Казахские Шапрашты - победители китайцев и кокандцев

00:11 30.10.2019

В истории казахов было немало славных побед и тяжелых поражений. Наш степной народ несмотря на мирный характер и нежелание захватывать чужое всегда славился своей воинственностью и воинским духом.



Особенно это видно в истории племени казахского Старшего жуза - шапрашты. К этому роду относится и первый президент Казахстана - Нурсултан Абишевич Назарбаев



Основу боевого духа шапрашты заложил знаменитый батыр Карасай Алтынтайулы, полководец из рода Ескожа, племени шапрашты.



Родился он в 1589 году в Семиречье и прожил долгую жизнь. Погиб в 1671 году в о время битвы в горах Кокшетау. В книге российского историка немецкого происхождения И.Э.Фишера (1697 - 1771) " Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием" говорится о его участии в 1635 году в стычках с русскими казаками в районе Тобольска.



Но основным его врагом были джунгары против которых Карасай-батыр провоевал всю жизнь и хорошо знал все их тактические маневры. С тех пор имя Карасай-батыра стало боевым кличем племени шапрашты.



Шапрашты стали непреодолимой стеной для китайцев и кокандцев, которые стремились взять под свой контроль предгорья Заилийского Алатау в районе современной Алматы.



Хорошо зная местность и не вступая в открытое противостояние казахи-шапрашты смогли несколько раз уничтожить крупные силы китайцев и коканцев. Так, в 1840 году шапрашты уничтожили 3-х тысячный китайский отряд, вооруженный пушками и ружьями в местности Терен-Озек, а в 1853 году всего 300 шапрашты разгромили в горах 20-тысячное войско кокандского хана Худояра в районе современной станции Копа Жамбылского района Алматинской области.



Почему эти победы были важны?



Они не позволили китайцам и кокандцам создать безопасный маршрут через Заилийский Алатау для торговли и совместного союза. Китайцы издавна искали возможность соединения Синьцзяна с Ферганской долиной, чтобы начать экономическую и военную экспансию в Средней Азии. И именно шапрашты смогли предотвратить возникновению союза между кокандцами (заинтересованы в торговле с Китаем) и самими китайцами. Если бы этот союз состоялся то казахи бы лишились всей территории современного Семиречья.