Почему Минобороны РФ не признает гибель аль-Багдади?

00:47 29.10.2019

Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", капитан 2 ранга запаса



Понятно, что главная мировая новость минувшего времени – уничтожение главаря "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Если судить по заявлению президента США Дональда Трампа, в его ликвидации кроме США участвовали в той или иной степени Ирак (Багдаде заявляют, что именно Ирак определил местоположение аль-Багдади), сирийские курды, которые передавали разведданные, Турция и даже Россия.



По словам американского лидера, военные США, принимавшие участие в операции по ликвидации главаря ИГ, пролетели, в частности, над контролируемой российскими военными территорией: "Мы их проинформировали, что должны будем пролететь над ними. Это вызвало у них любопытство, но при этом они очень хорошо оказали содействие". Трамп сказал, что благодарен России, то есть Вашингтон, по сути, сделал еще один (пусть и небольшой) шаг навстречу России.



Но тут вмешалось Минобороны РФ в лице его официального представителя генерала Игоря Конашенкова. По его словам, военное ведомство РФ "не располагает достоверной информацией" о проведении операции по "очередному уничтожению" аль-Багдади". Более того, по словам генерала, России не известно "ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации". Наконец, резюмировал генерал, "очередная смерть аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения" для обстановки в Сирии не имеет, так как ИГ давно уже разгромлено сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил РФ.



Генерал Коношенко славится тем, что остр на язык (Куда все-таки делись 36 американских "Томагавков"?). Тут он может уступить пальму первенства разве что коллеге из МИД РФ Марии Захаровой. Но, похоже, его, в отличие от более дипломатичной Захаровой, порой, как говорится, заносит.



Про стопроцентный разгром ИГ говорят не только в Минобороны России, но и в Пентагоне и Белом доме. Только верит в это мало кто. Так что про "оперативную обстановку" говорить просто нелепо. Но дело вовсе не в этом.



Даже если Россия не оказывала содействия пролету авиации США в своей зоне, стоило ли об этом громогласно заявлять? Получается, Воздушно-космические силы (ВКС) России даже не заметили пролета авиации США (и не отследили ее), что, конечно же, не в лучшем свете обрисовывает нашу ПВО. А если вертолеты со спецназом США и боевые беспилотники летели вне зоны ответственности ВКС РФ в Сирии, все равно их нужно было отследить и прямо сказать: "Нет, ребята, вы летели вне нашей зоны контроля".



А главное, слова Конашенкова идут вразрез с, как говорится, генеральной линией. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Понятно, с оговоркой: мол, если подтвердятся данные о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (Если аль-Багдади уничтожен, то Трамп внес вклад в борьбу с терроризмом - Песков).



Комментируя слова журналистов о том, что информация о ликвидации аль-Багдади вызвала резко негативную реакцию российских властей, Песков заметил: "Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей".