В Казахстане образован Комитет государственного оборонного заказа

08:48 30.10.2019

Создан Комитет государственного оборонного заказа при МИИР РК

Также внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства РК.



Правительство Казахстана утвердило постановление от 24 октября 2019 года "Об образовании Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936 "О некоторых вопросах Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан", передает Zakon.kz.



- Образовать Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, - говорится в документе.



Постановление вводится в действие со дня его подписания.