 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.10.2019
00:17  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Части 1 и 2
00:11  Казахские Шапрашты - победители китайцев и кокандцев
00:07  Трагедия Джунгарии (уроки истории), - Е.Трифонов
00:06  Как сын бедного пастуха стал "правой рукой" Чингисхана?
00:01  Захар Прилепин создает новое Всероссийское полит-движение "За правду"
Вторник, 29.10.2019
23:39  Армия Асада штурмует ключевой форпост "халифата" - город Кабани
22:26  Европарламент попал в пекло индо-пакистанских раздоров, - В.Скосырев

21:11  Кому спасать капитализм. Если герои не рождаются, - А.Королева
21:09  5 крупнейших иностранных компаний, которые делают деньги в Таджикистане
19:23  Аргентинец Рафаэль Гросси избран новым главой МАГАТЭ
19:20  Трамп уверяет, что амер-спецназ ликвидировал еще одного главаря ДАИШ - аль-Муджахира
17:52  Пресс-конференция Гражданской коалиции РФ "Третья сила" (Москва, 30/10, анонс)
17:03  Его догнала собака в подземелье... Внутри миссии по ликвидации Багдади, - Wall Street Journal
16:55  В Самарканде открывается "туристический фестиваль" суфийского ордена (секты) Накшбандия
16:43  КазНацПат-активиста Омара посадили на 2 года за растрату
15:44  Таджикистан. Нюансы демократии? - Н.Акбаров
15:36  Со смертью аль-Багдади курды теряют своего врага и свою автономию, - Le Monde
15:31  В Нур-Султане будут строить туристический квартал за $1 млрд! Чего там смотреть?
14:54  Казахстан решился признать первых полит-беженцев - казахов Синьцзяна
14:51  Экс-солиста популярной рос-группы "Премьер-министр" посадили в Монголии на 2 года за наркоту
14:48  Жесткий Уят! КазПевицу Камшат Жолдыбаеву прессуют моралисты за откровенные фото
14:47  Курды и сирийский винегрет, - Э.Лимонов
14:46  The Hill: США играют в опасную игру в киберпространстве
14:43  Семя хаоса в Средней Азии. Последствия смерти Александра Македонского (уроки истории)
12:23  Amnesty International начала кампанию за освобождение из психушки узб-блогерши Нафосат Оллашукуровой
12:07  В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими
12:01  Центральная Азия: шесть наиболее распространенных проблем в области прав человека, - ООН
11:58  Амер-конгресс-вуменшу Кэти Хилл заставили уйти в отставку из-за беспорядочного секса с коллегами и подчиненными разных полов
11:43  Что есть на самом деле Олигархический строй, - А.Халдей
10:45  Труп Багдади амеры сбросили в море. На корм рыбам
10:39  В Узбе начинают штрафовать (с $230) за "слишком пышные праздники"
10:31  К скважинам Сирии подбирают аравийский (кувейтский) ключ, - И.Субботин
09:42  Узбекистан закупил у России крупную партию хорошо показавших себя в Сириии броневиков "Тайфун"
09:39  Переход европейцев на СПГ – политически обусловленный, - П.Искендеров
09:34  Мошенник не он. КазГенпрокуратура замяла дело замакима Алматинской области Манзорова
08:36  КазПолуПрез Токаев остановил и закрыл проект Алматинского VIP-горного курорта "Кок Жайлау"
07:34  Куда пойдет нефть северо-востока Сирии. В США прояснили место дислокации войск в Заевфратье
06:46  РосХакеры упорно "бомбят" антидопинговые сайты ВАДА и МОК
00:47  Почему Минобороны РФ не признает гибель аль-Багдади?
00:41  Кыргызстан: чем сегодня нужно озаботиться власти? - С.Масаулов
00:37  Верните родину обратно! Ташкент, город с запахом свежего хлеба и восточной сказки, - Е.Дьяконов
00:17  Каталонский тупик и внеочередные парламентские выборы в Испании, - Е.Черкасова
00:08  Новым "халифом ДАИШ" стал Абдулла Кардаш (он же - Хаджи Абдулла аль-Афари)
00:06  КырВыборы 2020. Президент создает себе "партию власти"? - Е.Улитина
00:05  Гуляй Поле-2: Сможет ли Зеленский одолеть Билецкого, как Троцкий - Махно?
00:03  Почему таджикским мигрантам не хочется работать в Катаре?
00:00  Евросоюз откладывает брекзит. Великобритании предоставили новую отсрочку
Понедельник, 28.10.2019
23:41  "Я лох.. или не лох?" - диалог Зеленского с бандеровцем
23:35  В Китае готовят запуск цифрового юаня
19:51  Какамурад клал на Аркадага. Полиция Стамбула отпустила туркменского оппозиционера Хыдырова
19:48  Аркадаг сурово нахлобучил вице-премьера Мередова за трубу ТАПИ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Захар Прилепин создает новое Всероссийское полит-движение "За правду"
00:01 30.10.2019

Прилепин создает движение для влияния на власть

"Мы создаем суперорганизацию мира и созидания. И наличие людей, с которыми за прошедшие двадцать лет мы встали плечом к плечу, музыкантов, общественных, культурных и политических деятелей – это залог того, что у нас все получится", – заявил Захар Прилепин, комментируя начало работы созданного им общественного движения "За правду".

