Экс-солиста популярной рос-группы "Премьер-министр" посадили в Монголии на 2 года за наркоту

14:51 29.10.2019

Бывший участник российской группы "Премьер-министр", Борхуугийн Амархуу, получил 2 года тюрьмы.



Его обвинили в хранении и употреблении наркотического вещества. Хан-Уулский районный уголовный суд приговорил певцу к 2 годам лишения свободы. Однако у него еще есть право на подачу апелляцию.



Амархуу Борхуу - российско-монгольский поп-певец и актер монгольского происхождения, бывший солист группы "Премьер-министр". Родился 1 июля 1987 года в аймаке Булган, Монголия. Когда он был ребенком, его родители переехали из Монголии в Улан-Удэ (Бурятия). Приобрел популярность в России после победы в конкурсе "Народный артист 3" (2006) с 61,7 % голосов зрителей, получив звание Заслуженного артиста Бурятии.



В 2010 году снялся в главной роли в монгольско-российском фильме "Операция „Татар"" и дал согласие на съемки во второй части трилогии Сергея Бодрова о Чингисхане - "Великий хан".



С июня 2013 года группа "Премьер-министр" выступает без Амархуу Борхуу, который продолжает сольную карьеру в своей Родине.