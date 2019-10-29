 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Самарканде сносят охраняемый ЮНЕСКО "Николаевский дом". Хокиму Рахимову закон не писан
09:21 30.10.2019

Глава Самарканда намерен снести исторический дом в охраняемой зоне ЮНЕСКО

В Самарканде 29 октября владелец исторического кирпичного дома, построенного в 1904 году на территории, охраняемой ЮНЕСКО и называемого в народе "Николаевский", получил документ о "сносе".
Чиновник администрации города Самарканда заявил, что взамен "снесенного здания обещана большая компенсация, а снос здания необходим для строительства Медицинского института".

По словам сотрудника Государственной инспекции по охране культурного наследия "снос на территории из списка ЮНЕСКО в историческом центре Самарканда противоречит статьям 30, 32 и 33 "Закона об охране и использовании объектов культурного наследия".
На встрече под председательством заместителя министра культуры Узбекистана Камолы Акиловой, состоявшейся 15 октября текущего года, было рассмотрено заявление владельца земли, гражданина Израиля Михаэла Шора (Shore Michael), и вынесено решение признать здание "историческим фоном" и "сохранить его". Михаэл Шор в настоящие дни находится в Самарканде.
По словам архитектора из Ташкента Абдумалика Турдиева, здание находится на охраняемой территории ЮНЕСКО, и снос здания, обеспечивающего общий пейзаж, не входит в компетенции хокима.

"Он не может снести дом, даже если суд так решит. Дом находится в охраняемой зоне ЮНЕСКО. Во-вторых, это историческое здание, построенное в 1904 году, было включено в список охраняемых исторических зданий до 2010 года. В 2010 году местные чиновники зарегистрировали решением комиссии, что здание утратило свое историческое значение после реконструкции. Однако в Самаркандском отделении Государственной инспекции по культурному наследию заседаний не проводилось. Министерство культуры сейчас собирается вернуть здание в список с классификацией "здание исторического фона".
Михаэл Шор, владелец здания, приехал из Израиля в начале этого месяца, чтобы защитить свою собственность. Он сказал, что подаст жалобу на решение хокима.

14-й дом на улице Амира Темура, расположенный в охраняемой зоне Самарканда, был отремонтирован в 2010 году, и кирпичные стены были сохранены на 90%. Владелец здания сообщил, что дом принадлежал руководителю первой сети рессорных карет в Самарканде.
Помощник хокима Самарканда Бобурмирзо Облокулов сообщил, что компенсация за здание была предложена по текущей рыночной цене в 1 212 000 258 сумов ($127,5 тысяч).

- В этом здании жила моя бабушка. Это наша частная собственность Это также часть Самаркандского пейзажа. Кто обладает властью в этом городе ЮНЕСКО и Министерство культуры или хоким? Почему оно должно быть сломано?, - сказал Шор.
Михаэл Шор сказал, что не допустит сноса дома за компенсацию. По словам собеседника, охраняемые ЮНЕСКО жилые дома по соседству с его домом уже снесены. Шор добавил, что часть старого почтового отделения и дома на прилегающей территории, были "незаконно снесены экскаваторами 25 июля" в прошлом году.
Чиновники администрации Самарканда заявили, что снос был осуществлен в соответствии с указом президента Узбекистана (ПК-3507).

Представитель отдела строительства администрации сообщил, что сносы в Самарканде по улице Амира Темура совершаются "в соответствии с законом".

- Хоким Самарканда Фуркат Рахимов подписал решение №823 11 мая этого года. В приложении к этому документу четко указаны сносимые здания. Решение было принято на основании Указа Президента за № 3507 от 3 февраля 2018 года.

По словам представителя Самаркандского областного управления Министерства культуры, в прошлом году было арестовано более десятка чиновников, которым были предъявлены различные обвинения. Чиновники дали разрешение на строительство в исторической части Самарканда, вопреки требованиям ЮНЕСКО. Решением суда все они приговорены к различным наказаниям.

Источник - centralasian.org
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