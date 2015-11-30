Гуляй Поле-2: Сможет ли Зеленский одолеть Билецкого, как Троцкий - Махно?

00:05 29.10.2019 Украинские радикалы готовы организовать многотысячный поход на Донбасс вопреки воле президента



Виктор Сокирко



Ситуация, прямо скажем, не совсем однозначная - командир одной из частей Национальной гвардии (МВД) откровенно неповинуется и грозит президенту страны. На первый взгляд - нонсенс. Впрочем, если учесть, что это происходит на Украине, то все становится более-менее понятным. Что же случилось в украинском воинстве, которое откровенно взбунтовалось и не готово подчиняться Верховному главнокомандующему?



Начнем с того, что речь идет не о регулярной армии, а националистическом батальоне "Азов"* (с 2014 года - полк). И если ВСУ находятся на полном государственном обеспечении, то "Азов" помимо господдержки финансируется и за счет частных пожертвований, благотворительных фондов и помощи бизнесменов (изначально этот батальон спонсировался бизнесменом Игорем Коломойским и донецким губернатором Сергеем Тарутой). В общем, достаточно независимы бойцы-националисты в этом плане, и на официальную зарплату из Киева могут попросту плюнуть.



Подобная вольница, больше похожая на "махновщину", позволила лидеру "Азов" Андрею Билецкому пригрозить президенту Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое (Луганская область), где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч своих бойцов. В своем видеообращении, запись которого опубликована в YouTube, он заявил: "Если вы решите исполнить свои угрозы - выкинуть отсюда ветеранов (ветеранов т.н. „АТО" - ред.), то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч". Также Билецкий обвинил Зеленского, что тот, пытаясь развести войска в Донбассе, "сдает огромную территорию". Главный "азовец" также подчеркнул, что бойцы батальона имеют право на собственное мнение, которое они "заработали собственной кровью".



Налицо прямое неподчинение, которое в любой стране ведет как минимум к увольнению такого командира. Если только он не чувствует за своей спиной иной поддержки, а его действия можно счесть за мятеж. Собственно, так и происходит на Украине, в той ее части, где расположены националистические батальоны, которые, по сути, не признают никакой власти. Так что сравнение Билецкого с Махно (Нестор Иванович Махно, революционер-анархист, во время Гражданской войны командовал крестьянской повстанческой армией Украины, уроженец села Гуляйполе, которое считалось центром "махновщины") в данном случае вполне уместно. Билецкий также не желает никому подчиняться и "имеет собственное мнение" на те, или иные события. И сейчас бывшая дача президента Януковича Урзуф под Мариуполем в Донецкой области, которая является основной базой и штабом для "Азова", является таким же центром "махновщины".



Не пытаясь глубоко заглянуть в дебри истории, можно лишь вспомнить, что "батька" Махно на разных этапах своей военной деятельности на юге Украины с 1918 по 1920 годы, то союзничал с Советской властью и помогал Красной армии сражаться с Врангелем и Деникиным, то воевал против нее. В общем, на каких-то этапах был удобен, но при этом не признавал никакого подчинения и предпочитал действовать самостоятельно. Чем вызывал недовольство, если не сказать больше, у Предреввоенсовета тов. Троцкого. Лев Давидович не любил Махно и считал, что от него нужно избавиться - Нестор Иванович пользовался на Украине поддержкой как бедноты, так и кулаков и незалежных, и был популярен среди крестьян.



Троцкий избавился от влияния Махно (умер Нестор Иванович в Париже в 1934 году, похоронен на кладбище Пер-Лашез) довольно сложным, но не обременительным для себя способом. Вначале он забросал его депешами о необходимости перейти в безрассудные атаки на белых (в ответ на одну из них Махно откровенно послал Троцкого куда подальше), потом приказал передислоцироваться под Гомель, для отражения наступления белополяков, на что Махно ответил отказом. Чтобы уничтожить махновские отряды, Троцкий… открыл Южный фронт, в результате чего войска генерала Врангеля разгромили их. Армия Махно прекратила свое существование.



Это лишь исторический пример, а вот на какой шаг может пойти сейчас президент Зеленский, чтобы избавиться от влияния и излишней независимости Билецкого? Повторит в чем-то стратегию Троцкого и оставит его один на один с вооруженными формированиями ДНР/ЛНР, которые оставшихся без поддержки ВСУ националистов способны разгромить? Предпочтет сам "разрулить" ситуацию и надавит на "Азов" с помощью армии? Пока видится последний вариант. По крайней мере, вечером 27 октября замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян сообщил, что "ветераны-добровольцы" вывезли оружие из села Золотое.



