 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.10.2019
00:47  Почему Минобороны РФ не признает гибель аль-Багдади?
00:41  Кыргызстан: чем сегодня нужно озаботиться власти?
00:37  Верните родину обратно! Ташкент, город с запахом свежего хлеба и восточной сказки, - Е.Дьяконов
00:17  Каталонский тупик и внеочередные парламентские выборы в Испании, - Е.Черкасова
00:08  Новым "халифом ДАИШ" стал Абдулла Кардаш (он же - Хаджи Абдулла аль-Афари)
00:06  КырВыборы 2020. Президент создает себе "партию власти"? - Е.Улитина
00:05  Гуляй Поле-2: Сможет ли Зеленский одолеть Билецкого, как Троцкий - Махно?

00:03  Почему таджикским мигрантам не хочется работать в Катаре?
00:00  Евросоюз откладывает брекзит. Великобритании предоставили новую отсрочку
Понедельник, 28.10.2019
23:41  "Я лох.. или не лох?" - диалог Зеленского с бандеровцем
23:35  В Китае готовят запуск цифрового юаня
19:51  Какамурад клал на Аркадага. Полиция Стамбула отпустила туркменского оппозиционера Хыдырова
19:48  Аркадаг сурово нахлобучил вице-премьера Мередова за трубу ТАПИ
19:38  Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке, - Washington Post
19:26  В Самарканде снова уничтожают и застраивают историческую часть города
19:18  США назло Путину увязнут в Сирии, - Роберт Райт
19:09  На выборах в Аргентине побеждает оппозиционный "перонист" Альберто Фернандес
19:00  Трамп, жди "ответку" за смерть Багдади, - Абдель Бари Атван
18:20  Почему мотор китайской экономики скоро заглохнет? - Ф.Энгдаль
18:01  Смерть Багдади: в прошлом ИГИЛ* всегда удавалось выстоять после исчезновения своих лидеров, - Le Monde
17:57  Упырятина. В Алматинском 5-звездочном отделе InterContinental англичанин зверски убил свою 2-летнюю дочь
17:41  КазМеритократия. Изгнанный из КазМинобра за коррупцию Орсариев стал главой АО "Фонд науки"
13:08  Путин двинул на амер-выборы нового кандидата - красотку-мулатку майора КГБ? Тулси Габбард (фото)
12:58  Долина КазГизы.... В Нур-Султане при живом Елбасы достраивают зиккурат "Назарбаев-центр" №2 (фото)
11:46  Бегство капитала из Киргизии. Пока власть поощряет "борьбу" с коррупцией, инвестор не придет, - А.Акенеев
11:31  Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы, - В.Катасонов
11:27  Рахмон играет с огнем. Принимая у себя иранских оппозиционеров
10:40  Ни один выпускник школ из трех областей Узбекистана (Кашкадарьинская, Джизакская и Самаркандская) не поступил в вуз
10:17  Экс-премьера Киргизии Исакова принудительно доставили (приволокли) в суд по делу БишкекТЭЦ
08:50  Кто же все-таки лидер нации в Казахстане? - Дж.Лиллис
08:33  Отсечена голова лютейшего дракона джихадизма, - А.Эскин
08:17  Удар по Багдади: убийство главаря ИГИЛ не ставит крест на группировке, - "Известия"
08:02  КазКНБ провел спецоперацию в Кызылординской области - 4 злодея пытались продать 240 кг уранового концентрата
07:55  В Казахстане вновь акции протеста против китайской экспансии. 26 задержаных
07:52  В аэропортах Узбекистана усилили контроль над пассажирками в хиджабе
00:37  Дорегене - непобедимая внучка Чингисхана
00:34  Чиновники-воры: как украсть миллиард и не сесть. Казахстанский опыт
00:33  Русская Тортуга. Как ушкуйники взяли столицу Золотой Орды (история)
00:26  Дамаск и Москва начали новое (решающее?) наступление в Идлибе, - В.Мухин
00:23  Афганистан в ожидании президента, - Н.Плотников
00:22  Вашингтон никому не отдаст сирийскую нефть, - "НГ"
00:17  Навстречу веку Азии. Глобализация или смена полюсов влияния? - Е.Пустовойтова
00:07  "Хезболлу" в Ливане выводят против христиан? - С.Стремидловский
00:05  В Туркмении - жить хорошо, если ты алабай или ахалтекинец, - И.Джорбенадзе
Воскресенье, 27.10.2019
19:53  В Казахстане в новом торговом комплексе пол выложили из обломков надгробных памятников с портретами усопших
19:41  "Халиф" аль-Багдади не желая сдаваться подорвал себя вместе с женами, - Пентагон
19:01  Россия поставила на боевое дежурство в Таджикистане дивизион ЗРК С-300
18:53  В Актюбинской области Казахстана обнаружен еще один "Алтын адам-Золотой человек" сарматского периода V-IV вв до н.э.
18:12  История узбекского сценического искусства: от народного театра к первому национальному, - С.Назарова
17:19  Скончалась солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
14:24  Сможет ли Кыргызстан противостоять турецкой мягкой силе? - А.Тусупбеков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан: чем сегодня нужно озаботиться власти?Кыргызстан: чем сегодня нужно озаботиться власти?
00:41 29.10.2019

Данные исследования, проведенного в Кыргызстане в 2012 году - диаграмма.

