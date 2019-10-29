Со смертью аль-Багдади курды теряют своего врага и свою автономию, - Le Monde

15:36 29.10.2019

29 октября 2019 г.

Аллан Каваль | Le Monde



"Курдский генерал Мазлум Абди, командующий формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС), предупреждает об опасности возмездия после смерти главы ИГИЛ*", - пишет спецкор Le Monde Аллан Каваль.

"В воскресенье утром, 27 октября, уже стало известна неподтвержденная, но ожидаемая новость о смерти Абу Бакра аль-Багдади, и "Сирийские демократические силы" выстроили в ряд двадцать своих военных транспортных средств с флагами неподалеку от выезда из пограничного города Амуда. Крайний срок, установленный 22 октября Москвой и Анкарой для того, чтобы СДС покинули курдские города на границе с Турцией, под угрозой массового возобновления наступления Анкары, истекает в течение двадцати четырех часов", - говорится в статье.

"(...) Из двух приграничных населенных пунктов должен произойти упорядоченный вывод войск, после чего через несколько часов появится колонна транспортных средств российской военной полиции, движущихся в противоположном направлении. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Пора заканчивать лирические отступления по поводу курдов. Судя по тому, как развиваются события, они уже никому не пригодятся", - размышляет автор репортажа.

"И все же в 70 километрах к югу от позиций, занятых протурецкими силами, отголоски войны все еще слышны. В больнице Телль-Тамер один международный волонтер, входящий в подразделения медицинской поддержки курдских сил, обнаружил 15 раненых и четырех человек, убитых на месте в предыдущий день в ходе боев с вооруженными группами, поддерживаемыми Анкарой в регионе Рас эль-Айна", - пишет Le Monde.

"(...) В кабинете с закрытыми окнами медицинский работник, который называет себя "доктор Азад", с горечью говорит: "Исламское государство"* напало на нас. Мы были вынуждены бороться за выживание, чтобы заключить союз с коалицией и вести их войну вдали от нашего дома, но сегодня аль-Багдади мертв. И чтобы избежать резни, мы были вынуждены принять это соглашение между русскими и турками". По мнению доктора, как в начале, так и в конце войны против организации "Исламское государство"*, альтернатива для сирийских курдов состояла в том, чтобы либо исчезнуть, либо передать свою судьбу в руки больших столиц".

"(...) В большом городе Эль-Хасака, менее чем в часе езды, представители СДС готовы объявить свое заявление по поводу смерти Абу Бакра аль-Багдади и подчеркнуть ту роль, которую, по их утверждениям, они сыграли в данной операции. Тем не менее, при виде поверженного врага, они не испытывают радости. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении выразил им благодарность. Однако последствия вывода американских войск остаются в силе, а будущее тех, кто выбил ИГИЛ* из Ракки ценой разрушения этого города, становится все более неопределенным", - отмечает журналист. "Спящие ячейки отомстят за аль-Багдади. Поэтому мы готовы ждать чего угодно, включая нападения на тюрьмы", - предупредил Мазлум Абди, курдский генерал, командующий формированиями СДС.

"(...) СДС продолжат отходить от границы, Россия несет ответственность за поддержание мира, пограничные войска "центрального правительства" развернуты, подытоживает, отвечая на вопросы журналистов Редур Халил, высокопоставленный командир СДС, где доминируют курдские войска. О режиме уже никто не говорит", - передает спецкор.

"Время политических сделок с Дамаском не заставит себя долго ждать. Но какие гарантии будут предоставлены автономным учреждений СДС теперь, когда устранен лидер ИГИЛ*? "Никаких", - с необычной откровенностью отвечает Le Monde официальный представитель СДС Мустафа Бали, - Мы можем действовать только на основе надежды".

По мнению Бали, надежда состоит в том, что Москва выполнит свои обещания, что режим сочтет возможным пойти на некоторые уступки в обмен на интеграцию СДС в свою армию в перспективе будущих сражений и в том, что можно будет рассчитывать на светский характер их идеологии. Он повторяет витиеватую цитату о силе как условии уважения к другому человеку. А затем с фаталистичный видом произносит: "А мы стали слабыми".

_______________________

*эта организация запрещена в РФ - Прим. ред.



Источник: Le Monde