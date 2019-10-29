 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбе начинают штрафовать (с $230) за "слишком пышные праздники"
10:39 29.10.2019

Узбекистан намерен наказывать граждан за слишком пышные праздники
Сумма штрафа достигает 230 долларов.
29/10/2019

По новым правилам, на свадьбе должны присутствовать не более 300 гостей, а в автоколоннах использоваться не более трех автомобилей. (Фото Дэвида Триллинга)
Министерство юстиции Узбекистана предложило штрафовать в размере более 230 долларов за организацию чрезмерно пышных праздничных мероприятий, таких как, например, свадьбы.

Это предложение изложено в законопроекте, который был опубликован на правительственном сайте 23 октября для общественного обсуждения.
Ответственность за это будут нести не только организаторы торжеств. Наказание также ждет владельцев ресторанов и банкетных залов, где проводятся мероприятия, которые на первый раз могут быть оштрафованы на сумму около 700 долларов, затем на 1200 долларов за повторные правонарушения.

Заявленная цель законопроекта – снизить моральное давление в связи с необходимостью провести торжество "на должном уровне", которое испытывают люди, готовящиеся отметить важное событие. Некоторые молодые узбеки вынуждены месяцами или даже годами работать за границей, чтобы покрыть расходы на свадьбу.
Впрочем, сложно сказать, станет ли штраф в несколько сотен долларов сдерживающим фактором, учитывая, что люди тратят гораздо больше только на обручальные кольца.
Положения о праздничных мероприятиях были утверждены парламентом в сентябре и вступят в силу 1 января 2020 года. Согласно новым правилам, любые торжества должны проводиться только с 6 утра до 11 вечера, количество гостей не должно превышать 300, а в свадебных автоколоннах должно быть не более трех автомобилей. Число людей, которые могут присутствовать на похоронах, не ограничено. Однако траурные церемонии при этом не должны длиться более трех дней.

Аналогичное законодательство было принято в Таджикистане в 2007 году. Нарушение правил, ограничивающих масштабы праздничных торжеств, влечет за собой штраф до 680 долларов для обычных граждан и 1500 долларов для должностных лиц.

Источник - russian.eurasianet.org
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