Сергей Масаулов

Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастан Бекешев предложил приостановить ратификацию соглашений, касающихся Евразийского экономического союза. Мотивы пояснил желанием выстроить систему мер воздействия на Россию, продемонстрировав необходимость отказаться от лимитов на денежные переводы трудовых мигрантов в Кыргызстан. Депутат подчеркивает, что в апреле Россия в одностороннем порядке ввела лимиты на денежные переводы. Для Кыргызстана – это 100 тысяч, для Казахстана – 150 тысяч рублей. Завершает свою сентенцию депутат прямым обвинением России в нарушении правил экономического союза, который она с таким трудом выстраивает на постсоветском пространстве.

Почему сейчас прозвучали столь жесткие оценки? Можно предположить, что сотрудники экономических ведомств Кыргызстана уже просчитали неблагополучное положение, которое сложится к концу года, и потому нужно срочно изобретать средства получения денежных поступлений в виде чрезвычайной помощи. Но более вероятно наличие иных причин. По данным Всемирного банка [1], в 2015 году Кыргызстан занимал второе место по отношению объема денежных переводов к ВВП среди 214 стран – 33,6%. За последние 3 года суммы переводов только увеличивались [2]. В 2018 году граждане Кыргызстана перевели на родину $2,7 млрд [3]. Понятно, что после введения лимита, произошло резкое снижение поступления денежных средств.

Вот только, когда объявляют, что сократились переводы от мигрантов, а не отграждан Кыргызстана, допускают не просто "маленькую ошибку", но "большое", и сознательное искажение в оценке ситуации. Всем понятно, что трудовые мигранты не способны переводить по 100 тыс. рублей в месяц; надо же еще и жить весь этот период, и жилье снимать. Что это за трудовые мигранты, которые должны зарабатывать минимум по 130 тыс. руб./месяц? Следовательно, нужно предположить, что речь идет о крупных переводах денежных средств теми, кто обладает большими деньгами, и пользовался до апреля 2019 года легким режимом их перевода.

Ранее проведенные исследования показывали, что в стране были наиболее развиты товарная контрабанда, наркоторговля, коррупция, коммерческие взятки и проституция.

Из числа нерегистрируемых доходов роль денежных переводов мигрантов и зарубежное финансирование НПО были также значительны, хотя нигде официально эти цифры не оговаривались. И если зарубежное финансирование НПО имело конкретные размеры и теоретически их можно было определить, то что касается денежных переводов мигрантов и различных предпринимателей, здесь ситуация была сложнее. Из-за того, что перевод денег в основном осуществлялся не через платежные системы, а в наличной форме, практически невозможно было дать точную оценку размеров всех переводов.

Платежные системы позволили на какой-то момент выправить ситуацию. А введение лимитов позволит отделить переводы мигрантов от т.н. "серых" денежных пересылок. Теперь похоже снова наступит черед "переброски" денег, полученных от товарной контрабанды и различных незарегистрированных доходов в наличной форме, а значит произойдет криминализация сферы.

Огромные размеры теневой экономики Кыргызской Республики оказывали, и будут оказывать негативное влияние на общее экономическое положение в стране, становясь одной из причин несбалансированного развития экономики в дальнейшем. Необходимо внедрять чрезвычайные и эффективные меры по легализации ее доли в доходах граждан, обеспечивая тем самым прирост официального учтенного ВВП, и как следствие, корректного формирования государственного бюджета страны.

Можно сделать общий вывод, что Кыргызстану необходимо направлять усилия не только на поиск дополнительных инвестиций и инвесторов, не только на поиск источников финансовой помощи, но также и на легализацию теневых секторов экономики, которые способны обеспечить эффективное развитие основных секторов экономики.

Вот чем надо бы озаботиться ответственным и официальным лицам страны.

[1] См данные на 2015 год, хотя соотношение вряд ли поменялось в лучшую сторону: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Kyrgyzrepublic-Snapshot-ru.pdf
[2]https://tass.ru/ekonomika/6309648
[3] См: https://www.ntv.ru/novosti/2177187/

Источник - ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572298860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2019 года №194
- Рабочий график первого президента
- Аскар Мамин принял участие в заседаниях СНГ и ЕАЭС и провел переговоры с Медведевым Д.А.
- О ситуации на финансовом рынке
- Как президенты элиту поделили
- Кадровые перестановки
- Бердибек Сапарбаев обсудил с жителями Шымкента актуальные вопросы социальной сферы
- Дарига Назарбаева встретилась со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом
- В Сенате презентованы главные финансовые документы страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  