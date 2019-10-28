Армия Асада штурмует ключевой форпост "халифата" - город Кабани

23:39 29.10.2019

Сирийская арабская армия в настоящее время участвует в самой ожесточенной за последнее время битве против джихадистов в северо-восточной Латакии. Третий день идет сражение за город Кабани. Город находится под контролем террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.



Сирийская арабская армия сумела 28 октября 2019 года захватить гору Зувайкат. Это серьезное достижение к захвату Кабани. Теперь идут ожесточенные бои за контроль над последними холмами перед этим населенным пунктом.

По словам военного источника издания, находящегося вблизи линии фронта, сирийские военные понесли тяжелые потери в ходе этого 48-часового сражения, но высшее командование вооруженных сил по-прежнему намерено захватить город, несмотря на эти потери.

















Боевики отказались уступить эти последние холмы перед Кабани и, вероятно, начнут большое контрнаступление в ближайшее время, чтобы вытеснить сирийскую армию из этого района.



Для джихадистов потеря Кабани будет гораздо большим ударом, чем потеря города Хан-Шейхун на севере провинции Хама. Кабани открывает выход на стратегический город Джиср-эш-Шугур и северную часть равнины Аль-Гааб.