"У меня достаточно разнообразная, непротиворечивая биография. Политическая, литературная и социальная. Так или иначе, все эти вещи сопряжены", – рассказал писатель, общественный деятель, музыкант и телеведущий Захар Прилепин в ходе презентации в Москве.
"В моей жизни имели место самые разнообразные политические и культурные проекты. И когда я оглядываюсь на них сейчас, в свои 44 года, я понимаю: то, чем я занимался, отрывая время от своего литературного труда, – это, прошу прощения за патетику, попытка построения гражданского общества. Поиск тех самых связей, которые мне были необходимы, чтобы слышать собственный народ", – продолжил писатель.

При этом Прилепин напомнил, что одна из его первых статей называлась "Русские люди за длинным столом". "И я понял, оглядываясь на минувшие 15–20 лет, что я пытался русских людей, дорогих, важных для меня людей, усадить за своеобразный большой стол", – сказал публицист, добавив, что собирал "своих товарищей от Владивостока до Калининграда".

По его словам, далее возникают мысли, затеваются проекты, которые точечно замечательно работают. Это происходит на уровне фестивалей, работы культурного центра "Хутор Захара Прилепина", на уровне МХАТа, на уровне ОНФ, где ведется защита архитектуры и национальных ценностей. "Но в целом эти проекты нуждались в создании организации, которая вместила бы всех. Всех этих русских людей усадила бы за один воображаемый длинный стол", – подчеркнул общественник.
"Проблемы, которые стоят перед нами, они в совершенно разных сферах – экологические, литературные, гуманитарные, гендерные. И для того, чтобы принять эти вызовы, мы нуждаемся не просто в организации, а в суперорганизации мира и созидания", – пояснил писатель.
"И наши люди, с которыми мы встали плечом к плечу, помогая друг другу, – это залог того, что у нас все получится. В некотором смысле это некая поэтическая история. Но тот уровень работы и те вещи, которые мы уже сделали, доказывают, что я не совсем мечтатель", – сказал Прилепин.

Говоря о перспективах участия нового объединения в предстоящих выборах в Государственную думу, Захар Прилепин подчеркнул, что на сегодняшний день движение "За правду" – это общественная организация, а не политическая партия. Однако в будущем он не исключает участия своего нового объединения в выборном процессе.

Отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД о механизме взаимодействия между сторонниками движения, Прилепин отметил, что основным центром коммуникации нового общественного объединения станет начавший во вторник работу интернет-ресурс Zapravdu.org, а также личные аккаунты писателя в социальных сетях.

Вместе с Прилепиным в презентации движения "За правду" принял участие политолог, общественный деятель Александр Казаков. Он был одним из лидеров "Штаба защиты русских школ" и создателем Объединенного конгресса русской общины Латвии, боровшегося за права соотечественников. В последние годы занимал должность политического советника экс-главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

По словам Казакова, принципы работы нового общественного движения будут заключаться в том, чтобы выявлять интересные, перспективные проекты в регионах по всей России и помогать в их реализации.
"Мы будем помогать авторам этих проектов. Подчеркну, их проектов, а не наших. Авторы этих идей, в свою очередь, будут помогать всем нам вместе становиться мощнее", – прогнозирует Казаков.

При этом политолог отметил: организаторы общественного движения "За правду" не скрывают, что создают инструмент общественного влияния на власть.
"Нам нужна эта энергия из регионов, а мы готовы отдать все имеющиеся у нас ресурсы. Речь не про деньги, а об интеллектуальных ресурсах, информационных, организационных и так далее. Речь идет о том, чтобы создать такую синергию по всей стране. Структуры управления у нас пока нет. Есть общий штаб. В этом штабе сегодня может заседать десять человек, завтра двадцать, а послезавтра восемь. Нет никакой необходимости мандаты друг другу выдавать", – резюмировал Казаков.

По словам организаторов, общественное движение "За правду" – это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. "Движение поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям", – говорится на официальном сайте организации.
В мероприятии также приняли участие соратники инициаторов проекта: комбат донецкого интернационального батальона "Пятнашка" "Абхаз" (Ахра Авидзба), худрук театра МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, музыкант и общественный деятель Вадим Самойлов и другие общественники.

Текст: Иван Абакумов
29 октября 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572382860
Новости Казахстана
- Правительственный час в Мажилисе: о реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" по обеспечению доступом к Интернет населенных пунктов от 250 человек
- Новые назначения в МИД
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,25%
- Кадровые перестановки
- В Генпрокуратуре обсуждены проблемы лекарственного обеспечения граждан и хищения бюджетных средств
- Как будет оказываться АСП с 1 января 2020 года
- Вынесен оправдательный приговор
- Никто ни в чем не виноват?
- О пресечении сбыта уранового сырья
- Смерть в "Древнем Риме": главному фигуранту просят 20 лет, он не признает вины
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  