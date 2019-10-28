Амер-конгресс-вуменшу Кэти Хилл заставили уйти в отставку из-за беспорядочного секса с коллегами и подчиненными разных полов

11:58 29.10.2019

В США конгрессвумен ушла в отставку из-за секс-скандала



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28 октября 2019, Ольга Никитина



Член палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку в связи с обвинениями в интимной связи со своим сотрудником, который работает в Конгрессе. В тоже время, Хилл признала и извинилась за "неприемлемые сексуальные отношения" с девушкой из ее предвыборного штаба.



В письменном заявлении, опубликованном на ее странице в Twitter, говорится, что "с разбитым сердцем" она объявляет об уходе из Конгресса.

Американский политик призналась, что это решение стало "самым трудным из всего, что ей приходилось делать в жизни".



Хилл добавила, что так, по ее мнению, будет лучше для избирателей.

Комитет по этике палаты представителей Конгресса США на прошлой неделе начал расследование в отношении того, имела ли конгрессвумен интимные отношения с сотрудником ее офиса в нарушение правил палаты представителей.

Хилл отрицала эти обвинения, но в начале недели признала, что имела отношения с одной из сотрудниц своего предвыборного штаба, и извинилась за "неприемлемое" поведение, передает РИА "Новости".