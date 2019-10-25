 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.10.2019
19:51  Какамурад против Аркадага. Полиция Стамбула отпустила туркменского оппозиционера Хыдырова
19:48  Аркадаг сурово нахлобучил вице-премьера Мередова за трубу ТАПИ
19:38  Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке, - Washington Post
19:26  В Самарканде снова уничтожают и застраивают историческую часть города
19:18  США назло Путину увязнут в Сирии, - Роберт Райт
19:09  На выборах в Аргентине побеждает оппозиционный "перонист" Альберто Фернандес
19:00  Трамп, жди "ответку" за смерть Багдади, - Абдель Бари Атван

18:20  Почему мотор китайской экономики скоро заглохнет? - Ф.Энгдаль
18:01  Смерть Багдади: в прошлом ИГИЛ* всегда удавалось выстоять после исчезновения своих лидеров, - Le Monde
17:57  Упырятина. В Алматинском 5-звездочном отделе InterContinental англичанин зверски убил свою 2-летнюю дочь
17:41  КазМеритократия. Изгнанный из КазМинобра за коррупцию Орсариев стал главой АО "Фонд науки"
13:08  Путин двинул на амер-выборы нового кандидата - красотку-мулатку майора КГБ? Тулси Габбард (фото)
12:58  Долина КазГизы.... В Нур-Султане при живом Елбасы достраивают зиккурат "Назарбаев-центр" №2 (фото)
11:46  Бегство капитала из Киргизии. Пока власть поощряет "борьбу" с коррупцией, инвестор не придет, - А.Акенеев
11:31  Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы, - В.Катасонов
11:27  Рахмон играет с огнем. Принимая у себя иранских оппозиционеров
10:40  Ни один выпускник школ из трех областей Узбекистана (Кашкадарьинская, Джизакская и Самаркандская) не поступил в вуз
10:17  Экс-премьера Киргизии Исакова принудительно доставили (приволокли) в суд по делу БишкекТЭЦ
08:50  Кто же все-таки лидер нации в Казахстане? - Дж.Лиллис
08:33  Отсечена голова лютейшего дракона джихадизма, - А.Эскин
08:17  Удар по Багдади: убийство главаря ИГИЛ не ставит крест на группировке, - "Известия"
08:02  КазКНБ провел спецоперацию в Кызылординской области - 4 злодея пытались продать 240 кг уранового концентрата
07:55  В Казахстане вновь акции протеста против китайской экспансии. 26 задержаных
07:52  В аэропортах Узбекистана усилили контроль над пассажирками в хиджабе
00:37  Дорегене - непобедимая внучка Чингисхана
00:34  Чиновники-воры: как украсть миллиард и не сесть. Казахстанский опыт
00:33  Русская Тортуга. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды (история)
00:26  Дамаск и Москва начали новое (решающее?) наступление в Идлибе, - В.Мухин
00:23  Афганистан в ожидании президента, - Н.Плотников
00:22  Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"
00:17  Навстречу веку Азии. Глобализация или смена полюсов влияния? - Е.Пустовойтова
00:07  "Хезболлу" в Ливане выводят против христиан? - С.Стремидловский
00:05  В Туркмении - жить хорошо, если ты алабай или ахалтекинец, - И.Джорбенадзе
Воскресенье, 27.10.2019
19:53  В Казахстане в новом торговом комплексе пол выложили из обломков надгробных памятников с портретами усопших
19:41  "Халиф" аль-Багдади не желая сдаваться подорвал себя вместе с женами, - Пентагон
19:01  Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300
18:53  В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.
18:12  История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
17:19  Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
14:24  Сможет ли Кыргызстан противостоять турецкой мягкой силе? - А.Тусупбеков
14:01  Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
13:55  Что будет с Ираком в тени событий в Сирии? - С.Шакарянц
13:52  Почему в Бишкеке выросли цены на мясо?
13:51  Китай и Индонезия ускоряют строительство региональной инфраструктуры
11:39  Очередной зигзаг политики Трампа и поворот в Сирии, - Д.Седов
11:38  Италия как демократия с ограниченным суверенитетом, - В.Малышев
11:33  Кыргызстан: как Атамбаев докатился до такой жизни? - Еurasianet
11:21  Кыргызстан задолжал Китаю 30 процентов своего ВВП
11:10  Пентагон уверяет, что в очередной раз ликвидировал Идлибского "халифа" аль-Багдади
11:06  Группа КырДепутатов сочинила законопроект о реабилитации фашистских приспешников из Туркестанского легиона
10:06  Сенаторы США требуют от Душанбе аккредитовать журналистов ТаджРадио Совобода
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке, - Washington Post
19:38 28.10.2019

25 октября 2019 г.
Дэвид Игнатиус | The Washington Post
Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке - отчасти благодаря Трампу
"Это прозвучит еретично, но Россия заслужила свой нынешний успех на Ближнем Востоке. Она использует ту же смесь военных и дипломатических инструментов, который многие десятилетия назад сделал Соединенные Штаты доминирующей силой в регионе. Америка не проиграла эту битву за влияние; она сдалась", - пишет на страницах The Washington Post.

