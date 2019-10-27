Каталонский тупик и внеочередные парламентские выборы в Испании, - Е.Черкасова

00:17 29.10.2019 Мадриду и Барселоне следует провести переговоры по всему комплексу накопившихся проблем



Об авторе: Екатерина Геннадьевна Черкасова – старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, кандидат исторических наук.

27 окт. 2019



Независимость Каталонии – одна из центральных тем избирательной кампании в Испании. Фото Reuters

В последние недели события в Каталонии вновь вышли на первые полосы мировых СМИ. Обострение ситуации связано с вынесением 14 октября приговора лидерам сепаратистов, организовавшим два года назад незаконный референдум о независимости региона и вскоре провозгласившим эту независимость. Согласно приговору Верховного суда, обвиняемые получили от 9 до 13 лет тюрьмы с запрещением занимать любые государственные должности на тот же срок.



Такой приговор следует считать достаточно мягким, так как изначально было предъявлено обвинение в "мятеже", по которому максимальный срок составляет 30 лет заключения. В процессе судебного разбирательства это обвинение было снято по единогласному решению судей, что и объясняет относительную мягкость приговора (фигурировали лишь статьи о бунте, неповиновении и растрате государственных средств).



Тем не менее приговор вызвал бурю возмущения в Каталонии, где осужденных считают политическими заключенными и требуют их освобождения. Впервые с начала массовых протестных движений в регионе наблюдались, в основном со стороны радикальных групп молодежи, насильственные действия против полиции, поджоги, использование "коктейля Молотова" и т.д. Можно отметить, что неуступчивость Мадрида привела к увеличению числа сторонников независимости и тех, кто считает, что политики не представляют их интересы. Такой тенденции следует опасаться, поскольку она ведет к внепарламентским средствам политической борьбы, что и наблюдалось в последние дни на улицах Барселоны.

Ситуация осложняется тем, что очередное обострение ситуации в регионе совпало с проведением избирательной кампании. На 10 ноября в Испании назначены внеочередные парламентские выборы. Это уже третьи всеобщие выборы в стране за последний год (внеочередные выборы состоялись 28 апреля, по их результатам правительство сформировано не было, и Конгресс депутатов был вновь распущен; кроме того, 26 мая состоялись выборы в Европарламент).



Кризис в Каталонии по времени совпал с кризисом партийно-политической системы Испании. Страна болезненно адаптируется к переходу от двухпартийной системы, существовавшей на протяжении 30 лет и подразумевавшей, что победившая на выборах левая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) или правая Народная партия (НП) автоматически формировали правительство. Экономический кризис положил конец этой системе: на левом фланге возникла популистская партия Unidos Podemos ("Вместе можем"), в центре – новая партия Ciudadanos ("Граждане"), а на крайне правом – Vox. Все это привело к тому, что ни одна из партий не способна править в одиночку, и для формирования стабильного правительства необходимо соглашение двух или более партий с соответствующим распределением министерских портфелей. Отношения же между ведущими политическими силами страны, мягко говоря, оставляют желать лучшего, согласия между ними нет, и таковое не просматривается в обозримой перспективе.



Проблема Каталонии является одной из центральных тем текущей избирательной кампании, причем каждая партия предлагает свое решение, попутно обвиняя конкурентов в неправильных действиях (бездействии). При этом сам острейший каталонский кризис долгое время не приводил к падению правого правительства меньшинства и отставке Мариано Рахоя. Все оппозиционные силы прекрасно понимали, что в этом случае им придется самим взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию и принимать непростые решения с непредсказуемыми последствиями. Даже достижение согласия с ИСРП по вполне очевидному решению о введении в действие статьи 155 Конституции после одностороннего провозглашения независимости Каталонии 27 октября 2017 года далось правящей партии нелегко. Лишь громкий коррупционный скандал, связанный с НП, привел к тому, что оппозиционная ИСРП внесла в конгресс вотум недоверия правительству, который был поддержан Unidos Podemos, баскскими и каталонскими националистами (последние, несмотря на провозглашение независимой республики, продолжают заседать в нижней палате испанского парламента и получать зарплату от испанского государства).

По результатам вотума недоверия правительство Рахоя пало, а лидер ИСРП Педро Санчес стал и.о. главы правительства (1 июня 2018 года). Однако положение его правительства было неустойчивым и полностью зависело от поддержки иных политических сил, которые придерживались зачастую противоположных взглядов. Это правительство не смогло принять бюджет на 2019 год, после чего на 28 апреля были назначены новые выборы. По результатам голосования Санчес получил относительное большинство (123 места из 350), но не смог сформировать правительство, в результате чего Конгресс депутатов вновь был распущен.



