Семя хаоса в Средней Азии. Последствия смерти Александра Македонского (уроки истории)

14:43 29.10.2019

Смерть Александра Великого ознаменовала начало периода бурных потрясений, так как его хрупкая империя быстро начала распадаться. В Вавилоне, Афинах и Бактрии вспыхнули восстания против нового режима.



Это история греческого восстания в Бактрии.



Александр покоряет Среднюю Азию



Кампания Александра в Бактрии и Согдии оказалась самой сложной за всю его карьеру. В одних местах он одерживал убедительную победу, в других местах отряды его армии терпели унизительные поражения.



В конечном счете, Александру удалось установить некую стабильность в регионе. После Александр уехал из Бактрии в Индию.



Враждебные отряды согдийско-скифской кавалерии все еще бродили по территории провинции, поэтому македонский царь оставил группу греческих гоплитов наемников в качестве гарнизона в регионе.



Для этих наемников размещение на краю известного мира было далеко не большим удовольствием. Они были ограничены засушливым ландшафтом в сотнях километров от ближайшего моря и окружены врагами. Обида бурлила в их рядах.



В 325 г. до н.э., когда до гарнизонов дошли слухи о смерти Александра в Индии, среди наемников вспыхнуло восстание, кульминацией которого стало то, что 3000 солдат покинули свои посты и отправились, в долгое путешествие, домой в Европу. Их судьба неизвестна, но это был сигнал грядущих событий.



Александр мертв, пора бунтовать



Через два года, когда подтверждение смерти Александра Великого достигло пограничников, которые все еще оставались в Бактрии, они поняли, что пришло время действовать. Они подчинились из за страха перед царем, когда он был жив, но когда он умер, они восстали.



Гарнизоны опустели; солдаты начали собираться. За очень короткое время собравшиеся силы исчислялись тысячами, готовясь к путешествию в Европу. В командиры они выбрали хорошо известного генерала наемников, по имени Филон.



Подавление



Сбор этих сил и необходимых поставок занял время, а режим Пердикка в Вавилоне, несомненно, воспользовался этим.



Регент знал, что он должен действовать. В отличие от запада, где несколько войск были готовы противостоять мятежникам, между Филоном и Вавилоном не стояло никакой армии.



Пердикка и его генералы собрали силы, чтобы пойти на восток и подавить восстание.



Для формирования ядра армии были выбраны 3800 македонцев, которые были оснащены для ведения боя в македонской фаланге. При их поддержке было собрано около 18000 солдат из восточных провинций. Пердикком был назначен командующий - Пифон, один из бывших телохранителей Александра Македонского.



Силы Пифона, насчитывающие около 22000 человек, шли на восток и достигли границ Бактрии. Незадолго до этого они столкнулись с силами Филона - место боя неизвестно. К тому времени численность войск Филона выросла до примечательных размеров: в общей сложности 23000 человек - 20000 пехотинцев и 3000 кавалерий.



Для Пифона предстоящая битва будет непростой задачей. Армия противника превзошла их силы как по качеству, так и по числу. Тем не менее, битва надвигалась.



Быстрое завершение



Сражение началось, и силы Филона вскоре начала получать преимущество. Как только победа показалась близкой, наемники увидели, как 3000 их товарищей отошли от линии фронта и отступили на близлежащий холм. Наемники запаниковали. В состоянии замешательства, линия боя Филона рухнула. Вскоре последовал полный разгром. Пифон выиграл в тот день.



Так почему же эти 3000 человек покинули Филона, когда победа была так близка?



Причиной была дипломатия Пифона. До битвы он использовал одного из своих шпионов, чтобы проникнуть во вражеский лагерь и вступить в контакт с Летодором, командиром этих роковых 3000 человек. Шпион пообещал Леотодору невообразимое богатство, которое Пифон даст ему, если генерал перейдет к ним в середине боя.



Летодор дезертировал и развернул ход битвы.



Пифон одержал замечательную победу, но большая группа наемников пережила битву и перегруппировалась вдали от поля битвы. Поэтому Пифон отправил посланника в их лагерь, предлагая мирное решение.



Он предложил им безопасный путь обратно в Грецию, если только они сложат оружие и присоединятся к своим людям в ходе публичной церемонии примирения. С радостью, наемники согласились. Бои закончились.... точнее им только так казалось.



Суровый урок



Когда наемники смешались с македонцами, последние обнажили мечи и начали убивать беззащитных гоплитов. К концу дня тысячи наемников лежали мертвыми.



Приказ исходил от Пердикка, который хотел преподать суровый урок тем наемникам, которые оставались на службе у империи: предателям не будет пощады.



Жестоко погасив угрозу с востока, Пифон и его македонцы вернулись в Вавилон.



Летодор и его люди были, по-видимому, щедро вознаграждены; Филон почти наверняка лежал мертвым где-то на равнинах Бактрии; те наемники, которые остались в Бактрии, приняли свою судьбу.