Самарканде снова уничтожают и застраивают историческую часть города

19:26 28.10.2019

Опять Самарканд. Опять Узбекистанская. Опять застройка в исторической части. Опять плевать на законы, постановления, предписания, запреты. Вернее, на протяжении всего этого времени практически никто и не собирался останавливаться и что-то соблюдать. В этом вопросе тот же лозунг, что и в спорте: "Быстрее! Выше! Сильнее!" И сильнее всего здесь алчность.



Узбекистанская, 65. На перекрестке с улицей Арутюнова, 33, здесь был большой общий двор с восьмью домами, где такие семьи, как Плетневы, жили с конца 50-х годов прошлого века. Жили бок о бок с историческим военным госпиталем (XIX век), ведь Узбекистанская, 63 уже объект Министерства обороны республики. Жили неплохо, по возможностям, пока в 2017 году не появились они - застройщики фирмы "Зафар Шахрам бунедкор"…



По словам Андрея Плетнева, сначала застройщики пришли договариваться с его престарелой матерью Татьяной Михайловной. Сказали, что хотят на месте их общего двора построить Г-образный шестиэтажный дом. Все уже согласовано с верхами, поэтому либо они соглашаются на ту квартиру, которую выделят в новостройке, либо выкупят их дом. Когда Татьяна Плетнева за свои 450 обустроенных квадратов попросила 100 тысяч долларов, "братки" усмехнулись и начали сбивать цену, объявив, что заплатят 50 штук бакинских и не больше. Мол, жилой площади всего 72 квадратных метра, а земля типа государственная.



Отмечу, что сейчас цена квадрата земли под застройку в центре Самарканда достигает одну тысячу долларов. Два года назад застройщики вместе с чиновниками пытались внушить собственникам участков, которые ежегодно платят налоги за землю, что она при сносе не учитывается. Многие на это повелись и обреченно согласились, не веря ни в работающий закон, ни во власть, которая на стороне бизнес-воротил, ни чиновникам-взяточникам. Ведь вполне может быть и так, что вообще останутся на улице, как это случилось с 80-летним одиноким Вафо Садыковым, чей дом по улице Заргарон недалеко от Регистана снес бывший хоким Самаркарда Акбар Шукуров. Где сейчас Шукуров мы в курсе, а где бедный старик с пропиской в доме, которого нет, к сожалению, я не знаю - он перестал приходить в редакцию уже года два.



Но вернемся к историко-буферной улице Узбекистанская. Да, вопрос частной собственности сейчас не является архиважным, хотя громогласно принимаются законы, постановления. С таким же шумом объявляется о защите памятников истории и культуры, но когда касается реальных дел, выясняется, что интересы дельцов намного, намного выше. Например, вот бывший хоким города Фуркат Рахимов в ноябре 2017 подписал решение о строительстве многоэтажки в зоне, где здания выше 11,5 метров строить нельзя. Сослался он на заключение от "Тошкентбошпланлити" №ОГП-3659 от 12 октября 2017 года. Правда, что сказано в заключении, никто, кроме чиновников и застройщика, не знает. Информацию скрывают. И, как мне вчера сказала Феруза Негматова (та самая, которая отвечает за генплан Самарканда), это конфиденциальная информация, которую могут дать исключительно на запрос хокимията или адвоката. Услуги последнего не бесплатны, но дело даже не в этом. Сроки предоставления ответа до 15 дней. А за это время застройщик уже зальет фундамент и поднимет первый этаж.



Строят сейчас в особо скоростном режиме. Так же строили, когда был объявлен мораторий на строительство в Самарканде в прошлом году. Помню, с группой "Сохраним Самарканд" мы специально объехали указанные в решении хокима города 37 стройплощадок и именно по улице Узбекистанская, 65, активно рылся котлован, а потом работали трамбовочные машины. Пока шли прокурорские проверки, вешалась лапша на уши общественности, здесь, в зоне европейской колониальной архитектуры, лепились этажи. Застройщик уломал половину жителей общего двора и плевать хотел на всякие предписания ЮНЕСКО и Министерство культуры.



Построив часть своего Г-образного дома в пять этажей с мансардой, он вырыл котлован прямо под стенами военного госпиталя и домами Плетнева и О. Петриченко. Точь-в-точь, как это сделала в свое время компания "Афросиеб хосият бегим макони" по адресу Мироншох, 4. Жалобы в областной хокимият и прочие вышестоящие инстанции ни к чему не привели. Облюстиция не нашла в принятых документах ничего противоречащего закону и направила людей в суд. Горхокимият согласился с нарушением градостроительных норм и предписал ООО приостановить строительство на время, но в случае его продолжения граждан-заявителей направили в суд. Так же временно приостанавливает незаконное строительство облхокимият и так же посылает жителей в суд. Однако никакой временной остановки по факту никогда не было, строительство как шло, так и идет. И даже Министерство обороны Узбекистана, подтвердив, что застройщик самовольно захватил часть территории военного госпиталя Самаркандского гарнизона, решило не вмешиваться, а направило Андрея Плетнева в хокимият. Круг замкнулся…



Подводя итог этой бесконечно унылой истории скажу, что сегодня частные застройщики - это вторая после чиновников категория людей, которых население, живущее в своих собственных домах, тихо ненавидит. Потому что те сваливаются на голову, как снег летом, ведут себя развязно, этакие братки из российских 90-х - все в их руках, все купили и договорились. Если они вдруг встречают сопротивление, то в зависимости от статуса сопротивляющихся либо меняют свой блатной тон на псевдовежливый, либо начинают запугивать, унижать, демонстрируя презрение. Они знают, что по большому счету останутся в выигрыше. Ведь с одной стороны - надежная волосатая рука в госоргане, с другой - дольщики, которые вложились в эти стройки и, конечно, будут всеми силами отстаивать свои деньги. А с судами связываться у нас еще бесполезнее - судебные карусели всем известны.



PS. Документы по всем указанным фактам имеются.



Анастасия Павленко (Самарканд)

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