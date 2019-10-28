В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими

12:07 29.10.2019

29 октября 2019, Бишкек -, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Кыргызстане запрещен и ограничен доступ к 64 сайтам, 233 аккаунтам и видеоканалам пользователей интернета. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

Отмечается, что такие меры приняты к ресурсам, которые распространяют в интернете информационные материалы, пропагандирующие террористическую и экстремистскую деятельность отдельных организаций, вооруженных группировок, направленных на насильственное устранение светских институтов государственной власти.

В надзорном органе подчеркивают, что в Сети растут сепаратизм, разделение общества по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, расы, гендера, а также вербовка наемников, в том числе вовлечение в незаконную деятельность несовершеннолетних.



"В целях противодействия Генеральной прокуратурой в 2019 году внесено 19 заявлений в суд о признании информационных материалов, распространяемых в интернете, экстремистскими. Суд поддержал заявление ГП", - говорится в сообщении.



По актам прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности 109 чиновников.

В 2019 году органами прокуратуры в рамках надзора за исполнением законов в сфере противодействия межнациональной вражды и экстремизма проведено 129 проверок и выявлено 278 правонарушений.