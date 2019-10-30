 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 30.10.2019
11:54  Курочка по зернышку... Замхокима Шахрисабзского района Узба задержан за взятку в 100 (сто!) долларов
11:51  Американская Epsilon нашла в узбекской Кашкадарье новый пласт нефти (запасом 10 млен тонн)
11:23  БишкекСуд. Экс-советник президента Илмиянов сел на 7 лет
10:23  Казахстан байтерекнул (отжал) у России байконурский комплекс "Зенит-М"
10:11  Кто стоит за антикитайскими митингами в Казахстане? - Виктория Магда
10:05  Конгресс США принял резолюцию о геноциде армян турками
10:00  Ближнему Востоку грозит свой "Чернобыль", - И.Субботин

09:26  Есть ли у современной Казахстанской китаефобии исторические корни? - Р.Темиргалиев
09:21  В Самарканде сносят охраняемый ЮНЕСКО "Николаевский дом". Хокиму Рахимову закон не писан
08:58  Си и его команда: как Китай намерен модернизировать социализм, - Н.Портякова
08:51  В Узбекистане запретили к показу еще один турецкий сериал. Зарыли "Яму"
08:48  В Казахстане образован Комитет государственного оборонного заказа
08:36  Забурились: почему американский сланцевый бум подходит к концу, - Д.Мигунов
00:17  Синьцзян. Китайский натиск на Запад. Части 1 и 2
00:11  Казахские Шапрашты - победители китайцев и кокандцев
00:07  Трагедия Джунгарии (уроки истории), - Е.Трифонов
00:06  История Субэдэй-багатура. Как сын бедного пастуха стал "правой рукой" Чингисхана?
00:01  Захар Прилепин создает новое Всероссийское полит-движение "За правду"
Вторник, 29.10.2019
23:39  Армия Асада штурмует ключевой форпост "халифата" - город Кабани
22:26  Европарламент попал в пекло индо-пакистанских раздоров, - В.Скосырев
21:11  Кому спасать капитализм. Если герои не рождаются, - А.Королева
21:09  5 крупнейших иностранных компаний, которые делают деньги в Таджикистане
19:23  Аргентинец Рафаэль Гросси избран новым главой МАГАТЭ
19:20  Трамп уверяет, что амер-спецназ ликвидировал еще одного главаря ДАИШ - аль-Муджахира
17:52  Пресс-конференция Гражданской коалиции РФ "Третья сила" (Москва, 30/10, анонс)
17:03  Его догнала собака в подземелье... Внутри миссии по ликвидации Багдади, - Wall Street Journal
16:55  В Самарканде открывается "туристический фестиваль" суфийского ордена (секты) Накшбандия
16:43  КазНацПат-активиста Омара посадили на 2 года за растрату
15:44  Таджикистан. Нюансы демократии? - Н.Акбаров
15:36  Со смертью аль-Багдади курды теряют своего врага и свою автономию, - Le Monde
15:31  В Нур-Султане будут строить туристический квартал за $1 млрд! Чего там смотреть?
14:54  Казахстан решился признать первых полит-беженцев - казахов Синьцзяна
14:51  Экс-солиста популярной рос-группы "Премьер-министр" посадили в Монголии на 2 года за наркоту
14:48  Жесткий Уят! КазПевицу Камшат Жолдыбаеву прессуют моралисты за откровенные фото
14:47  Курды и сирийский винегрет, - Э.Лимонов
14:46  The Hill: США играют в опасную игру в киберпространстве
14:43  Семя хаоса в Средней Азии. Последствия смерти Александра Македонского (уроки истории)
12:23  Amnesty International начала кампанию за освобождение из психушки узб-блогерши Нафосат Оллашукуровой
12:07  В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими
12:01  Центральная Азия: шесть наиболее распространенных проблем в области прав человека, - ООН
11:58  Амер-конгресс-вуменшу Кэти Хилл заставили уйти в отставку из-за беспорядочного секса с коллегами и подчиненными разных полов
11:43  Что есть на самом деле Олигархический строй, - А.Халдей
10:45  Труп Багдади амеры сбросили в море. На корм рыбам
10:39  В Узбе начинают штрафовать (с $230) за "слишком пышные праздники"
10:31  К скважинам Сирии подбирают аравийский (кувейтский) ключ, - И.Субботин
09:42  Узбекистан закупил у России крупную партию хорошо показавших себя в Сириии броневиков "Тайфун"
09:39  Переход европейцев на СПГ – политически обусловленный, - П.Искендеров
09:34  Мошенник не он. КазГенпрокуратура замяла дело замакима Алматинской области Манзорова
08:36  КазПолуПрез Токаев остановил и закрыл проект Алматинского VIP-горного курорта "Кок Жайлау"
07:34  Куда пойдет нефть северо-востока Сирии. В США прояснили место дислокации войск в Заевфратье
06:46  РосХакеры упорно "бомбят" антидопинговые сайты ВАДА и МОК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Си и его команда: как Китай намерен модернизировать социализм, - Н.Портякова
08:58 30.10.2019

На пленуме ЦК компартии КНР политическая элита должна найти ответы на стоящие перед страной вызовы

На этой неделе в Пекине проходит четвертый пленум 19-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). В прошлые годы именно на таких собраниях за закрытыми дверями политическая элита согласовывала важнейшие для страны решения. Пленум 1978 года, например, стал отправной точкой китайской политики реформ и открытости, тогда как партийные пленумы в годы правления Си Цзиньпина ознаменовались послаблениями в политике "одна семья - один ребенок". Нынешний пленум, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, должен окончательно закрепить курс на укрепление авторитета партии перед лицом многочисленных вызовов, стоящих перед современным Китаем.

