Куда пойдет нефть северо-востока Сирии. В США прояснили место дислокации войск в Заевфратье

07:34 29.10.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



29.10.2019



Нефть северо-восточного региона Сирии пойдет на нужды "Демократических сил Сирии" (ДСС) – многонационального альянса с преобладанием курдов, который помогал США в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом заявили на совместном брифинге министр обороны США Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли/



По словам главы оборонного ведомства, США позаботятся о том, чтобы именно ДСС сохранили контроль над нефтяными ресурсами Заевфратья. "Мы хотим убедиться, что ДСС имеет доступ к этим ресурсам, чтобы охранять тюрьмы, вооружать свои собственные формирования, – сказал Эспер. – Наша миссия - обеспечить безопасность месторождений". На вопрос журналистов, отказано ли будет в доступе к нефтяным полям сирийским и российским силам, Эспер ответил: "Да, на сегодня это так". Генерал Милли, в свою очередь, сказал, что обеспечение безопасности месторождений "предотвратит возрождение ИГ". Эспер подтвердил, что американские силы, остающиеся в Сирии для проведения контртеррористических операций, будут оставаться в "тесном контакте" с курдскими силами.

Милли уточнил, что Вооруженные силы США, в частности, намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco (провинция Дейр эз-Зор), а также базой Эт-Танф. "Военная задача, которая нам поручена, заключается в том, чтобы продолжать сохранять Эт-Танф в районе трех границ, и мы продолжим этим заниматься, а также охранять нефтяные поля Conoco в Дейр-эз-Зоре и вокруг него", – пояснил военачальник. Военная база США в районе населенного пункта Эт-Танф располагается на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В подконтрольную ей территорию входит 55-километровая зона вокруг города. "Фундаментальная цель охраны этих нефтяных полей заключается в том, чтобы не допустить доступа к ним ИГ, не допустить возрождения ИГ. Мы все еще привержены ведению кампании борьбы с ИГ", – обратил внимание Милли.