"Усилия президента Трампа, нацеленные на то, чтобы преподнести свое отступление из Сирии как победу - это конфуз. Он промотал американские рычаги влияния, бросил наших курдских союзников перед лицом турецкого вторжения и тем самым вновь открыл дверь для того, чтобы сокрушенный враг, "Исламское государство" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.), возобновил атаки на Запад", - пишет автор публикации.
"Содеянное Трампом позорит Соединенные Штаты, особенно военных. Представьте, каково это было для сил специального назначения США выводить свои силы в этом месяце с сирийского поля боя под градом помидоров, которыми их забрасывали разгневанные бывшие союзники-курды. Горький конец того, что было чрезвычайно успешной кампанией против "Исламского государства" (эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.).
"Теперь в это пространство на северо-востоке Сирии заступает Россия. И будет полезно рассмотреть - не одевая шоры на глаза - некоторые причины, по которым президент Владимир Путин достиг столь многого. Первый, мрачный факт заключается в том, что он был циничным и жестоким партнером еще более жестокого сирийского режима. (...) Путин одержал триумф отчасти потому, что он эффективно использовал инструменты власти. Он вмешался в Сирию в 2015 году с ограниченной силой, но решительно. Разочарованный сирийской зависимостью и неумелым руководством, после первоначальной кампании он вывел часть сил и пригрозил вывести еще", - говорится в статье.
"У России есть рычаги влияния отчасти потому, что она разговаривает со всеми враждующими странами на Ближнем Востоке. (...) Еще не так давно и Америка был подобным посредником. (...) Она способствовала заключению сделок между сторонами, которые не могли говорить напрямую".
"Пристрастие Америки к санкциям является частью процесса самооскопления. Эти экономические меры часто являются бессознательной подменой более серьезной политики, направленной на продвижение американских интересов. Мы подвергаем санкциям Россию, Сирию, Иран, Китай, Северную Корею, Кубу, Венесуэлу... и после того, как Трамп по глупости содействовал вторжению Турции в Сирию, мгновенной реакцией стали - санкции! Этим инструментом так сильно злоупотребляли, что он стал контрпродуктивным", - подчеркивается в публикации.
"Соединенные Штаты (в течение нескольких десятилетий) применяют санкции, когда хотят произвести впечатление, что они предпринимают какие-то действия в противовес тому, чтобы действительно их предпринимать. Это не та ошибка, которую делает Россия. Она вмешивается с малой видимостью, но с большой карательной силой", - отмечается в статье.
"Своими недавними успехами на Ближнем Востоке Россия также обязана хорошо подготовленным дипломатам, которые хорошо говорят по-арабски и поддерживают многосторонние переговоры так, как когда-то делали Соединенные Штаты. (...) Для России дело в интересе, а не в идеология. "Россия вмешалась в 2015 году, чтобы предотвратить распад государства и восстановить стабильность, - говорит представитель западной неправительственной организации, которая в течение пяти лет тесно сотрудничала с российскими чиновниками в Сирии. - Русские не пытаются переделать регион... Они хотят стабильности и бизнеса". В отличие от них, утверждает он, американскими вмешательствами движут "идеологические фантазии" и они привели к нестабильности".
"Я бы сказал, что американские ценности остаются одной из наших сильных сторон, но интервенционистский позыв определенно довел нас до беды", - подчеркивает автор публикации.
"Самая большая слабость Путина в Сирии - такая же, как дома: коррупция. Грубая стратегия Москвы по захвату нефтяных месторождений в курдских регионах, защищенных силами США, заключалась в том, чтобы привлечь к этому наемников, которые получают процент от любой захваченной ими нефти. Это бандитизм, а не государственная мудрость, - утверждает Дэвид Игнатиус. - Аналогичным образом, отмечает вышеупомянутый чиновник неправительственной организации, которая тесно сотрудничала с русскими, они "не смогли подготовить ни единого профессионального сирийского подразделения, в отличие от успеха США в создании элитного спецназа" среди курдов, иракцев и афганцев".
"Россия веками мечтала иметь влияние на Ближнем Востоке, которое она сейчас приобретает. В конце концов, это часть оригинальной "Великой игры". Как дико, что, в конечном итоге, то, чего так отчаянно жаждала Россия, Трамп дает ей бесплатно", - резюмирует обозреватель.

Источник: The Washington Post

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572280680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2019 года №194
- Рабочий график первого президента
- Аскар Мамин принял участие в заседаниях СНГ и ЕАЭС и провел переговоры с Медведевым Д.А.
- О ситуации на финансовом рынке
- Как президенты элиту поделили
- Кадровые перестановки
- Бердибек Сапарбаев обсудил с жителями Шымкента актуальные вопросы социальной сферы
- Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
- В Сенате презентованы главные финансовые документы страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  