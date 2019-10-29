В Казахстане образован Комитет государственного оборонного заказа

|23:39 Армия Асада штурмует ключевой форпост "халифата" - город Кабани
22:26 Европарламент попал в пекло индо-пакистанских раздоров, - В.Скосырев
21:11 Кому спасать капитализм. Если герои не рождаются, - А.Королева
21:09 5 крупнейших иностранных компаний, которые делают деньги в Таджикистане
19:23 Аргентинец Рафаэль Гросси избран новым главой МАГАТЭ
19:20 Трамп уверяет, что амер-спецназ ликвидировал еще одного главаря ДАИШ - аль-Муджахира
17:52 Пресс-конференция Гражданской коалиции РФ "Третья сила" (Москва, 30/10, анонс)
17:03 Его догнала собака в подземелье... Внутри миссии по ликвидации Багдади, - Wall Street Journal
16:55 В Самарканде открывается "туристический фестиваль" суфийского ордена (секты) Накшбандия
16:43 КазНацПат-активиста Омара посадили на 2 года за растрату
15:44 Таджикистан. Нюансы демократии? - Н.Акбаров
15:36 Со смертью аль-Багдади курды теряют своего врага и свою автономию, - Le Monde
15:31 В Нур-Султане будут строить туристический квартал за $1 млрд! Чего там смотреть?
14:54 Казахстан решился признать первых полит-беженцев - казахов Синьцзяна
14:51 Экс-солиста популярной рос-группы "Премьер-министр" посадили в Монголии на 2 года за наркоту
14:48 Жесткий Уят! КазПевицу Камшат Жолдыбаеву прессуют моралисты за откровенные фото
14:47 Курды и сирийский винегрет, - Э.Лимонов
14:46 The Hill: США играют в опасную игру в киберпространстве
14:43 Семя хаоса в Средней Азии. Последствия смерти Александра Македонского (уроки истории)
12:23 Amnesty International начала кампанию за освобождение из психушки узб-блогерши Нафосат Оллашукуровой
12:07 В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими
12:01 Центральная Азия: шесть наиболее распространенных проблем в области прав человека, - ООН
11:58 Амер-конгресс-вуменшу Кэти Хилл заставили уйти в отставку из-за беспорядочного секса с коллегами и подчиненными разных полов
11:43 Что есть на самом деле Олигархический строй, - А.Халдей
10:45 Труп Багдади амеры сбросили в море. На корм рыбам
10:39 В Узбе начинают штрафовать (с $230) за "слишком пышные праздники"
10:31 К скважинам Сирии подбирают аравийский (кувейтский) ключ, - И.Субботин
09:42 Узбекистан закупил у России крупную партию хорошо показавших себя в Сириии броневиков "Тайфун"
09:39 Переход европейцев на СПГ – политически обусловленный, - П.Искендеров
09:34 Мошенник не он. КазГенпрокуратура замяла дело замакима Алматинской области Манзорова
08:36 КазПолуПрез Токаев остановил и закрыл проект Алматинского VIP-горного курорта "Кок Жайлау"
07:34 Куда пойдет нефть северо-востока Сирии. В США прояснили место дислокации войск в Заевфратье
|В Казахстане образован Комитет государственного оборонного заказа
08:48 30.10.2019
Создан Комитет государственного оборонного заказа при МИИР РК
Также внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства РК.
Правительство Казахстана утвердило постановление от 24 октября 2019 года "Об образовании Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936 "О некоторых вопросах Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан", передает Zakon.kz.
- Образовать Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.