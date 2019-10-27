Кыргызстан: чем сегодня нужно озаботиться власти?

00:41 29.10.2019

Данные исследования, проведенного в Кыргызстане в 2012 году - диаграмма.



Сергей Масаулов



Депутат Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастан Бекешев предложил приостановить ратификацию соглашений, касающихся Евразийского экономического союза. Мотивы пояснил желанием выстроить систему мер воздействия на Россию, продемонстрировав необходимость отказаться от лимитов на денежные переводы трудовых мигрантов в Кыргызстан. Депутат подчеркивает, что в апреле Россия в одностороннем порядке ввела лимиты на денежные переводы. Для Кыргызстана – это 100 тысяч, для Казахстана – 150 тысяч рублей. Завершает свою сентенцию депутат прямым обвинением России в нарушении правил экономического союза, который она с таким трудом выстраивает на постсоветском пространстве.



Почему сейчас прозвучали столь жесткие оценки? Можно предположить, что сотрудники экономических ведомств Кыргызстана уже просчитали неблагополучное положение, которое сложится к концу года, и потому нужно срочно изобретать средства получения денежных поступлений в виде чрезвычайной помощи. Но более вероятно наличие иных причин. По данным Всемирного банка [1], в 2015 году Кыргызстан занимал второе место по отношению объема денежных переводов к ВВП среди 214 стран – 33,6%. За последние 3 года суммы переводов только увеличивались [2]. В 2018 году граждане Кыргызстана перевели на родину $2,7 млрд [3]. Понятно, что после введения лимита, произошло резкое снижение поступления денежных средств.



Вот только, когда объявляют, что сократились переводы от мигрантов, а не отграждан Кыргызстана, допускают не просто "маленькую ошибку", но "большое", и сознательное искажение в оценке ситуации. Всем понятно, что трудовые мигранты не способны переводить по 100 тыс. рублей в месяц; надо же еще и жить весь этот период, и жилье снимать. Что это за трудовые мигранты, которые должны зарабатывать минимум по 130 тыс. руб./месяц? Следовательно, нужно предположить, что речь идет о крупных переводах денежных средств теми, кто обладает большими деньгами, и пользовался до апреля 2019 года легким режимом их перевода.



Ранее проведенные исследования показывали, что в стране были наиболее развиты товарная контрабанда, наркоторговля, коррупция, коммерческие взятки и проституция.



Из числа нерегистрируемых доходов роль денежных переводов мигрантов и зарубежное финансирование НПО были также значительны, хотя нигде официально эти цифры не оговаривались. И если зарубежное финансирование НПО имело конкретные размеры и теоретически их можно было определить, то что касается денежных переводов мигрантов и различных предпринимателей, здесь ситуация была сложнее. Из-за того, что перевод денег в основном осуществлялся не через платежные системы, а в наличной форме, практически невозможно было дать точную оценку размеров всех переводов.



Платежные системы позволили на какой-то момент выправить ситуацию. А введение лимитов позволит отделить переводы мигрантов от т.н. "серых" денежных пересылок. Теперь похоже снова наступит черед "переброски" денег, полученных от товарной контрабанды и различных незарегистрированных доходов в наличной форме, а значит произойдет криминализация сферы.



Огромные размеры теневой экономики Кыргызской Республики оказывали, и будут оказывать негативное влияние на общее экономическое положение в стране, становясь одной из причин несбалансированного развития экономики в дальнейшем. Необходимо внедрять чрезвычайные и эффективные меры по легализации ее доли в доходах граждан, обеспечивая тем самым прирост официального учтенного ВВП, и как следствие, корректного формирования государственного бюджета страны.



Можно сделать общий вывод, что Кыргызстану необходимо направлять усилия не только на поиск дополнительных инвестиций и инвесторов, не только на поиск источников финансовой помощи, но также и на легализацию теневых секторов экономики, которые способны обеспечить эффективное развитие основных секторов экономики.



Вот чем надо бы озаботиться ответственным и официальным лицам страны.



[1] См данные на 2015 год, хотя соотношение вряд ли поменялось в лучшую сторону: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Kyrgyzrepublic-Snapshot-ru.pdf

[2]https://tass.ru/ekonomika/6309648

[3] См: https://www.ntv.ru/novosti/2177187/