|КазПолуПрез Токаев остановил и закрыл проект Алматинского VIP-горного курорта "Кок Жайлау"
08:36 29.10.2019
Токаев запретил заниматься проектом Кок-Жайлау
Не нужно нам - Президент.
Фото : gorny-club.kz
29 октября 2019, 12:17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве горнолыжного курорта "Кок-Жайлау", передает Zakon.kz.
- Еще одна проблема. Это планы строительства горнолыжного курорта "Кок-Жайлау". Чтобы каждый раз не возвращаться к этому вопросу, я сегодня запрещаю заниматься этим проектом. То есть строительство не надо. Не нужно нам, - сказал Президент в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.
Глава государства отметил, что против проекта выступают все профессиональные экологи и компетентная общественность.