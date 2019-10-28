Жесткий Уят! КазПевицу Камшат Жолдыбаеву прессуют моралисты за откровенные фото

14:48 29.10.2019

"Уят, сплошной уят"- Камшат Жолдыбаева обнажила грудь и бедра



Клара Киясова



Певица вновь оказалась в центре внимания. Артистка опубликовала серию снимков, которые лишили сна ее фолловеров.



Камшат Жолдыбаева продолжает пробовать себя в качестве фотомодели. В новой фотосессии знаменитость продемонстрировала несколько сексуальных нарядов, соблазнительно оголив бедра.



Фото: социальные сети



На первом снимке артистка нарядилась в черное платье в горошек. При этом она подобрала подол так, что взгляду открывается край чулка и участок обнаженного бедра. На второй фотографии видно, что Камшат дала волю чувствам и вместо одежды предпочла черное боди. Снимки вызвали у ее подписчиков бурные эмоции.



"Что попало"; "Камшат, что с тобой стало, почему ты выбираешь все короткое"; "Надо было голой"; "Тебе не идет такой стиль, очень вульгарно"; "Камшат, ну реально, это прям перебор. Уят, сплошной уят"; "Ты тут вульгарная", - прокомментировали поклонники.