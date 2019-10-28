В Китае готовят запуск цифрового юаня

23:35 28.10.2019

В Китае возможен запуск цифрового юаня



Пекин будет совершенствовать социализм с помощью инновационных технологий



Владимир Скосырев



28.10.2019



В Пекине открылся пленум ЦК КПК. Генсек Си Цзиньпин выступил с докладом о совершенствовании социализма и модернизации системы госуправления. Делегаты обсудят причины замедления экономики. При этом упор будет сделан на использование инновационных методов, в частности внедрение технологии блокчейн. В Китае шире, чем в США, внедрена цифровизация в сфере услуг, утверждают эксперты. Опираясь на эту базу, Пекин хочет облегчить частным фирмам получение кредитов онлайн. Кроме того, в перспективе блокчейн поможет ослабить зависимость от доллара.



Пленум по традиции проходит за закрытыми дверями. Но зарубежные комментаторы отмечают, что дискуссии между примерно 400 ведущими деятелями партии коснутся таких острых тем, как снижение темпов роста экономики на фоне торговой войны с США и непрекращающиеся демонстрации в Гонконге в защиту его автономии. Поэтому с ходу выносить на суд публики споры, если они возникают, рискованно.

Как говорит Ван Цзянюй, директор Института азиатского права в Национальном университете Сингапура, главная задача Пекина – использовать пленум для того, чтобы показать, что китайская политическая система успешно решает проблему социальных лифтов и имеет преимущество перед демократией западных стран. Партийные лидеры неоднократно предупреждали, что без руководства партии Китай погрузится в хаос и станет жертвой вмешательства враждебных западных держав.

Однако агентство "Синьхуа" распространило на английском языке комментарий к выступлению генерального секретаря Си Цзиньпина на заседании политбюро ЦК, состоявшегося в преддверии пленума. Из этого материала видно, что партия сейчас решила сосредоточить усилия на продвижении блокчейна как прорывной передовой технологии и развитии инноваций в промышленности.



Как видно из этого материала, Си призывает увеличить инвестиции с тем, чтобы больше капиталов приходило из корпоративных и негосударственных источников. Он хочет возглавить движение за установление стандартов блокчейна в мире, создать пул талантов путем расширения университетского обучения и курсов профессиональной подготовки для предприятий.



Поднебесная имеет хорошую основу в области блокчейна. "Необходимо усилить базовые исследования и добиваться того, чтобы Китай занял лидирующие позиции в формирующейся сфере блокчейна", – заявил Си. Китай должен занять командные высоты в инновациях и получить преимущество в промышленности.

Как видим, Пекин не скрывает своих амбиций. Почему же первостепенное значение придается блокчейну? Петр Мозиас, доцент департамента мировой экономики ВШЭ (У), в беседе с "НГ" отметил: "Технологии блокчейна используются во всем мире, и китайцы тоже внедряют их у себя. Китайцы очень существенно продвинулись в плане цифровизации экономики. Многие операции в сфере услуг проходят в электронном виде. Например, аренда велосипедов. Продажа товаров и услуг онлайн в Китае распространена больше, чем в США. Китайцы расплачиваются в безналичной мобильной форме, даже когда покупают мороженое на улице".



Но это только часть картины. "Значительная часть кредитов, которые получают китайские хозяйствующие субъекты, идет не от банков, а от кредитных организаций, которые находятся на электронных площадках. Это система Р2Р. Это инвестиционные фонды, которые предоставляют и кредиты. Они находятся в интернете, в офлайне вообще не представлены. В частности, компания Ali Baba имеет такое электронное подразделение", – пояснил эксперт.

Вполне закономерно, что возникает вопрос о блокчейне. Все эти финансовые операции находятся в недостаточно регулируемой зоне. А у китайцев такой подход: когда появляется инновация, они сначала все зарегулируют до предела, а потом начинается либерализация.

"Я думаю, упор на внедрение блокчейна связан с тем, что в течение последнего года резко замедлился прирост внутренних инвестиций в экономику. Одна из причин – недостаток банковского финансирования. Кредиты в официальных банковских учреждениях остаются дорогими. Возможно, используя блокчейн, в Китае хотят открыть источник дополнительного финансирования для частных компаний. Госкомпании-то получают кредиты благодаря своему привилегированному положению, а у частных компаний это хроническая проблема. Полагаю, что либерализация регулирования блокчейна связана именно с этим", – заключил Мозиас.



Специализированный сайт elitetrader.ru передал, что сразу после выступления Си Всекитайское собрание народных представителей, парламент КНР, утвердил закон о криптографии. Документ стандартизирует криптографические приложения и процесс управления публичными/приватными ключами. Это, возможно, означает, что Китай готовится запустить цифровой юань.

А глава департамента международных отношений ВШЭ (У) Александр Лукин сказал "НГ", что "Китай хочет достичь преимущественных позиций во всех новых технологиях. Это видно на примере сети G5, из-за которой на Западе стали преследовать корпорацию Huawei. Блокчейн – новейшая технология, которая используется и в банковских переводах. Судя по всему, она может помочь обойти американские банки. Ведь сейчас основные расчеты в иностранной валюте, в том числе и Китаем, проводятся через американские банки. Вероятно, блокчейн дает возможность осуществлять связи между банками напрямую, без посредника".



Если Китай покупает, к примеру, нефть, то он должен проводить сделку через американский банк. Так все делают, в том числе и Россия. Сейчас идут разговоры о том, чтобы между Россией и Китаем расчеты производились в юанях и рублях. Но это незначительная часть мировой торговли. "Так что, на мой взгляд, ставка на блокчейн позволит уйти от доминирования американской валюты", – заключил Лукин.