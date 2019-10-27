 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.10.2019
00:47  Почему Минобороны РФ не признает гибель аль-Багдади?
00:41  Кыргызстан: чем сегодня нужно озаботиться власти?
00:37  Верните родину обратно! Ташкент, город с запахом свежего хлеба и восточной сказки, - Е.Дьяконов
00:17  Каталонский тупик и внеочередные парламентские выборы в Испании, - Е.Черкасова
00:08  Новым "халифом ДАИШ" стал Абдулла Кардаш (он же - Хаджи Абдулла аль-Афари)
00:06  КырВыборы 2020. Президент создает себе "партию власти"? - Е.Улитина
00:05  Гуляй Поле-2: Сможет ли Зеленский одолеть Билецкого, как Троцкий - Махно?

00:03  Почему таджикским мигрантам не хочется работать в Катаре?
00:00  Евросоюз откладывает брекзит. Великобритании предоставили новую отсрочку
Понедельник, 28.10.2019
23:41  "Я лох.. или не лох?" - диалог Зеленского с бандеровцем
23:35  В Китае готовят запуск цифрового юаня
19:51  Какамурад клал на Аркадага. Полиция Стамбула отпустила туркменского оппозиционера Хыдырова
19:48  Аркадаг сурово нахлобучил вице-премьера Мередова за трубу ТАПИ
19:38  Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке, - Washington Post
19:26  В Самарканде снова уничтожают и застраивают историческую часть города
19:18  США назло Путину увязнут в Сирии, - Роберт Райт
19:09  На выборах в Аргентине побеждает оппозиционный "перонист" Альберто Фернандес
19:00  Трамп, жди "ответку" за смерть Багдади, - Абдель Бари Атван
18:20  Почему мотор китайской экономики скоро заглохнет? - Ф.Энгдаль
18:01  Смерть Багдади: в прошлом ИГИЛ* всегда удавалось выстоять после исчезновения своих лидеров, - Le Monde
17:57  Упырятина. В Алматинском 5-звездочном отделе InterContinental англичанин зверски убил свою 2-летнюю дочь
17:41  КазМеритократия. Изгнанный из КазМинобра за коррупцию Орсариев стал главой АО "Фонд науки"
13:08  Путин двинул на амер-выборы нового кандидата - красотку-мулатку майора КГБ? Тулси Габбард (фото)
12:58  Долина КазГизы.... В Нур-Султане при живом Елбасы достраивают зиккурат "Назарбаев-центр" №2 (фото)
11:46  Бегство капитала из Киргизии. Пока власть поощряет "борьбу" с коррупцией, инвестор не придет, - А.Акенеев
11:31  Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы, - В.Катасонов
11:27  Рахмон играет с огнем. Принимая у себя иранских оппозиционеров
10:40  Ни один выпускник школ из трех областей Узбекистана (Кашкадарьинская, Джизакская и Самаркандская) не поступил в вуз
10:17  Экс-премьера Киргизии Исакова принудительно доставили (приволокли) в суд по делу БишкекТЭЦ
08:50  Кто же все-таки лидер нации в Казахстане? - Дж.Лиллис
08:33  Отсечена голова лютейшего дракона джихадизма, - А.Эскин
08:17  Удар по Багдади: убийство главаря ИГИЛ не ставит крест на группировке, - "Известия"
08:02  КазКНБ провел спецоперацию в Кызылординской области - 4 злодея пытались продать 240 кг уранового концентрата
07:55  В Казахстане вновь акции протеста против китайской экспансии. 26 задержаных
07:52  В аэропортах Узбекистана усилили контроль над пассажирками в хиджабе
00:37  Дорегене - непобедимая внучка Чингисхана
00:34  Чиновники-воры: как украсть миллиард и не сесть. Казахстанский опыт
00:33  Русская Тортуга. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды (история)
00:26  Дамаск и Москва начали новое (решающее?) наступление в Идлибе, - В.Мухин
00:23  Афганистан в ожидании президента, - Н.Плотников
00:22  Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"
00:17  Навстречу веку Азии. Глобализация или смена полюсов влияния? - Е.Пустовойтова
00:07  "Хезболлу" в Ливане выводят против христиан? - С.Стремидловский
00:05  В Туркмении - жить хорошо, если ты алабай или ахалтекинец, - И.Джорбенадзе
Воскресенье, 27.10.2019
19:53  В Казахстане в новом торговом комплексе пол выложили из обломков надгробных памятников с портретами усопших
19:41  "Халиф" аль-Багдади не желая сдаваться подорвал себя вместе с женами, - Пентагон
19:01  Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300
18:53  В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.
18:12  История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
17:19  Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
14:24  Сможет ли Кыргызстан противостоять турецкой мягкой силе? - А.Тусупбеков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Новым "халифом ДАИШ" стал Абдулла Кардаш (он же - Хаджи Абдулла аль-Афари)
00:08 29.10.2019

Террористы ИГИЛ выбрали нового лидера после убийства аль-Багдади

Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) назначила преемника главаря Абу Бакра аль-Багдади, об уничтожении которого США объявили 27 октября. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на свои источники в разведке, а также на близкое к боевикам агентство Amaq.
По данным издания, новым лидером террористов стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Со ссылкой на заявление Amaq уточняется, что аль-Багдади назначил его своим преемником еще в августе. По словам собеседников издания, к моменту гибели роль аль-Багдади как руководителя группировки была уже символической.

Отмечается, что он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах группировки.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572296880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2019 года №194
- Рабочий график первого президента
- Аскар Мамин принял участие в заседаниях СНГ и ЕАЭС и провел переговоры с Медведевым Д.А.
- О ситуации на финансовом рынке
- Как президенты элиту поделили
- Кадровые перестановки
- Бердибек Сапарбаев обсудил с жителями Шымкента актуальные вопросы социальной сферы
- Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
- В Сенате презентованы главные финансовые документы страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  