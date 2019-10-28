 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазНацПат-активиста Омара посадили на 2 года за растрату
16:43 29.10.2019

Политактивист Кайырлы Омар осужден за злоупотребление полномочиями в Нур-Султане

Махамбет Абжан. Политический активист Кайырлы Омар осужден за злоупотребление полномочиями в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

"Признать виновным Омар Кайырлы Макенулы в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 250 (злоупотребление полномочиями) УК РК назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права на пять лет занимать должности в организациях в сфере жилищно-бытовых отношений с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Меру пресечения в виде содержания оставить прежней. Срок наказания исчислять с 16 октября 2018 года", - зачитала во вторник приговор судья Сарыаркинского суда №2 Нур-Султана Элизабет Атчибаева.

Кайырлы Омар обвинялся по части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК. Следствие считало, что он, будучи председателем КСП(К) "Азат шаңырағы", похитил чужое вверенное имущество. Согласно новому обвинительному акту от 17 августа 2019 года, ему вменялся особо крупный ущерб в размере более Т12 млн. Однако позже, по словам дочери подсудимого Айнур Омаровой, прокурор изменил квалификацию обвинения с части 4 статьи 189 УК РК на часть 3, то есть, ему стали вменять крупный, а не особо крупный ущерб.

"Разница между суммами, поступившими на расчетный счет и кассу, и израсходованными КСП(К) "Азат Шаңырағы" с 1 января 2012 года по 9 февраля 2018 года составила Т16 102 787,61 (…) Разница между суммами в Т16 101 787,61, на которые отсутствуют подтверждающие документы, и суммой в Т3 158 539 – выплаченной заработной платы, которая подтверждается показаниями работников КСП(К), составила Т12 944 194,61. Тем самым, Омар Кайырлы, будучи председателем КСП(К) "Азат Шаңырағы" в период с 18 августа 2012 года незаконно растратил вверенные ему денежные средства КСП(К) "Азат Шаңырағы" на сумму Т12 944 194,61", - говорилось в новом обвинительном акте.
Отметим, что гражданский активист Кайырлы Омар был признан политическим заключенным решением экспертного совета казахстанских правозащитников.

Источник - kaztag.kz
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