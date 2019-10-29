 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Европарламент попал в пекло индо-пакистанских раздоров, - В.Скосырев
22:26 29.10.2019

Оппозиция в Дели встретила гостей из Брюсселя в штыки

Владимир Скосырев

29.10.2019

Пока Кашмир живет фактически в режиме чрезвычайного положения.
В Кашмире побывала группа членов Европарламента. Это первая иностранная делегация, которой было позволено увидеть, что там происходит, после того как Дели лишил штат Джамму и Кашмир особого статуса и разделил его на территории, которые подчиняются центру. Решение вызвало вспышку протестов у части населения и активизировало подполье, пользующееся поддержкой Исламабада. Участились перестрелки между пакистанскими и индийскими солдатами. Индия ограничила мобильную связь на территории, взяла под арест видных местных политиков. И вот эти рестрикции ослаблены.
Когда ситуация на разграничительной линии между индийской и пакистанской частями Кашмира обострилась, жители других штатов, особенно индусы по вероисповеданию, стали отказываться от ранее запланированных путешествий. Стать жертвой боевиков никому не хочется. Но стоило пушкам замолчать, как гости стали возвращаться.

Сложнее обстоит дело в сфере международной политики. Судя по многим откликам западной прессы, драконовские меры, принятые индийцами для восстановления безопасности, не находят понимания. Неправительственные организации сообщают о случаях нарушений прав человека, а правительство Пакистана даже обвинило Индию в геноциде.

И тогда, как отмечает индийский журнал Outlook, Дели решил дать ответ на пакистанскую пропаганду. Правительство Нарендры Моди пригласило членов Европейского парламента, чтобы разъяснить им: Пакистан прибегает к обману, чтобы скрыть свою основную цель. Она состоит в том, чтобы наносить удары по силам стражей порядка в индийском Кашмире и в конце концов обескровить их.

В Дели надеются, что визит наглядно опровергнет инспирируемые Исламабадом сообщения, будто рядовых кашмирцев держат в клетках.
Делегация встретилась в понедельник с Моди и советником по национальной безопасности Аджитом Довалом. А в самом Кашмире главный администратор и начальник полиции должны были рассказать гостям, как пакистанская разведка создавала спящие ячейки своих агентов, завербованных как в Пакистане, так и в индийском Кашмире. Многие из них – фанатики, готовые стать самоубийцами во имя "освобождения" Кашмира.
Нюанс заключается в том, что, как передает Deutsche Welle, поездка 27 депутатов из 11 стран ЕС носит неофициальный характер. Они едут как частные лица. Причем нельзя сказать, что весь политический истеблишмент Индии приветствует их визит. Газета National Herald, традиционно отражающая точку зрения партии "Индийский национальный конгресс", которая находится сейчас в оппозиции, пишет, что правительство пытается поднять таким путем свой международный престиж. Однако это вызывает раздражение в Брюсселе. Газета называет делегацию пестрой группой крайне правых парламентариев.

ЕС публично выразил беспокойство тем, что Дели ввел ограничения на "фундаментальные свободы" обычных людей. Федерика Могерини, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заявила: "Крайне важно, чтобы свобода передвижения, как и доступ к существенным видам услуг, были полностью восстановлены".

Согласно мнению наблюдателей, это беспокойство не исчезнет в результате поездки: "Вышеупомянутые члены Европейского парламента не представляют ни ЕС, ни правительства стран, откуда они приехали. Этот вояж больше напоминает эффектный пиар-ход".
Сомнения насчет поездки усугубляются тем, что членам индийского парламента и сотрудникам СМИ въезд в Кашмир запрещен. Шаши Тхарур, писатель, депутат парламента Индии, назвал тур в Кашмир оскорблением индийской демократии.

Но профессор МГИМО Сергей Лунев в беседе с "НГ" отметил: "Надо учитывать, что отношение к Пакистану в западном мире очень настороженное. Антииндийская кампания, развернутая Пакистаном, больших успехов не достигла. Американцы не скрывают, что стоят на стороне Индии. ЕС более сдержан. На мой взгляд, ЕС не имеет внешнеполитического курса в отношении Азии. Исключение – Ближний Восток. Экономические связи блока с Южной и Восточной Азией развиваются активно. А политические связи практически отсутствуют. Поэтому поездка депутатов в Кашмир на мировое общественное мнение сильно не повлияет".

Источник - ng.ru
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