Согласно опросам, и на предстоящих 10 ноября выборах ни одна из партий вновь не получит абсолютного большинства, но лидером останется ИСРП. Это означает, что Санчесу предстоит новый раунд непростых переговоров о формировании правительства. Именно предстоящие выборы определяли реакцию Мадрида на очередное обострение ситуации в Каталонии. Санчес опасался, с одной стороны, выглядеть слабым и недостаточно жестко реагировать на уличные беспорядки, а с другой – диспропорционально применить силу, иначе говоря, пойти по пути Рахоя, что в значительной степени стоило тому кресла премьера.



Реакцию Санчеса на очередной виток каталонского кризиса трудно назвать успешной: выступая с осуждением насильственных действий, он выглядел откровенно растерянным, а затем в ходе поездки в Барселону встретился с пострадавшими от беспорядков полицейскими, но уклонился от встречи с главой автономии Кимом Торрой, который, кстати, тоже осудил применение насилия. Все это вызвало отрицательную реакцию в Каталонии и, разумеется, скажется на результатах выборов в регионе.



Стремясь укрепить свое положение на левом фланге, Санчес выполнил одно из своих основных предвыборных обещаний, и 24 октября останки диктатора Франсиско Франко были перенесены из Долины Павших, где они покоились с 1975 года, на кладбище под Мадридом. Но сама эта проблема вызывает неоднозначную реакцию в обществе, многие полагают, что и.о. главы правительства стремится отвлечь внимание от более насущных проблем, в том числе каталонской. Не исключено, что такие действия приведут к росту влияния правых, особенно Vox.

Таким образом, существуют две противоположные точки зрения на то, как следует реагировать на события в Каталонии. Правые силы сделали все возможное для соблюдения духа и особенно буквы Конституции. Они действовали жестко (вспомним события 1 октября 2017 года), ввели в действие статью 155, распустили автономное правительство (женералитет), отдали под суд наиболее активных сторонников независимости и провели в регионе досрочные выборы (декабрь 2017 года). Как показали результаты этих выборов, их действия привели к прямо противоположным результатам. Сторонники независимости не только вновь одержали победу, но и увеличили свое представительство.



Сменившее консерваторов правительство социалистов неоднократно заявляло о желательности изменения Конституции в направлении федерации и даже о возможности проведения общеиспанского референдума по каталонской проблеме. Зависимое от поддержки националистов, правительство ИСРП попыталось наладить прямой диалог с сепаратистами и пойти на ряд уступок, но не добилось результата и лишилось их поддержки в Конгрессе. Результаты всеобщих парламентских выборов 28 апреля и выборов в ЕП 26 мая 2019 года вновь подтвердили лидирующие позиции сторонников независимости в Каталонии. Есть все основания полагать, что такое положение сохранится и после выборов 10 ноября.

И здесь встает вопрос: насколько далеко захочет (и сможет) будущее правительство ИСРП пойти на уступки националистам? Представляется, что этот путь (обещаний и уступок без конкретных решений) столь же бесперспективен, как и тот, которому следовало правительство Рахоя.



Независимость Каталонии невозможна по трем основным причинам. Во-первых, это политико-правовой тупик, поскольку Конституция Испании однозначно запрещает сецессию. Во-вторых, это глубокие расхождения между политическими партиями, делающие невозможным внесение изменений в Конституцию, для чего необходимо двукратное подтверждение двух третей Конгресса депутатов (между ними должны быть проведены избирательная кампания и выборы). В-третьих, это отсутствие внешнеполитической поддержки (реакция различных стран и структур Евросоюза убедительно доказывает, что движение к независимости Каталонии не встречает одобрения).



Мадриду и Барселоне следует провести полномасштабные переговоры по всему комплексу накопившихся проблем политического, юридического, экономического, финансового, культурного и лингвистического характера. Эти переговоры, безусловно, будут сложными и длительными и могут теоретически в перспективе привести к пересмотру автономного статута в плане расширения финансовой автономии региона, что в значительной степени способствовало бы консолидации каталонского общества и изоляции "непримиримых". Однако для того, чтобы была возможность дальнейших поисков взаимоприемлемой формы отношений с центром, необходимо преодолеть имеющуюся на сегодняшний момент полную недоговороспособность сторон. Непременным условием при этом является наличие в Мадриде ответственного и стабильного правительства. Пока же политический и конституционный кризис в Испании продолжается, и в любом случае не просматривается достижение взаимоприемлемого решения в краткосрочной перспективе. Источник - ng.ru

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