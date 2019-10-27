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Почему таджикским мигрантам не хочется работать в Катаре?
00:03 29.10.2019

Сайфиддин Караев

Жара, бесправие, языковой барьер, низкая зарплата, средневековые взаимоотношения – основные причины, почему Катар не лучший вариант для трудовой миграции из Таджикистана.

Катар - не альтернатива

Отчет международной правозащитной организации Amnesty International о положении трудовых мигрантов в Катаре может окончательно убить интерес жителей Таджикистана, ищущих работу, в этой ближневосточной стране.

Власти Таджикистана в последнее время проявляли большой интерес к Катару, как одному из альтернативных направлений вместо России в отправке трудовых мигрантов.

В начале этого года Таджикистан подписал с Катаром соглашение, регулирующее прием работников. Позднее тема обсуждалась на ассамблее межпарламентского союза в Дохе. После МИД республики сообщил о создании "совместной комиссии по привлечению рабочей силы из Таджикистана, организации тренингов для трудовых мигрантов по востребованным специальностям на рынке труда в Катаре".

Однако, в перспективах катарского направления для трудовых мигрантов сомневаются многие, начиная от представителей власти, заканчивая независимыми экспертами.

"Сейчас в Катаре идет строительство объектов для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, – отмечал заместитель министра труда Эмин Сангинзода. – Климатические условия не совпадают с нашими, и поэтому наших мигрантов не приглашают. С другой стороны, там средняя зарплата для трудовых мигрантов-строителей не более чем 350 долларов. Это тоже не устраивает граждан Таджикистана".

Страна, по его словам, готова привлекать работников в другие сферы: транспортную, охранную и в сферу информационных технологий. Но и здесь могут быть препятствия – недостаток квалификации и языковой барьер.

"Катар, Саудовская Аравия и все другие страны нуждаются в высококвалифицированных мигрантах, – отмечал эксперт по вопросам миграции из Таджикистана Рахмон Ульмасов, – нам самим не хватает таких кадров".

Бесправное мигрантское большинство

Недавний отчет международной правозащитной организации Amnesty International указал на то, что в Катаре мигранты сталкиваются с большими трудностями.

Особой критике подвергается "система попечительства" ("кафала") называемая также "современным рабством". Обеспечивая проезд, визу и получение регистрации нанимаемого, наниматель, фактически, получает неограниченную власть над рабочим, отбирая у него документы и ограничивая возможность передвижения путем запрета выхода за пределы рабочих городков.

Во всех случаях, когда на работу в Катаре принимается не гражданин Катара, обязательно заключение договора. Но в нем, как указывает исследователь, прописано лишь право на возмещение расходов работодателем на трансфер до Катара и обязательное медицинское обслуживание.

При этом исполнение договора и выполнение всех обязательств со стороны нанимателя едва ли может быть кем-то проконтролировано, потому что контролирующих органов в этой сфере в Катаре просто нет.

The New York Times рассказывает о буднях катарских крепостных, в роли которых оказались мигранты из слаборазвитых стран.

Некая филиппинка Тереза Дантес подписала контракт с агентством занятости на Филиппинах, чтобы приехать в Катар на работу в качестве горничной за 400 долларов в месяц, плюс проживание и питание. Но по приезду ее работодатель сказал, что он будет платить ей только 250 долларов. Она согласилась и на эти деньги, поскольку ей надо кормить семью на Филиппинах. Спустя 8 месяцев Тереза попыталась уйти от катарца. Но не тут-то было. Хозяин рассмеялся ей в лицо и объявил, что без его согласия она не имеет права покинуть работу.

Зарплата

Около половины гастарбайтеров согласны работать за 400 долларов в месяц, но примерно в трети случаях на месте им платят только 250-300 долларов. Средняя продолжительность рабочей недели горничной в Катаре – 60 часов, строителей – 54 часа.

Но и эта система полурабовладения – полукрепостничества не останавливает мигрантов: они даже на этих кабальных условиях рады трудиться в Катаре.

Эксперты советуют людям, которые хотят выехать в Катар в поиске работы, прежде всего, самому хорошо разбираться в вопросах юриспруденции, знать хотя бы один из языков - арабский или английский.

Нужно учесть и то, что жизнь в Катаре дороже. Например, аренда даже небольшой квартиры не менее 300 долларов.

Транспорт: 3-5 риалов на общественном транспорте (около 1-2 долларов);

Такси – 30-50 риалов (10-20 долларов);

Питание: обед в ресторане, в котором средние цены: 120-150 риалов (40-50 долларов);

Гостиница: номер в отеле двух - трех звезд обойдется в 500-800 риалов (приблизительно 170-300 долларов).

При зарплате работодатели высчитывают из зарплаты питание и проживание, в итоге от обещанных 400-500 долларов на руку мигрант получает 200-250 долларов в среднем.

Барьеры для гастарбайтеров

По словам знающих людей, в Катар и ОАЭ чаще всего требуются сотрудники в сферу обслуживания: официанты, администраторы, бармены, хостес. Естественно со знанием английского или арабского языков.

Хотя их условия намного лучше, чем у работников более низкой квалификации: чернорабочих на стройках, грузчиков, уборщиков и других, реально они также не могут рассчитывать даже на 500 долларов.

Для мигрантов из Таджикистана существует жесткий языковой барьер. Процентов 80 населения Катара – это индусы, палестинцы, пакистанцы, иранцы, филиппинцы и другие. А у них, как известно, "свой" английский. Свое произношение, своя грамматика. Зачастую приходится изъясняться буквально на пальцах.

Не тот климат

Александра из Белоруссии пишет, что уезжала в Катар на три года работать, но уже через два месяца вернулась домой. Больше всего ее разочаровала погода.

"Я приехала в Доху в начале октября, когда и днем, и ночью было +40 градусов, - говорит она. - Первые дни даже не верилось, что так бывает: вышла из кондиционированного помещения на улицу (кондиционеры там везде, от них иногда даже холодно) – и как будто оказалась в сауне. Жарко, душно, свежего воздуха не хватает. Даже не представляю, как там живут летом с +50 градусами".

А британские журналисты, опубликовавшие собственное расследование, обвинили работодателей из Катара в том, что те – вопреки правилам – посылают людей трудиться в особо жаркие часы. Из-за жары, утверждают авторы, в стране ежегодно умирают сотни трудовых мигрантов.

Источник - Asia-Plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572296580
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