Насколько известно в ВСУ особых распоряжений по этому поводу не поступало, но, как известно, в украинской армии "бандеровцев" из националистических батальонов недолюбливают и между ними отмечены случаи вооруженных столкновений. Последний из них произошел 15 октября нынешнего года как раз на блокпосту 72-й бригады ВСУ под поселком Золотое-4, где военнослужащие отказались пропускать националистов, что привело к конфликту с применением оружия.



В результате националисты окружили блокпост, разоружили военнослужащих, отобрав помимо стрелкового оружия еще и боевую машину пехоты. В ходе столкновения были тяжело ранены два бойца ВСУ, о потерях среди нападавших не известно. Командование Операции объединенных сил конфликтную ситуацию никак не прокомментировало. Афишировать ситуацию, когда свои воюют со своими, не стали, однако сам этот факт говорит о наличии противостояния армии и националистов.



Насколько реальна угроза Билецкого ввести на Донбасс 10 тысяч вооруженных националистов? Если говорить о самом батальоне (полк) "Азов", то его численность была определена МВД Украины в 500 человек, однако на сегодняшний день, насколько известно из открытых источников, его состав увеличен до 800 "штыков". На вооружении автоматы АКМ, АКС-74, Форт-221 (модель израильского TAR-21), снайперские винтовки СВД, пулеметы ПКМ и НСВ "Утес". Из тяжелого вооружения - 100-мм пушка МТ-12 (не менее одной), 122-мм гаубицы Д-30 (2 шт.), минометы 2Б11 (4 шт.), зенитные установки ЗУ-23?2, гранатометы РПГ-7 и РПГ-18 "Муха". В составе батальона имеется танковая рота (именно ее наличие позволило именоваться полком), вооруженная Т-64Б1М, имеются бронированные МТ-ЛБ (5 шт.). Широко представлен парк автомобилей, в том числе внедорожниками подаренными волонтерами.



По большому счету, собственных сил и средств у "Азова" для наступательной операции в Донбассе не так уж и много. При этом Билецкий пусть и не 10?000, но несколько тысяч добровольцев вполне может "мобилизовать". Ветераны "Азова", а это вполне боеспособные мужчины, объединены в общественное движение. Боевые дружины имеют разветвленную сеть филиалов по всей стране, а также тренировочные лагеря.



В общем, за спиной Билецкого вооруженная сила имеется. Но без поддержки армии на какие-либо самостоятельные действия они не способны, разве что войти в отдельно взятое село Золотое, ну и еще разоружить блок-пост ВСУ, численностью, надо полагать, не выше взвода.



Если вспомнить события пятилетней давности, то в Донецк и Луганск приехали не военные, а именно националисты из спешно созданных батальонов, которые в любой стране мира могли бы назвать бандформированиями. В Харькове, Одессе, Мариуполе и еще ряде городов на востоке Украины им удалось силой навязать свои правила. Непокорных просто физически уничтожали, как это было в той же Одессе, когда людей сожгли в Доме профсоюзов. В Донбассе националисты столкнулись с организованным сопротивлением. Отряды ополченцев, бывшие шахтеры, просто неравнодушные люди, надавали "нацикам" по зубам и не пустили в свой дом устанавливать чужие правила.



Когда эта бандитская выходка провалилась, тогдашняя киевская власть, которая поднялась именно на штыках националистов, направила на Донбасс регулярную армию, которую подкрепили именно "самостийными" батальонами.



Сейчас ситуация в этом регионе Украины контролируется теми сторонниками войны, которые навязали националистическую идеологию во всей стране. Так что нынешние действия Билецкого продиктованы не его личными амбициями и убеждениями, а конкретными указаниями от тех лиц, которым мирный процесс на Донбассе вовсе не нужен. И мешающего им президента они могут запросто "слить", втянув его в межнациональный конфликт внутри самой Украины. Столкнуть лоб в лоб действующую власть и националистов - представляется идеальным поводом для этого.



*Изображения шевронов батальона "Азов", признано экстремистским решением Фрунзенского районного суда г. Владимира 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов под п. 3269. Источник - СвободнаяПресса

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