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5 крупнейших иностранных компаний, которые делают деньги в Таджикистане
21:09 29.10.2019

Пайрав Чоршанбиев

В республике работает много таких компаний, мы взяли всего пять - по принципу их известности в мире и масштабности проектов.

Несмотря на определенные сложности с ведением бизнеса в Таджикистане, в республике сегодня работает множество иностранных компаний. Но мы вам расскажем лишь о самых известных и крупнейших из них.

Главными инвесторами Таджикистана являются Россия и Китай.

Так, сегодня в Таджикистане функционируют свыше 310 российских предприятий, хотя большая часть из них относиться к малому и среднему бизнесу. К сравнительно крупным российским компаниям можно отнести около 40 организаций, работающих в таких отраслях экономики, как связь, энергетика, развитие сети современных автозаправочных комплексов, финансовые услуги, сельское хозяйство, легкая промышленность, фармацевтика и медицинские услуги, горнорудная промышленность и т.д.

Самыми крупными российскими компаниями, работающими на данный момент в Таджикистане, являются "Газпром", "Интер РАО ЕЭС" и "Мегафон".

Китайских компаний в Таджикистане сейчас более 300. Главной сферой их деятельности является транспорт, энергетическая инфраструктура, горная промышленность, строительство газопровода, выращивание и переработка сельхозпродукции, производство стройматериалов и т.д.

Крупнейшей из них, безусловно, является CNPC (Национальная нефтегазовая корпорация), которая реализует в республике сразу несколько проектов. Также в республике действуют такие крупные китайские компании, как China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd, Zijing, ТВЕА и другие.

Китай занимает первое место по объему прямых инвестиций в экономику Таджикистана - около $1.2 млрд.

Ху из Ху

А это, собственно, пять наиболее крупных иностранных компаний, которые работают в Таджикистане.

"Газпром"

Взаимодействие Группы "Газпром" с правительством Таджикистана началось в 2003 году, когда стороны заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет. Оператором по реализации проектов на территории страны было назначено ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз" (ныне Gazprom International).

В 2008 году зарубежная дочка "Газпрома" приступила к геологическим работам на двух участках на юге республики, но позже вернула лицензии.

В 2010 году компания начала бурение самой глубокой скважины в Центральной Азии за всю историю проводившегося в регионе бурения на нефть и газ (6450 метров). В конце 2014 года эти работы были завершены, и компания решила сдать лицензию, так как были обнаружены непромышленные запасы газа.

Позже сообщалось, что Gazprom International желает работать на севере страны, однако каких-то конкретных предложений правительству до настоящего момента не поступало.

Также в Таджикистане работает одно из сбытовых предприятий компании - "Газпромнефть", ее официальный дилер в республике - ООО "Газпромнефть-Таджикистан".

Основная деятельность ООО – импортные поставки нефтепродуктов с Омского НПЗ и последующая их оптовая и розничная реализация населению и компаниям республики, а также прямые транзитные поставки крупным потребителям.

Реализация нефтепродуктов ООО "Газпромнефть-Таджикистан" проводится через сеть АЗС "Газпром нефти": в активе компании свыше 50 автозаправочных станций в республике.

Компания имеет также свою стационарную и мобильную лабораторию качества, которая проводит контроль качества реализуемых нефтепродуктов.

Доля этой компании на рынке нефтепродуктов Таджикистана за последние пять лет сократилась примерно с 45 до 41%.

CNPC

Национальная нефтегазовая корпорация Китая, работает в Таджикистане по нескольким проектам.

Одна из них - это активы в Бохтарском контракте о разделе продукции (КРП). Речь идет о нефтегазовой площади, где долгие годы работала канадская компания Tethys Petroleum Limited. После сообщения канадской компании об обнаружении "супергигантских" нефтегазовых запасов на месторождении "Биштинчак", в 2013 году к Бохтарскому проекту примкнули CNPC и французская компания Total: и каждая сторона приобрела одну третью долю участия.

В сентябре 2015 года CNPC и Total потребовали от Tethys Petroleum выйти из этого проекта. Данный ультиматум по отношению к Tethys был поставлен из-за невыполнения компанией своих обязательств, и задолженности по проекту.

Дело дошло до судебного разбирательства, и в 2017 году Международный арбитражный суд признал претензии Total и CNPC обоснованными, обязав Tethys выплатить истцам $13,7 млн.

Tethys в своем последнем сообщении в начале 2018 года заявила, что решила выйти из проекта из-за большого риска и значительных расходов, которые потребуются для продолжения работы.

Между тем, совместная работа CNPC и Total в Бохтарском проекте, по данным Минэнерго Таджикистана, продолжается. Инвесторы полностью завершили исследование участков, и приступили к работам по выбору точки для начала бурения.

Кроме этого, дочерняя структура CNPC совместно с "Таджиктрансгазом" создала СП по строительству и эксплуатации газопровода Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd. Предприятие занимается строительством четвертой ветки (ветка D) газопровода - Центральная Азия-Китай, которая пройдет через Таджикистан.

