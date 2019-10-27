Аркадаг сурово нахлобучил вице-премьера Мередова за трубу ТАПИ

19:48 28.10.2019

Президент Туркменистана объявил строгий выговор вице-премьеру за проект ТАПИ



Президент Туркменистана объявил чиновнику строгий выговор с последним предупреждением за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе". Как сообщили "Хроники Туркменистана", выговор объявлен в связи со строительством газопровода ТАПИ на туркменском участке.

26 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание с членами правительства.

Вице-премьер Мыратгелди Мередов, курирующий нефтегазовую отрасль, доложил о ходе строительства газопровода ТАПИ на туркменском участке.

Бердымухамедов, как передает госинформагентство ТДХ, напомнил о важности этого проекта и приказал Мередову держать под постоянным контролем как строительство участка ТАПИ в Туркменистане, так и на всем протяжении трубопровода.



В итоге глава государства объявил чиновнику строгий выговор с последним предупреждением за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе". Чем именно провинился Мередов не уточняется.

За последний месяц проект газопровода ТАПИ столкнулся с рядом сложностей:

• 7 октября министр экономики Афганистана рассказал, что для строительства ТАПИ правительству потребуется $9-12 млрд. Туркменистан, обещавший предоставить эти деньги, из-за экономических проблем интерес к инвестициям потерял, заявил министр.

• 10 октября Индия пригрозила отказаться от участия в проекте ТАПИ, если Туркменистан не снизит стоимость поставляемого газа. Эксперты считают, что Дели устроит цена в $140 за тысячу кубометров газа, в то время как сейчас Ашхабад пытается продавать его за $350.

• 16 октября представители Пакистана также потребовали пересмотреть цену на туркменский газ, а кроме того заявили, что Туркменистан обязан взять на себя все издержки в случае, если подача газа прекратится из-за терактов на афганской части газопровода.

• 21 октября афганский чиновник объявил о создании в Афганистане специального военного отряда, задачей которого является защита газопровода на территории государства.

Справка:

Газопровод ТАПИ - это магистральный газопровод (МГП), который предполагается протянуть по трассе Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, от месторождения Галкыныш на юге Туркменистана до г Фазилка в Индии.

Проектные параметры МГП ТАПИ:

- пропускная мощность - 33 млрд м3/год или 90 млн м3/сутки газа.

- общая протяженность - 1814 км, в тч по Туркменистану -214 км, по Афганистану - 774 км, Пакистану - 826 километров,

- ввод в эксплуатацию в декабре 2019 г

- ориентировочная стоимость $10 млрд.