Забурились: почему американский сланцевый бум подходит к концу, - Д.Мигунов

08:36 30.10.2019

Падение добычи в США едва ли поможет мировому рынку нефти



Американские производители сланцевой нефти испытывают серьезные затруднения: количество банкротств стремительно растет, а рост объема добычи - существенно замедляется. Такой спад может привести к сильному дефициту на нефтяном рынке и, соответственно, повышению цен. Лишь замедление мировой экономики и всеобщая рецессия могут предотвратить подобное развитие событий. Подробности - в материале "Известий".

По итогам предыдущего года США установили рекорд по нефтедобыче: 10,96 млн баррелей в сутки. Прошлый максимум был продемонстрирован в 1970-м - 9,64 млн баррелей. По сравнению с концом первого десятилетия XXI века рост оказался двукратным. Все эти впечатляющие рекорды были достигнуты благодаря беспрестанному росту производства сланцевой нефти, которую, как считалось ранее, добывать было экономически нецелесообразно. Благодаря распространению технологии фрекинга начали массово эксплуатироваться недоступные прежде месторождения, что и породило "сланцевый бум" 2010-х.

Этот бум происходил неравномерно: вплоть до 2015 года добыча росла чуть ли не по экспоненте. Однако обвал мировых цен (одним из факторов которого как раз и было увеличение американской нефтедобычи) в 2014–2015 годах на время развернул тренд, после чего началось резкое сокращение количества буровых, а общий рост объемов добычи даже упал на какое-то время. Положение вновь изменилось благодаря соглашению ОПЕК+, достигнутому в конце 2016 года. Цены на нефть выросли с $45–50 до $60–65 за баррель, а иногда достигали и 80-долларовой отметки. Это, в свою очередь, вновь подстегнуло американских сланцевиков, которые в течение года нарастили добычу почти на четверть.



Судя по статистической информации за последние полгода, завершается и этот цикл. Рост добычи пока еще наблюдается, но стремительно тормозится. По данным Администрации энергетической информации США (EIA), к сентябрю 2019 года увеличение добычи в годовом исчислении замедлилось до 10%, тогда как в середине 2018 года оно составляло более 30%.

Тот же тренд отмечается и в данных о числе буровых. Согласно информации Baker Hughes, в течение 2018 года их количество подскочило с 650 до 950 штук. В начале 2019 года рост продолжился, пусть и более скромными темпами. Однако с мая число вышек практически не меняется, застыв в районе 1050–1060.

Деньги кончились



Как отмечает The Financial Times, причина намечающегося застоя в индустрии - нехватка денег. Инвесторы напуганы низкими ценами, которые для марки Brent сейчас составляют около $60, а для американской WTI - $55–56 за баррель. Между тем необходимая для рентабельности американских сланцевых месторождений цена практически перестала падать. Для разных участков она колеблется от $20 до $90 за баррель, но большинство месторождений находятся в диапазоне $45–55. Ясно, что при текущих ценах большая часть американской сланцевой нефти будет приносить очень скромную прибыль, так что рассчитывать на солидную отдачу от вложений не приходится.

Одновременно банки, видя такое положение дел, не намерены кредитовать небольшие нефтяные компании, сейчас обеспечивающие значительную долю добычи США. По крайней мере, по низким ставкам. По высоким же занимать смысла нет при текущей рентабельности и отсутствии надежды на ее повышение в будущем. Это может случиться только в двух случаях: если цена на нефть попрет вверх до $70–80 (что крайне маловероятно, учитывая, что рынок очень спокойно отреагировал даже на инциденты с обстрелом танкеров на Ближнем Востоке) или если себестоимость добычи вновь резко снизится (но на данный момент этот ресурс уже, кажется, отработан). Банкиры заодно уменьшили и лимиты по кредитам нефтяным компаниям. В прошлом году они составляли до 4 EBITDA, сейчас опустились до 2,5–3.



Не лучше обстоит дело и с размещением акций и облигаций. Общий объем выпуска таких бумаг сланцевыми компаниями США достиг пика в 2016 году (свыше $50 млрд), после чего начал резко снижаться и опустился до 20 млрд с начала этого года. Вряд ли за оставшиеся два с небольшим месяца ситуация принципиально поменяется.

Как результат, в гору пошли банкротства. К концу сентября разорились 33 американские компании, занимающиеся добычей нефти, из которых 27 пришлись на период начиная с мая - столько же, сколько за весь предыдущий год. Растущее число случаев несостоятельности оттолкнуло от сланцевых фирм инвестфонды. Лишь очень небольшое меньшинство из них готовы вкладываться в американские энергетические проекты.

С одной стороны, такая перспектива не кажется нереальной. Объем мировых промышленных запасов в этом году опустился ниже среднего показателя за последние пять лет, что было одной из задач ОПЕК+ при заключении сделки в 2016 году. Сделано это было даже на фоне беспрецедентного роста добычи в США, который сейчас как раз начал выдыхаться. C учетом твердого намерения Саудовской Аравии соблюдать условия сделки по ограничению добычи есть основания полагать, что коммерческие запасы будут сокращаться и в будущем.



Проблема, однако, в том, что сам ориентир является завышенным. Промышленные запасы за 2015–2019 год почти на 300 млн баррелей превосходят показатели пятилетки с 2010 по 2014 год. Фактически можно говорить о том, что излишнее предложение с рынка так и не убрано.

Однако даже если оно будет сокращаться и наконец вернется к "нормальным" показателем начала десятилетия, есть еще и фактор спроса. Пока все аналитики и прогнозисты сходятся в том, что мировая экономика находится не в лучшем состоянии. В Китае в III квартале зафиксирован очередной минимум экономического роста за последние четверть века. В промышленности Германии спад фиксируется четвертый месяц подряд. Есть признаки замедления роста ВВП США и ряда азиатских стран.



Даже по прогнозу EIA, которая пока не закладывается на новую рецессию в мире, рост потребления нефти по итогам года составит менее миллиона баррелей в день, что является одним из худших показателей с момента финансового кризиса 2008 года в США. Производство же продолжит расти, пусть и более скромными темпами. Таким образом, лишь радикальное снижение добычи в рамках ОПЕК+ (чего не предвидится) может обеспечить в таких условиях новый подъем цен на нефть. И это значит, что новое ослабление нефтяного рынка переживут только самые стабильные и устойчивые производители, что к большинству американских сланцевиков на данный момент совершенно точно не относится.



Дмитрий Мигунов

30.10.2019