Труп Багдади амеры сбросили в море. На корм рыбам

10:45 29.10.2019

Останки главаря ИГ аль-Багдади сбросили в море



Останки лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади сбросили в море. Об этом 29 октября сообщает CNN со ссылкой на источники в минобороны США.



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Эту же версию 27 октября озвучил советник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен, пишет "Газета.ру". По его словам, с останками аль-Багдади поступили так же, как с телом главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Осамы бен Ладена в 2011 году - сбросили в море. О"Брайен заверил, что останки лидера ИГ "утилизируют должным образом".

О ликвидации аль-Багдади сообщил президент США Дональд Трамп 27 октября. По его словам, террорист, пытаясь скрыться от американских солдат в районе деревни Бариша в Идлибе, подорвал себя вместе с тремя детьми в подземном тоннеле. За помощь в проведении операции американский лидер поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак.



Уничтожение главаря ИГ подтвердили в Ираке, добавив, что лидеры других ячеек группировки бежали в Турцию, Судан и страны Северной Африки. Однако у Минобороны РФ отсутствуют данные о том, что аль-Багдади действительно уничтожен, так как за последние дни не было зафиксировано ни одного авиаудара со стороны США или коалиции в Идлибе.



СМИ утверждают, что преемником аль-Багдади стал Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари.

29 октября 2019,