Курды и сирийский винегрет, - Э.Лимонов

14:47 29.10.2019

Сирийский винегрет

Эдуард Лимонов о ситуации в сирийском Курдистане



Эдуард Лимонов



В политике так не бывает что одни народы - хорошие, другие - плохие. Лучше всего дружить и договариваться с теми народами, с которыми у нас нет общей границы. Да и то не факт что договоримся. Вот с Украиной (с ней мы и граничим, и на ее территории русских где-то 8 миллионов живут, а то и больше) теперь мира нам не видать. Они уже ненавидят нас как поляки, но у поляков ненависть к нам со средних веков копилась.



А вот Великобритания с нами не граничит, но хуже ее к России вряд ли кто относится. Помимо Украины.



Армяне мне говорили что армян резали, геноцид осуществляли особо даже не турки, а курды. Но сегодня турки - злейшие и безжалостные враги курдов. И вы знаете, сколько курдов в Турции? А больше 20 миллионов! Всего курдов около 40 миллионов. А не фига себе! Курдам не посчастливилось, они самый крупный разделенный народ в мире, они к четырем странам сегодня принадлежат: Турция, Иран, Ирак и Сирия. В Иране живут 5,5 миллиона курдов. Следовательно, на Ирак и Сирию приходится (на две страны) где-то 14,5 миллиона.



Это я все к чему. Курды спят и видят единое независимое курдское государство. Появись такое государство - оно было бы активно антитурецким. И нейтрализовывало бы Турцию лет на 100 бы, это точно. А заодно уменьшило бы и размеры Турции.



А это я к чему? А это я к тому, что России выгодно было бы поддерживать на Ближнем Востоке курдов. В наших национальных интересах было бы курдское государство. А мы поддерживаем всегда вероломных, хитрых, прагматичных и коварных турок.



Если попытаться понять, почему поддерживаем турок, то вот что интересно получается. Соединенные Штаты поддерживали всю последнюю войну курдов. А у нас же с Соединенными Штатами соревнование. Мы еще и поэтому не поддерживали курдов, их же США поддерживали.



У меня отличные связи в том регионе, на всех сторонах. Так вы. Может, не знаете, но я знаю, что мы же в буквальном смысле жизнь Эрдогану спасли. Не только предупредили его, что к отелю, где он отдыхал, летят вертолеты взбунтовавшихся турецких мятежников .Но более того - наш спецназ, мне говорили, прямо-таки на лету выхватил Эрдогана из этого курорта на Мраморном море. И умчал в безопасное место.



Мы его спасли, поддержали этого президента, бывший охранник которого застрелил нашего посла Карлова в прямом эфире турецкого телевидения. И летчика Пешкова, висящего над ними на парашюте, турки еще в воздухе, прицелившись, убили. И радостно гоготали на земле, пока Пешков трупом спускался. И так далее, и тому подобное, я на тему эту много писал.



В чем дело? А я вам скажу - в чем. Мы так обрадовались, что из гребаного НАТО турецкая рыбища отплывает в нашу сторону! Обрадовались как дети, которые отбили пацана из соседнего района в свою шайку-лейку. И пацан неприветливый и расчетливый. Но все же приятно было отбить от могущественной банды НАТО, самооценка повысилась.



Ну вот, а тут - "РАААЗ!" и Турция, сминая и разрушая союз России-Ирана-Сирии-Турции, взяла и вторглась в сирийский Курдистан. Преследуя исключительно свои цели. Нарушив все договоренности и повергнув в негодование Сирию и Иран. А нас заставив собрать морщины в складки на лбах.



И сам Эрдоган несколько замешкался, но полетел к Путину в Сочи, размышляя только о том, как бы вывернуться из ситуации? Ведь его все осудили. Даже Германия.



Шесть часов потных переговоров в Сочи с президентом Путиным и произвели на свет "неведому зверушку", как та царица из сказки Пушкина. Россия обязалась надавить на сирийских курдов, дабы они покинули так называемую "зону безопасности" за 150 часов. Срок турецкого требования покинуть зону истекает 29 октября. Вообще-то они нас, Россию, шантажируют.



Потому что как же курды покинут зону, ведь они там проживают, у них там города, женщины, дети? 300 тысяч беженцев уже покинули сирийский Курдистан, а вот покинут ли остальные? Вообще-то это называется изгнание народа с территории проживания. И считается международным преступлением.



Согласно договоренностям, достигнутым в Сочи, на территории сирийского Курдистана в настоящее время находятся две правительственных армии (Сирии и Турции). Плюс - курдские вооруженные формирования, закаленные в борьбе с так называемым ИГИЛ *, российская военная полиция. Еще и банды протурецкой Сирийской свободной армии.



Располагаются вышеупомянутые толпы военнослужащих и бандиты в полном беспорядке. Посему рано или поздно (скорее - рано или уже произошли), произойдут чреватые резней вооруженные конфликты.



Ждите нехороших ни для кого вестей.



А тут еще и американцы ушли. Не то, впрочем, - ушли, не то - не ушли. Якобы вернулись защищать нефтяные поля. А сейчас объявили, что американцы умудрились уничтожить главу ИГ, его халифа, аль Багдади. Если это так, то Трамп попытался скомпенсировать уход американских войск из Сирии уничтожением аль Багдади. Но вот его ли уничтожили?



"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о сирийском винегрете". Как-то так.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.