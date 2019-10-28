 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Евросоюз откладывает брекзит. Великобритании предоставили новую отсрочку
00:00 29.10.2019

Геннадий Петров

28.10.2019

Джонсон хотел бы переложить вину на Брюссель, но теперь уже не получится.
Лидеры стран Евросоюза решили не искушать судьбу и согласились дать Великобритании время, чтобы обсудить условия сделки по выходу страны из ЕС. Новая отсрочка дана до 31 января 2020 года.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону все-таки не удастся выполнить свое обещание перед избирателями – вывести страну из ЕС до 31 октября этого года. Помешал сам Евросоюз. Он дал Великобритании новую отсрочку – до 31 января 2020 года. Таким образом, ЕС сыграл против Джонсона, но зато – в пользу парламента Великобритании.

Именно члены Палаты общин требовали новой отсрочки. Это требование появилось сразу после того, как премьер-министр все-таки смог согласовать с Евросоюзом условия, на которых должен состояться брекзит. Джонсон настаивал на скорейшем одобрении сделки с ЕС. Однако парламентарии после трудных дебатов незначительным большинством (322 законодателя против 306) решили иначе. Палата общин постановила 19 октября, что сначала нужно одобрить все необходимые для "развода" с ЕС законы, а это займет никак не меньше двух недель, а уж потом одобрять сделку.

Парламент обязал Джонсона обратиться к Евросоюзу с просьбой об отсрочке. Премьер это сделал, но так, чтобы все – и его избиратели, и лидеры ЕС – знали, что он всего лишь вынужденно поддается давлению. Джонсон направил в Брюссель два письма: одно – с просьбой об отсрочке, но без своей подписи, второе – с подписью и обоснованием, почему он считает новую отсрочку ошибкой. Чтобы уж ни у кого не было вопросов, к посланиям прилагалась записка-разъяснение представителя Великобритании в ЕС Тима Бэрроу. В ней говорилось о том, что первое письмо направлено по решению британского парламента.
Если бы вопрос об отсрочке был вынесен на саммит ЕС, его обсуждение стало бы долгим и непростым. Лидерам каждого из 27 государств Евросоюза пришлось бы публично обозначить свою позицию по отношению к Джонсону и его конфликту с парламентом и обговаривать условия сделки по брекзиту. Выиграл бы от этого только сам британский премьер-министр, который неоднократно критиковал ЕС за вмешательство во внутренние дела своей страны.
Но саммита не будет. Как написал в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск, в ЕС согласились на отсрочку и так, без личной встречи. Вместо саммита лидеры стран Евросоюза изложат свою позицию письменно. Формальное решение об отсрочке будет принято без обсуждения на встрече послов государств, входящих в ЕС, которая, по данным Reuters, пройдет на этой неделе.

"Конечно, Джонсон был заинтересован в том, чтобы ЕС не дал отсрочку. Тогда после 31 октября произошел бы брекзит без сделки. Но вина за это легла бы не на Джонсона, а на Евросоюз. А сейчас ситуация опять становится неопределенной и непредсказуемой", – сказала "НГ" старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Нынешняя Палата общин, конечно, не рискнет взять на себя ответственность и не одобрит сделку с ЕС, полагает эксперт. Ситуация может измениться, если до Нового года в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Ранее лидер лейбористов Джереми Корбин обещал, что его фракция одобрит перевыборы высшего законодательного органа, если ЕС согласится на отсрочку брекзита. Исход новых выборов непредсказуем, но есть вероятность того, что следующий депутатский корпус окажется смелее, отмечает Годованюк. "В любом случае Рождество обещает быть в британской политике жарким", – предрекает эксперт.
Между тем, по данным опроса социологической службы Opinium, опубликованного газетой Guardian, большинство британцев сожалеют, что в 2016 году они подняли тему брекзита. 57% опрошенных считают, что референдум о выходе страны из ЕС лучше было бы вообще не устраивать. Лишь 29% придерживаются противоположного мнения. При этом, согласно опросу той же Opinium, радикальные сторонники выхода из ЕС из Партии брекзита, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Найджел Фарраж, свои позиции последовательно теряет. А вот Джонсон и его Консервативная партия, напротив, пока пусть на пару процентов, но увеличили рейтинг. Сейчас консерваторов поддерживает 40% избирателей. На втором месте – лейбористы (24%).

Источник - ng.ru
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