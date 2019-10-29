КазПолуПрез Токаев остановил и закрыл проект Алматинского VIP-горного курорта "Кок Жайлау"

08:36 29.10.2019

Токаев запретил заниматься проектом Кок-Жайлау

Не нужно нам - Президент.



Фото : gorny-club.kz

29 октября 2019, 12:17



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве горнолыжного курорта "Кок-Жайлау", передает Zakon.kz.



- Еще одна проблема. Это планы строительства горнолыжного курорта "Кок-Жайлау". Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство не надо. Не нужно нам, - сказал Президент в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.



Глава государства отметил, что против проекта выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность.