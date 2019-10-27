Новым "халифом ДАИШ" стал Абдулла Кардаш (он же - Хаджи Абдулла аль-Афари)

00:08 29.10.2019

Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства аль-Багдади



Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) назначила преемника главаря Абу Бакра аль-Багдади, об уничтожении которого США объявили 27 октября. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на свои источники в разведке, а также на близкое к боевикам агентство Amaq.

По данным издания, новым лидером террористов стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Со ссылкой на заявление Amaq уточняется, что аль-Багдади назначил его своим преемником еще в августе. По словам собеседников издания, к моменту гибели роль аль-Багдади как руководителя группировки была уже символической.



Отмечается, что он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах группировки.