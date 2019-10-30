Си и его команда: как Китай намерен модернизировать социализм, - Н.Портякова

08:58 30.10.2019

На пленуме ЦК компартии КНР политическая элита должна найти ответы на стоящие перед страной вызовы



На этой неделе в Пекине проходит четвертый пленум 19-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). В прошлые годы именно на таких собраниях за закрытыми дверями политическая элита согласовывала важнейшие для страны решения. Пленум 1978 года, например, стал отправной точкой китайской политики реформ и открытости, тогда как партийные пленумы в годы правления Си Цзиньпина ознаменовались послаблениями в политике "одна семья - один ребенок". Нынешний пленум, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, должен окончательно закрепить курс на укрепление авторитета партии перед лицом многочисленных вызовов, стоящих перед современным Китаем.



Тайное и немножко явное

Политическая жизнь в Китае традиционно являлась процессом довольно закрытым. К примеру, все в стране всегда знали, что со времен Мао Цзэдуна представители партийной элиты каждое лето собираются на берегу Бохайского залива для неформального обсуждения насущных проблем. Но при этом никто не мог со 100-процентной уверенностью назвать ни точное время подобного рода курортных партийных слетов, ни состав их участников. Такие встречи и принимаемые на них решения никогда не афишировались широкой публике. Но на то они и были неформальными.



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Другое дело - пленумы ЦК КПК, на которых в прошлом принимались многие важные решения. Стране о них сообщали лишь по итогам. Пленум 1978 года, в частности, проложил путь к политике реформ и открытости, способствовавшей постепенной трансформации Китая из бедной аграрной страны во вторую экономику мира. Партийные пленумы в годы правления нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина тоже были отмечены важными реформами: в 2013 году партийцы решили ослабить многолетние ограничения в политике планирования семьи, известной формулой "одна семья - один ребенок". Итогом же прошлого пленума стало решение снять ограничения на два срока, в течение которых председатель КНР мог занимать высший государственный пост.



Нынешний пленум, проходящий в Пекине с 28 по 31 октября, собрался на фоне не стихающих протестов в Гонконге и замедления темпов роста китайской экономики, что во многом связано с затяжной торговой войной США и Китая. Однако, согласно скудной официальной повестке, посвящен он будет "определению путей модернизации социалистической системы и системы государственного управления на десятилетия вперед".



Говорим "партия", подразумеваем Си

- Главной задачей нынешнего пленума перед лицом этих вызовов станет дальнейшее укрепление абсолютного и всестороннего лидерства компартии в Китае и обществе, - заметил в беседе с "Известиями" руководитель центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН Андрей Виноградов.



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Эксперт напомнил, что при Си Цзиньпине в конституции уже была закреплена руководящая роль компартии Китая. Кроме того, весной прошлого года страна провела масштабные институциональные реформы, объединив ряд госучреждений и поставив их под прямой контроль партии. Одним из самых заметных преобразований на этом пути стало создание Центральной надзорной комиссии, которая заменила собой десятки организаций по проверке партийной дисциплины (на деле это были структуры, занятые расследованием случаев коррупции).

- Можно ожидать проявление определенной преемственности с решениями, принятыми на предыдущем пленуме, который одобрил проект реформы партийных и государственных органов. Но новые решения будут касаться, скорее всего, не институциональных инноваций, а более глубоких и системных вопросов - повышения эффективности управления на всех уровнях, лучшего реагирования на внутренние и внешние вызовы, обеспечения дисциплины и лояльности чиновников, - рассказал "Известиям" старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь Денисов.



Разговоры о внутрипартийной борьбе и недовольстве некоторых товарищей практически единоличной властью Си Цзиньпина в Китае идут не первый год. И даже тот факт, что от прошлого пленума до нынешнего прошли рекордные 20 месяцев (тогда как обычно такие собрания партийцев проводились раз в год), многие интерпретировали как еще один знак серьезной внутренней борьбы в рядах КПК.



Сам Си Цзиньпин, кстати, заметил в своей недавней речи, что древние императорские династии во многом погибли от коррупции, слабой дисциплины и борьбы, заявив, что и правление компартии может в итоге рухнуть, если ей не удастся на постоянной основе укреплять свою власть в Китае. А накануне пленума, напомнил Игорь Денисов, вышла в свет его книга с красноречивым названием "О приверженности партийному лидерству во всех видах деятельности". И не уловить намек товарища Си было сложно.



Пленум, судя по всему, выскажется за дальнейшее повышение управленческих способностей КПК и вновь подчеркнет особую роль Си Цзиньпина в политической системе страны, предположил эксперт МГИМО.

Соучредитель базирующейся в Гонконге фирмы по анализу политических рисков GRisk Фэн Чучэн напомнил: некоторые наблюдатели из Китая предполагают, что по итогам пленума Си может обозначить наследника (этого, кстати, от него ждали еще на предыдущем пленуме).

- Но я с этим не согласен. Продвижение очевидного наследника председателя Си сейчас вызовет путаницу в умах чиновников, а это нанесет ущерб программе реформ Си Цзиньпина, - сказал он "Известиям".

Вряд ли на нынешнем пленуме будут сделаны и новые формальные шаги по укреплению положения Си Цзиньпина внутри партии. Хотя в западной прессе нередко спекулируют о вероятности присвоения председателю КНР статуса лидера нации. Как заметил Андрей Виноградов, главе КНР, которому пленум 2016 года присвоил звание руководящего ядра компартии Китая, вполне достаточно того, что в стране отменены ограничения на его пребывание у власти.



Наталия Портякова

30.10.2019