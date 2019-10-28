Мошенник не он. КазГенпрокуратура замяла дело замакима Алматинской области Манзорова

09:34 29.10.2019

Генпрокуратура прекратила дело против замакима Алматинской области

В сентябре чиновника Багдата Манзорова задержали по подозрению в крупном мошенничестве, а позже отпустили под домашний арест.



Генеральная прокуратура Казахстана сняла обвинения в мошенничестве с заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова. Об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщил адвокат Манзорова Алмас Демесинов.

29 октября в Сети появилась скан-копия документа, в котором сообщается, что 28 октября Генеральной прокуратурой прекращено уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество" в отношении Багдата Манзорова.

Преследование отменено как незаконное.



- Ходатайство о прекращении уголовного дела направлялось посредством электронного кабинета правительства. В деле отсутствуют как событие, так и состав уголовного правонарушения. Нами получен официальный ответ. Я не знаю, как письмо попало в Сеть, но оно подлинное, - сказал адвокат замакима.



Багдата Манзорова задержали в конце сентября. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. После задержания замакима поместили в следственный изолятор. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. 18 октября стало известно, что Багдат Манзоров находится в отпуске.

О том, где находится Багдат Манзоров сейчас, адвокат не сообщил.