 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Переход европейцев на СПГ – политически обусловленный, - П.Искендеров
09:39 29.10.2019

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 29.10.2019

На газовом рынке давление на Европу со стороны США будет возрастать
Влияние поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ) становится все более многоплановым. Если поначалу речь шла преимущественно о наращивании поставок из США, то сейчас комбинация выглядит более сложно.
Доля СПГ на мировых рынках, в том числе в Европе, продолжает расти. Об этом говорит последний доклад Международного энергетического агентства (МЭА). В европейских городах запланировано строительство 22 новых СПГ-терминалов, что доведет их общее количество до 50, хотя пока даже имеющиеся мощности полностью не загружены. Одной из причин недозагруженности является более высокая по сравнению с трубопроводным газом стоимость СПГ, выбор которого определяется политической волей.

По прогнозу МЭА, 2019 год станет рекордным по объемам инвестиций в проекты по сжижению газа и его регазификации. С начала года компании объявили о 50 млрд долларов, вложенных в индустрию СПГ, а также приняли окончательные инвестиционные решения для СПГ-проектов мощностью более 170 млрд кубометров. Среди стран-производителей по объемам вложений лидируют США и Канада, а в регазификацию больше всех готов вложить Китай.

Не остается в стороне и Европа. Поставки СПГ в европейские страны в первой половине 2019 года значительно выросли после длительного периода низкой загрузки регазификационных мощностей. Если по итогам 2018 года на 15 стран-импортеров сжиженного природного газа в Европе пришлось 48,9 млн тонн СПГ (15,6% от всех поставок), то уже в первом квартале текущего года спрос в ЕС вырос в 2,2 раза до квартального уровня в 17,5 млн тонн. К настоящему времени 9 стран из 23, в которые "Газпром" выполняет поставки трубопроводного газа, имеют свои приемные СПГ-терминалы. Их суммарная мощность составляет 154 млрд кубометров газа в год, но в 2018 году они были загружены лишь на 34 %, свидетельствует консультант компании Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

"На фоне падения спотовых цен на газ в течение января-сентября 2019 года, – говорит она, – импорт сжиженного сырья в этих странах вырос на 25 млрд кубометров, до 59 млрд кубометров. Наибольший рост закупки СПГ был в Нидерландах, Бельгии и Италии, загрузка приемных терминалов этих стран увеличилась с 39% в 2018 году до 81% в первые девять месяцев текущего года (при среднеевропейской загрузке 51%) во многом из-за падения собственной добычи в Европе. До конца года ожидается, что потребность Нидерландов в импортном газе возрастет из-за резкого сокращения квоты по добыче газа месторождения Гронинген с 19,4 млрд до 11,8 млрд кубометров газа в год с октября 2019 года".
При этом в ЕС собираются в ближайшие годы практически удвоить число крупнотоннажных регазификационных терминалов. Если к сентябрю 2019 года их было 28 мощностью 227 млрд кубометров газа в год, то в планах на ближайшие годы строительство еще 22 точек по приему сжиженного газа, в том числе в Албании и на Украине (Odessa FSRU LNG).

Среди европейских стран, планирующих активно закупать СПГ, выделяются Польша, Турция и Германия. В 2018 году Варшава нарастила поставки СПГ из Катара, США и Норвегии на 58 %, до 2,7 млрд кубометров. В первой половине текущего года на 14% (до 7,14 млрд кубометров) выросли поставки СПГ в Турцию; главными поставщиками сжиженного газа на турецкий рынок пока остаются Алжир и Катар, но рост импорта СПГ из США составил 363%.
На крупнейшем европейском рынке сбыта российского газа – в Германии – также планируется реализация как минимум двух регазификационных проектов: сооружение сухопутного терминала Brunsbuttel LNG мощностью 8 млрд кубометров газа в год недалеко от Гамбурга и плавучей установки для регазификации и хранения СПГ Wilmshaven LNG мощностью 10 млрд кубометров газа в год. Правда, реальной конкуренции поставкам российского трубопроводного газа в Германию они не составят. Базовый сценарий объема поставок российского газа в Европу на 2019 год, согласно оценке ПАО "Газпром", находится в диапазоне 194-198 млрд кубометров, хотя возможно и снижение по итогам года до уровня 192 млрд кубометров (в 2018 году "Газпром" экспортировал 201,9 млрд кубометров газа).

В российском Фонде национальной энергетической безопасности отмечают, что принципиальный переход европейцев на СПГ продиктован только политическими мотивами, экономически он не оправдан.
В этой ситуации Россия предпринимает усилия для наращивания своей доли на мировом рынке СПГ. Министр энергетики Александр Новак предложил создать госкомпанию для решения вопроса "привлечения инвестиций в новые крупномасштабные проекты" по производству СПГ, цель которых – удвоить долю России на рынке.

Согласно оценке главы российского Минэнерго, потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 году может достигнуть уровня 600–700 млн тонн в год против 320 млн тонн в 2018 году. "При этом 200–350 млн тонн будущего потребления не законтрактовано, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн тонн на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 года 28 млн тонн", – указывает Александр Новак. Это увеличит долю российского СПГ на мировом рынке с 8% до 15-20%.
Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" 2 октября, президент России Владимир Путин подтвердил, что наша страна планирует к 2035 году нарастить производство сжиженного природного газа до 120–140 млн тонн в год. Он отметил, что российские СПГ-проекты являются одними из самых конкурентных в мире из-за низкой себестоимости добычи и привлекательной логистики. В связи с этим Россия может рассчитывать на долгосрочный рост доли на рынке. Президент отметил, что после ввода на полную мощность завода "Ямал СПГ" в декабре 2018 года доля России уже возросла на мировом СПГ-рынке более чем в два раза и составила 9%.

Глава "НОВАТЭК" Леонид Михельсон еще в апреле 2019 года предложил закрепить на государственном уровне цель создания СПГ-кластера мощностью до 140 млн тонн в Ямало-Ненецком автономном округе: "Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн тонн СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели". По его словам, реализация данного проекта обеспечит России до 20 % мирового рынка СПГ.

Ведущие мировые экспертные центры также прогнозируют рост доли России на мировом рынке сжиженного газа. В частности, аналитики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне предсказывают, что к 2028 году на нем останется всего три крупнейших производителя, которые будут конкурировать за потребителей, – Катар, США и Россия.

Это приведет к ужесточению давления на европейцев со стороны США, чтобы заставить их не только прекратить или по крайней мере сократить закупки трубопроводного газа из России, но и отказаться от участия в российских СПГ-проектах.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572331140
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