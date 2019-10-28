К скважинам Сирии подбирают аравийский (кувейтский) ключ, - И.Субботин

10:31 29.10.2019

Кувейт проявил интерес к Дамаску в нефтегазовой сфере



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



28.10.2019



Нефтегазовый сектор Сирии ощущает на себе первые результаты дипломатической "реабилитации" Дамаска. Одна из кувейтских фирм, которая предлагает оборудование для нефтяных скважин, заключила два контракта с сирийскими топливными компаниями на международной выставке в Дамаске. С учетом посреднической роли Кувейта в делах арабских стран логично ожидать не только политического, но и экономического возвращения Сирии в "арабскую семью".

О том, что кувейтская Al-Humaidani Group подписала два соглашения с сирийцами, сообщил ее директор Абдулла аль-Хумайдани. Контракты были заключены на сирийской международной выставке нефтяных и минеральных ресурсов (Serpetro), которая проходит в эти дни в Дамаске.

По словам аль-Хумайдани, его компания приняла участие в мероприятии благодаря желанию сформировать и укрепить сотрудничество между предпринимателями из Кувейта и Сирии, работающими в нефтегазовом секторе. Директор Al-Humaidani Group сообщил, что деятельность его компании, которая занимается обслуживанием нефтяных скважин и консалтингом в соответствующей сфере, была лицензирована Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии.



С учетом того что Al-Humaidani Group является одним из крупнейших предприятий Кувейта, обеспечивающих эксплуатацию месторождений, трудно отрицать, что ее участие в выставке проходит без одобрения властей эмирата. Помимо нее на Serpetro прибыло около 50 компаний. Как подчеркивает сирийское независимое издание Enab Baladi, в центре внимания находятся предприниматели из Персидского залива, страны которого приостановили с Сирией связи на самом раннем этапе гражданского конфликта. Кроме Кувейта выставку посетили и представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Организатор мероприятия Халаф Машхадани заявил, что Serpetro можно назвать сигналом всему миру. "Это сообщение, которое говорит о бесперебойной работе в нефтяном секторе Сирии", – цитирует Syria Times Машхадани.



Впрочем, тезис о бесперебойной работе кажется преувеличением. Еще год назад член консультативного совета сирийского кабинета министров Зияд Арбаш заявил, что нефтяной сектор Арабской Республики точно не вернется к докризисным показателям добычи еще до 2023–2024 года. "Восстановление сферы займет минимум 4–5 лет с технической точки зрения, давить на эту сферу бессмысленно, – заявил в разговоре с РИА Новости представитель консультативного органа. – После технической и геологической оценки возвращенных под контроль властей месторождений наступит период "спасения", после чего возможно будет вернуть уровень добычи хотя бы к приемлемому. После этого будем развивать месторождения, для чего необходимы колоссальные инвестиции для развития добычи и возвращения уровня добычи к докризисным".



Арбаш говорил о благоприятном сценарии. Не стоит забывать, что на сегодня доступ сирийских государственных компаний к большинству месторождений по-прежнему затруднен. Сохранение ограниченного американского контингента на северо-востоке Арабской Республики, где сосредоточена большая часть углеводородных залежей, фактически лишает правительство в Дамаске возможности использовать свои национальные запасы. Потери нефтяного сектора Сирии за весь период гражданской войны приблизились к 80 млрд долл. Безусловно, некоторые природные месторождения есть и в той части страны, которая находится под контролем президента Сирии Башара Асада, однако их недостаточно, особенно если учесть, что до войны нефтяная отрасль была главным источником дохода для властей.



Международные нефтегазовые компании приостановили свою деятельность в Сирии в целях соблюдения установленного западными странами санкционного режима. До начала гражданского конфликта большая часть сирийской сырой нефти поступала в Европу. Вооруженный кризис и экономическая изоляция заставили сирийское правительство прибегнуть к импорту углеводородов. Первым в списке тех, к кому обратился Дамаск, стал Тегеран, который открыл кредитную линию для снабжения своих шиитских партнеров черным золотом. Впрочем, не стоит думать, что этот сценарий был легко осуществим: его также осложнили ограничительные меры против сирийского правительства.



В связи с этим частичный прорыв изоляции – даже если речь идет исключительно о странах Ближневосточного региона – важен для сирийской экономики. Позитивным признаком стала прошедшая два месяца назад 61-я международная ярмарка в Дамаске. Эмираты, которые, как известно, долго поддерживали вооруженную и политическую оппозицию Сирии, отправили на это мероприятие делегацию своих предпринимателей. По подсчетам портала Middle East Eye, ОАЭ представили на выставке в сирийской столице продукцию и услуги 15 своих предприятий. Несмотря на то что участники из ОАЭ не афишировали свое гражданство и даже делали акцент на частном характере визита, это дало повод говорить о продолжающихся сдвигах в "сирийской" политике государств Персидского залива.



Есть гипотеза, что стартовавшая 9 октября операция турецких сил на севере Сирии только укрепила солидарность аравийских монархий с Сирией.

В настоящее время ожидается, что будет рассмотрен вопрос о возвращении сирийского правительства в Лигу арабских государств (ЛАГ). Как следует из заявлений главы иракского МИДа Мухаммеда Али аль-Хакима, официальный запрос на это последует от Багдада. По словам генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта, "настало время для возвращения Сирии в арабскую систему". Безусловно, готовность Кувейта налаживать с сирийцами бизнес стоит рассматривать именно в рамках этой тенденции. Эмират приобрел в регионе репутацию надежного медиатора в разрешении локальных конфликтов. Так, на фоне разразившейся в 2017 году блокады Катара Кувейт был объявлен единственным посредником в урегулировании ссоры между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром – с другой. С учетом этого контракты на Serpetro могут дать надежду на реставрацию экономических отношений с Дамаском на более широком уровне.