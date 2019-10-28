 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосХакеры упорно "бомбят" антидопинговые сайты ВАДА и МОК
06:46 29.10.2019

"Российские хакеры" атаковали 16 спортивных и антидопинговых организаций

Группировка Fancy Bear (Strontium/APT28) совершила хакерские атаки на 16 спортивных и антидопинговых организаций, заявила Microsoft. На Западе Fancy Bear считают "российскими хакерами".
Microsoft намекнула, что связывает нападения, которые начались 16 сентября, с Олимпиадой-2020 в Токио. Отмечается, что атаки "произошли до сообщений СМИ о возможном шаге Всемирного антидопингового агентства", передает ТАСС.
В большинстве случаев хакерам не удалось добиться своих целей, но некоторые атаки оказались успешными, сообщает Microsoft. В сообщении говорится, что хакеры пользовались теми же инструментами и методами, что и в случаях других атак на разного рода структуры по всему миру.

Не указано, какие именно организации подверглись кибератакам. Кроме того, Microsoft не сделал заявлений о причастности какого-либо государства к нападениям.
В июле Microsoft также жаловалась на кибератаки из России.

Напомним, на Западе считают, что Fancy Bear якобы связаны с Москвой.

29 октября 2019, Антон Антонов

Источник - взгляд
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