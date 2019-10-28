В Нур-Султане будут строить туристический квартал за $1 млрд! Чего там смотреть?

15:31 29.10.2019

В Нур-Султане планируют построить туристский квартал с развлекательными центрами и гостиницами, который будет работать круглый год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата. Строительство в столице многофункционального туристского района обсудили аким столицы Алтай Кульгинов и председатель совета директоров компании Ellington Properties Development LLC Джозеф Томас. Встреча прошла на площадке Международного финансового центра "Астана".По данным сайта, планируется, что на территории района будут расположены досуговые и развлекательные центры, которые будут работать в любой сезон года, объекты туризма, гостиницы – появится своего рода туристский квартал."Сумма привлекаемых инвестиций составит более миллиарда долларов. Срок реализации - в течение 5-6 лет. Компания работает на рынке пять лет и является одной из ведущих в сфере недвижимости в Дубае (ОАЭ), имеет большой опыт в реализации подобных проектов", - говорится в сообщении.