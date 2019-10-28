Трамп уверяет, что амер-спецназ ликвидировал еще одного главаря ДАИШ - аль-Муджахира

19:20 29.10.2019

Президент Трамп сообщил о ликвидации вероятного преемника аль-Багдади



По словам президента, человек, который мог стать новым лидером ИГ, убит американскими военными

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американские военные ликвидировали человека, который мог сменить погибшего Абу Бакра аль-Багдади на посту лидера "Исламского государства".

"Только что подтвердили, что первый кандидат на роль преемника Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован американскими военнослужащими, – написал Трамп в "Твиттере". – Скорее всего, он должен был занять пост лидера".

Трамп не уточнил, о ком именно идет речь, однако в понедельник США подтвердили информацию о гибели официального представителя ИГ Абу аль-Хассана аль-Муджахира, игравшего значительную роль в джихадистской группировке.