Узбекистан закупил у России крупную партию хорошо показавших себя в Сириии броневиков "Тайфун"

09:42 29.10.2019

Россия и Узбекистан заключили контракт на крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун 4х4", сообщил источник в ОПК.

Поставки машин К53949 планируется начать до конца года, передает РИА "Новости".



В 2019 году стороны также договорились о поставках бронетранспортеров БТР-82А и бронеавтомобилей "Тигр". Кроме того, Узбекистан решил приобрести радиолокационную станцию "Сопка-2".

Россия также поставляет в Узбекистан транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.

В августе сообщалось, что в 2020 году на вооружение российской армии начнет поступать бронеавтомобиль "Тайфун" (К4386), спроектированный специально для ВДВ.



Текст: Антон Антонов