 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как сын бедного пастуха стал "правой рукой" Чингисхана?
00:06 30.10.2019

Чингисхан вошел в историю человечества как один из величайших завоевателей. Покорив к концу своей жизни большую часть известного в те времена мира, он навсегда вписал свое имя в историю, а в современной Монголии он является предметом преклонения всех своих потомков, являясь значимой фигурой так же всех других тюрко- и монголоязычных народов.

Но все его военные достижения и его репутация как полководца была бы не такой яркой, если бы его не окружали верные и способные соратники. Именно одним из таких был великий Субэдэй-багатур, который по праву считается его "правой рукой", внеся огромный вклад в дело своего повелителя.

Для истории до сих пор остается загадкой большая часть жизни этого человека. Его имя стало легендой, и со временем обросло различными мифами и преданиями, но то что этот человек действительно был ближайшим другом и соратником Чингисхана - несомненно.

Будущий друг и слуга Чингисхана происходил из бедной семьи пастуха, пасшего скот своего господина. Маленький Субэдэй с детских лет привык к вольному ветру. С детских лет отличаясь силой и бесстрашием, он в скором времени стал одним из воинов своего кагана.

По наиболее вероятной версии, Субэдэй попал к Чингисхану в конце 1190-ых годов, когда Чингисхан, бывший в те годы еще Темучином, вел войну с народами современных Саяно-Алтайских гор. Предания говорят, что в одном из сражений монголы одержали победу, и когда битва была завершена, остался один выживший юный воин, который продолжал сопротивляться, несмотря на численность монголов и свои тяжелые раны. Темучин по достоинству оценил отвагу и силу непокорного врага, и предложил тому встать под его знамена, пообещав взамен славу и почетное положение в его войске. Субэдэй согласился принять его предложения, потребовав взамен похоронить своего павшего кагана и его погибших воинов со всеми воинскими почестями. Данное требование с любезностью было выполнено Чингисханом. Именно с этих лет начинается его история как самого выдающегося из военачальников Чингисхана, и именно Субэдэю выпадет обязанность выполнения последней воли Чингисхана - возглавить поход монголов на Запад, "к последнему морю".

Воинская слава Субэдэя прошла долгий путь - от покорения Китая до завоевания Хорезма вместе с Чингисханом, и от битвы на Калке до разгрома Венгерского королевства вместе с Батыем. Именно Субэдэя назначил Чингисхан аталыком (воспитатель) своего внука Батыя, возлагая на обоих большие надежды в будущем завоевании Вселенной. Современные историки склонны предполагать, что именно Субэдэй по сути являлся руководителем этих походов, за Батыем же оставалась роль номинального предводителя войска, поскольку именно он был чингизидом (потомок Чингисхана). Анналы истории говорят, что между Батыем и Субэдэй-багатуром были тесные доверительные отношения. Уже постаревший Субэдэй относился к своему юному господину как неразумному сыну, и только Субэдэй позволял себе обращаться к Батыю как к равному. Батый же очень высоко ценил боевой опыт своего наставника, и даже побаивался его, называя того своим "бешенным барсом".

История умалчивает о том, как и когда закончил свои дни "бешенный барс" монголов. По одной из версий Субэдэй закончил свою жизнь в преклонном возрасте, окруженный почетом и уважением в столице Золотой Орды - городе Сарай. По другой, наиболее вероятной, после завершения похода в Европу, Субэдэй покинул Батыя и вместе со своим "туменом бешенных" (корпус из 10 тысяч лучших воинов) ушел на службу к болгарскому царю, где и завершился его жизненный путь. Но несомненно он стал одной из ярчайших личностей своей эпохи, навсегда записав имя монгольского воина в историю.

Источник - История тех людей
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572383160
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