Также CNPC зарегистрировала в 2014 году в Таджикистане свой филиал China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC), который специализируется на нефтяном машиностроении, на производстве, строительстве и заключении контрактов.

Salini Impregilo

Этот крупный итальянский холдинг четвертый год занимается в Таджикистане возведением плотины Рогунской ГЭС. Право на строительство этого гигантского сооружения компания получила по итогам проведенного в 2016 году международного тендера. На строительство дамбы в совокупности потребуется около $2 млрд.

Строительство ядра самой высокой в мире каменно-насыпной плотины началось в конце октября 2016 года после прикрытия русла реки Вахш.

В целом, плотина возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины, высотой 335 метров.

Строительство первой очереди плотины, которая была рассчитана на установку первых двух гидроагрегатов, завершена, и эти два агрегата уже вырабатывают электроэнергию. В настоящее время ведутся работы по возведению основной плотины, которые, как ожидается, завершатся только к 2033 году.

С начала года ходили слухи о значительных разрушениях на месте строительства плотины ГЭС, которые, якобы, произошли из-за допущенных ошибок в расчетах со стороны специалистов Salini Impregilo. Но летом глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода опроверг их, отметив, что "…никаких значительных разрушений не было, а всего лишь немного была превышена норма фильтрации на строящейся перемычке (ядро плотины, - ред.)".

Позже министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода сообщил "АП", что все существовавшие недостатки устранены, завершено строительство ядра, и строители приступают к возведению основной дамбы.

Итальянская компания Salini Impregilo S.p.A специализируется на строительстве железных дорог, линий метро, автомагистралей, плотин, гидроэлектростанций и предоставлении услуг строительного инжиниринга.

Компания со штаб-квартирой в Милане существует более 100 лет, и является одним из крупнейших подрядчиков в Европе. В результате множественных слияний и поглощений она стала одной из лидирующих итальянских инжиниринговых и подрядных организаций. Сегодня эта компания работает в 50 странах.

TBEA

Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA) – крупнейший производитель трансформаторов Китая, который реализовал в Таджикистане несколько проектов по строительству высоковольтных линий электропередачи с подстанциями и реконструировал ряд энергетических объектов.

Также данная кампания построила в Душанбе за счет собственных средств теплоэлектроцентраль, за что получила разрешения на разработку двух золотоносных рудников на севере республики.

Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd. (TBEA) первая, ставшая акционерной компания в Китае. Является известным мировым производителем электротехнического оборудования, по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии. Основная продукция компании: трансформаторы, телекоммуникационные и высоковольтные кабели, изоляционные материалы и другие продукты. Продукция ТВЕА экспортируется в более чем 60 стран мира, в том числе США и Европу.

В Таджикистане ТВЕА успешно осуществила проект строительства высоковольтной ЛЭП "Юг-Север", соединившей разрозненные энергосети Согда с центральной частью страны.

В 2015-м китайские специалисты из TBEA приступили к возведению ТЭЦ "Душанбе-2", стоимостью $349 млн. В этой сумме средства самой компании составили $331,5 млн.

Деньги дали при условии, что Таджикистан предоставит ей свои золоторудные месторождения.

В результате, китайская компания получила лицензии на разработку золотоносных месторождений "Дуоба" и "Верхний Кумарг", расположенных в Айнинском районе.

Китайская компания, в соответствии с достигнутыми с таджикским правительством договоренностями, будет пользоваться запасами этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ "Душанбе-2" средства.

После этого с компанией планируется заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях

По подсчетам ТВЕА, общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонн, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Согласно данным, полученным еще при Советском Союзе, содержание золота на месторождениях "Верхний Кумарг" и "Дуоба" составляет более чем 2 грамма на 1 тонну руды.

Руководство компании ТВЕА в прошлом году сообщило китайским СМИ, что, если запасов двух золотоносных рудников не хватит на покрытие расходов компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения.

Coca-Cola

Всемирно известная компания безалкогольных напитков работает в Таджикистане уже почти четыре года.

Завод Coca-Cola в Душанбе

Турецкая Coca-Cola Icecek, которая обладает эксклюзивным правом для розлива напитка Coca-Cola в странах ЦА, озвучила планы построить завод в республики еще в 2008 году, а с 2012 года начала вести переговоры.

Завод "Coca-Cola нушокихои Точикистон", мощностью 100 миллионов литров безалкогольных напитков в год, был построен в 2015 году. Кроме газированных напитков, ассортимент продукции компании включает соки, воду, спортивные и энергетические напитки, охлажденный чай.

Для возведения завода в Душанбе Европейским банком реконструкции и развития был предоставлен кредит в размере $45 млн.

Coca-Cola Icecek (CCI) занимает 6-е место по объемам продаж среди ведущих разливочных предприятий в структуре корпорации Coca-Cola.

В CCI работают более 10 тысяч сотрудников на территории Турции, Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Иордании, Ирака, Сирии и Таджикистана.

В состав CCI на сегодня входит 23 завода. Компания CCI работает на развивающихся рынках, в целом характеризующихся низким потреблением на душу населения, растущим ВВП и благоприятной демографической ситуацией.

Источник - Asia-Plus
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