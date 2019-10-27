"Я лох.. или не лох?" - диалог Зеленского с бандеровцем

23:41 28.10.2019

Главарь нацистов оскорбил Зеленского и назвал 14-летним АУЕшником



Поведение президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с карателями напоминает речь 14-летнего преступника.



К такому выводу пришел Сергей Коротких, руководящий украинским "Нацкорпусом", в эфире телевизионного канала "НАШ".



Экс-белорусский неонацист заявил, что лично знаком с боевиком, с которым общался Зеленский, уж 5 лет. Со слов Коротких, он принимал участие в боевых действиях в 2014-2016 годах, а в настоящее время является ветераном. Также он обратил внимание, что мужчина обращается к Зеленскому на "вы", когда сам президент Украины "включил четырнадцатилетнего АУЕшника" и обращается к нему на "ты".



В завершение Коротких озвучил призыв не прекращать войну в Донбассе и отказываться от любых компромиссов. Он выразил мнение, что так необходимо действовать до тех пор, пока условия Киева не будут приняты всеми сторонами.









Националист придерживается точки зрения, что "формула Штайнмайера" представляет собой сговор России и Европы, который насильно навязывается Украине, при этом не представляет для нее никаких интересов. Благодаря ее принятию Москва хочет избавиться от санкций, что также выгодно европейским странам.



В заключение Коротких добавил, что стране необходима заморозка конфликта с параллельным развитием армии и экономики, что поможет сделать Украину более привлекательной страной для ее граждан. Такой курс поможет решить проблему в течение 5-15 лет.



Алина Кузьмина, специально для "Русской Весны"