Тайное и немножко явное
Политическая жизнь в Китае традиционно являлась процессом довольно закрытым. К примеру, все в стране всегда знали, что со времен Мао Цзэдуна представители партийной элиты каждое лето собираются на берегу Бохайского залива для неформального обсуждения насущных проблем. Но при этом никто не мог со 100-процентной уверенностью назвать ни точное время подобного рода курортных партийных слетов, ни состав их участников. Такие встречи и принимаемые на них решения никогда не афишировались широкой публике. Но на то они и были неформальными.

Гордость и убеждения: как Китай отметил свое 70-летие
Пекин в честь юбилея устроил крупнейший в истории КНР военный парад, Гонконг - новые беспорядки
Другое дело - пленумы ЦК КПК, на которых в прошлом принимались многие важные решения. Стране о них сообщали лишь по итогам. Пленум 1978 года, в частности, проложил путь к политике реформ и открытости, способствовавшей постепенной трансформации Китая из бедной аграрной страны во вторую экономику мира. Партийные пленумы в годы правления нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина тоже были отмечены важными реформами: в 2013 году партийцы решили ослабить многолетние ограничения в политике планирования семьи, известной формулой "одна семья - один ребенок". Итогом же прошлого пленума стало решение снять ограничения на два срока, в течение которых председатель КНР мог занимать высший государственный пост.

Нынешний пленум, проходящий в Пекине с 28 по 31 октября, собрался на фоне не стихающих протестов в Гонконге и замедления темпов роста китайской экономики, что во многом связано с затяжной торговой войной США и Китая. Однако, согласно скудной официальной повестке, посвящен он будет "определению путей модернизации социалистической системы и системы государственного управления на десятилетия вперед".

Говорим "партия", подразумеваем Си
- Главной задачей нынешнего пленума перед лицом этих вызовов станет дальнейшее укрепление абсолютного и всестороннего лидерства компартии в Китае и обществе, - заметил в беседе с "Известиями" руководитель центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН Андрей Виноградов.

Китайская драма: КНР обсудит развитие экономики в эпоху торговых войн
Сессия Всекитайского собрания народных представителей постарается вернуть миру уверенность в силе Пекина
Эксперт напомнил, что при Си Цзиньпине в конституции уже была закреплена руководящая роль компартии Китая. Кроме того, весной прошлого года страна провела масштабные институциональные реформы, объединив ряд госучреждений и поставив их под прямой контроль партии. Одним из самых заметных преобразований на этом пути стало создание Центральной надзорной комиссии, которая заменила собой десятки организаций по проверке партийной дисциплины (на деле это были структуры, занятые расследованием случаев коррупции).
- Можно ожидать проявление определенной преемственности с решениями, принятыми на предыдущем пленуме, который одобрил проект реформы партийных и государственных органов. Но новые решения будут касаться, скорее всего, не институциональных инноваций, а более глубоких и системных вопросов - повышения эффективности управления на всех уровнях, лучшего реагирования на внутренние и внешние вызовы, обеспечения дисциплины и лояльности чиновников, - рассказал "Известиям" старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь Денисов.

Разговоры о внутрипартийной борьбе и недовольстве некоторых товарищей практически единоличной властью Си Цзиньпина в Китае идут не первый год. И даже тот факт, что от прошлого пленума до нынешнего прошли рекордные 20 месяцев (тогда как обычно такие собрания партийцев проводились раз в год), многие интерпретировали как еще один знак серьезной внутренней борьбы в рядах КПК.

Сам Си Цзиньпин, кстати, заметил в своей недавней речи, что древние императорские династии во многом погибли от коррупции, слабой дисциплины и борьбы, заявив, что и правление компартии может в итоге рухнуть, если ей не удастся на постоянной основе укреплять свою власть в Китае. А накануне пленума, напомнил Игорь Денисов, вышла в свет его книга с красноречивым названием "О приверженности партийному лидерству во всех видах деятельности". И не уловить намек товарища Си было сложно.

Пленум, судя по всему, выскажется за дальнейшее повышение управленческих способностей КПК и вновь подчеркнет особую роль Си Цзиньпина в политической системе страны, предположил эксперт МГИМО.
Соучредитель базирующейся в Гонконге фирмы по анализу политических рисков GRisk Фэн Чучэн напомнил: некоторые наблюдатели из Китая предполагают, что по итогам пленума Си может обозначить наследника (этого, кстати, от него ждали еще на предыдущем пленуме).
- Но я с этим не согласен. Продвижение очевидного наследника председателя Си сейчас вызовет путаницу в умах чиновников, а это нанесет ущерб программе реформ Си Цзиньпина, - сказал он "Известиям".
Вряд ли на нынешнем пленуме будут сделаны и новые формальные шаги по укреплению положения Си Цзиньпина внутри партии. Хотя в западной прессе нередко спекулируют о вероятности присвоения председателю КНР статуса лидера нации. Как заметил Андрей Виноградов, главе КНР, которому пленум 2016 года присвоил звание руководящего ядра компартии Китая, вполне достаточно того, что в стране отменены ограничения на его пребывание у власти.

Наталия Портякова
30.10.2019

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1572415080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 октября 2019 года №183
- Национальная комиссия по модернизации под председательством Премьер-Министра РК рассмотрела ход реализации Послания Главы государства
- За 2019 год в мощности ВИЭ Казахстана увеличились вдвое
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2019 года №797
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2019 года №798
- В Мажилисе Комиссия по контролю расходования бюджетных средств при фракции партии "Nur Otan" приступила к работе
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев посетил ряд научных учреждений
- ДУМК не контролирует религиозную обстановку, государство берет контроль на себя – Ашимбаев
- Бесплатные рецепты не дошли до казахстанских пациентов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  