Его догнала собака в подземелье... Внутри миссии по ликвидации Багдади, - Wall Street Journal

17:03 29.10.2019

28 октября 2019 г.

Майкл Бендер, Раджа Абдулрахим и Нэнси Юссеф | The Wall Street Journal



"Около полуночи в субботу жители в северо-западной Сирии вздрогнули от шума лопастей восьми американских военных вертолетов - необычного звука для района, близкого к относительно тихой турецкой границе. В течение нескольких часов после этого шли перестрелки до тех пор, пока военный самолет не нанес финальный удар. После этого в Вашингтоне президент Трамп написал в Twitter: "Только что произошло нечто очень значительное!" Вскоре стало очевидным, как подтвердил Трамп в воскресенье утром, что лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади мертв", - пишет The Wall Street Journal.



"История последних моментов жизни Багдади - это также история американской разведки, военной силы и удивительных технологий ведения боевых действий. Силы спецназначения, которые высадились в Барише в Сирии, уже знали, что туннели под комплексом Багдади, в основном, тупиковые. По словам президента, военные привезли роботизированную военную технику, чтобы преследовать его в туннелях, но в этом не было необходимости (...)", - сообщают авторы публикации.

"Охота на Багдади была приоритетом национальной безопасности США с тех пор, как США и их преимущественно курдские союзники захватили последний оплот мятежников в пустыне в восточной Сирии в марте. Один бывший член "Исламского государства"*, который содержался в контртеррористической тюрьме на севере Сирии, в начале этого года рассказал The Wall Street Journal, что, когда он находился в заключении, его допрашивали американцы и спрашивали о местонахождении высокопоставленных командиров, в том числе Багдади. 18-летний бывший боевик сказал, что не знает о местонахождении лидера, но другим заключенным задавали те же вопросы", - говорится в статье.

"(...) По словам президента, США полагались, в основном, на собственные разведданные, чтобы найти идеологического лидера "Исламского государства"*. "Нам не потребовалось очень много помощи", - заявил он. Однако один из сотрудников Национальной разведывательной службы Ирака заявил, что именно его агентство предоставило США координаты местонахождения Багдади, извлеченные из информации, полученной от захваченных соратников Багдади. Турецкие и курдские военные лидеры также заявили, что они располагали разведывательными сведениями о Багдади (...)", - пишет The Wall Street Journal.



"Трамп рассказал о периоде неопределенности, который последовал за первым подтверждением местонахождения Багдади на северо-западе Сирии, заявив, что в какой-то момент администрация решила, что лидер "Исламского государства"* может передвинуться в другое место, - сообщается в статье. - По словам Трампа, лидер группировки, несущей ответственность за обезглавливания, изнасилования и перемещение тысяч людей, приобрел навыки, чтобы оставаться незамеченным: он накопил большие суммы наличными, часто менял места и не пользовался мобильными телефонами. Однако Багдади не переехал, и американские чиновники получили дополнительное подтверждение его местонахождения. Миссия началась".



В пятницу в защищенном объекте Пентагона, известном как "танк", состоялось секретное совещание высокопоставленных военных чиновников, говорится в публикации. "На этой встрече главные американские чины вносили последние штрихи в план преследования лидера "Исламского государства"*, - отмечает газета. - (...) По словам Трампа, решение одобрить миссию - поставить под угрозу "большое количество блестящих бойцов" - было трудным. Россия, Турция, Ирак и Сирия получили заблаговременное предупреждение о том, что в этом районе будут находиться военные США, но им не сказали, зачем, пояснил Трамп".



"По данным американского чиновника, в Эрбиле в Ираке была создана американская командно-контрольная база, чтобы военные могли контролировать операцию. В субботу до полуночи по иракскому времени из западного Ирака вылетели восемь военных вертолетов США с группой сил специального назначения, техникой и военными собаками. (...) По словам чиновников США, когда военные достигли комплекса, где прятался Багдади, они приземлились, и военные начали штурм здания (...).Они проделали дыру в стене комплекса, сказал Трамп, и военных встретила стрельба. (...) По словам Трампа, было много жертв со стороны Багдади, но он отказался назвать количество погибших", - передает издание.



"В разгар перестрелки Багдади, который пытался сбежать через сеть туннелей вместе с тремя своими детьми, преследовал пес американских военных. В конце одного тупикового туннеля Багдади взорвал свой пояс смертника - по выражению президента, "все время хныкал, плакал и кричал". Президент отказался пояснить, откуда ему известно, что Багдади ныл, - пишет газета. - Хотя на Багдади и его детей обрушился туннель, военнослужащим удалось собрать образцы ДНК, которые были протестированы на месте техниками-лаборантами (...). Полевой анализ останков в туннеле позволил сделать предварительный вывод о том, что погибший там был Багдади. Заключительный анализ был завершен в течение ночи, подтвердив этот вывод. По словам Трампа, войска находились в комплексе, в целом, около двух часов".

"Последним, что мы слышали, был военный самолет, нанесший последние авиаудары", - рассказал житель сирийского города Сармада неподалеку от места рейда, назвавший себя Шарифом.



"По словам Трампа, в комплексе, где скончался Багдади, были захвачены 11 детей, а также небольшая группа взрослых. (...) Затем спецназ погрузился на вертолеты (...). Когда они благополучно приземлились, в 21-23 вечера президент опубликовал свое провокационное и загадочное сообщение".



"Видеоролики, которыми поделились местные активисты - предположительно снятые после операции, показывают обгоревший автомобиль, трупы и снесенный дом. The Wall Street Journal не может подтвердить или опровергнуть отснятый материал самостоятельно", - заключает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ - Прим. ред.)



Источник: The Wall Street Journal