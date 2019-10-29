 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ближнему Востоку грозит свой "Чернобыль", - И.Субботин
10:00 30.10.2019

Израиль опасается атаки иранских ракет на свой ядерный реактор

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
29.10.2019

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Иран начал развертывать высокоточные ракеты на юге Аравийского полуострова. Их целью политик назвал свою страну. Заявление прозвучало после встречи с высокопоставленной делегацией из США. В последнее время дискуссии в Израиле и Америке сфокусированы на уязвимости еврейского государства перед комбинированными атаками. В зоне риска, как считается, находится ядерный реактор в пустыне Негев.

Нетаньяху в очередной раз предупредил о росте угрозы со стороны Ирана. Свой тезис он подкрепил данными о готовности Тегерана нанести удар по израильтянам с территории Йемена. В республике действуют повстанцы-хуситы, которых считают предметом интереса иранских властей. "Иран стремится заполучить высокоточное оружие, способное поразить любую цель на Ближнем Востоке с отклонением не более 5–10 м, – заявил Нетаньяху. – Производство ведется в Иране, но разместить его хотят в Ираке и Сирии, развернуть арсенал из 130 тыс. высокоточных ракет в Ливане. Они (иранцы. – "НГ") стремятся к этому и уже начали развертывание в Йемене".
Заявление было сделано после встречи с министром финансов США Стивеном Мнучином и старшим помощником американского президента Джаредом Кушнером в офисе премьер-министра в Иерусалиме. Своих американских гостей Нетаньяху призвал поспособствовать введению дополнительных санкций против иранского руководства, чтобы остановить, как считает премьер, его экспансионистскую политику. Как обращает внимание издание Times of Israel, не вполне ясно, какие стратегические преимущества Исламская Республика могла бы получить, теоретически атаковав израильские цели из Йемена, в то время как уязвимые перед иранским влиянием Сирия и Ливан находятся к Израилю гораздо ближе.
Не исключено, что слова премьера стали отсылкой к атакам на объекты саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco, которые произошли в ночь на 14 сентября.

Комбинированное нападение – с синхронным применением ракет и беспилотных летательных аппаратов – вызвало у израильских сил безопасности опасения, что такое же может произойти и с целями на территории еврейского государства. В последние недели источники местной прессы сообщали: разведсообщество получило новые данные о готовящихся атаках со стороны Ирана. Выступая 24 октября, глава Генштаба Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави публично подтвердил эти опасения – оценки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пессимистичны.
До сегодняшнего дня аналитики ЦАХАЛ считали, что фронты, где приходится реагировать Израилю, не скоординированы между собой и не зависят друг от друга. Теперь же у военных нет уверенности в том, что обострение в секторе Газа, некоторые группировки которого имеют политические и финансовые отношения с Ираном, не откликнется сразу же на севере Израиля – в граничащих с Ливаном или Сирией районах. Из брифингов представителей ЦАХАЛ следует, что потенциальная конфронтация на северном фронте почти сразу же "разожжет" южный фронт и даже может спровоцировать столкновение на "дополнительных" фронтах.
Если принимать во внимание ту смелость, с которой были совершены атаки на саудовский нефтепром, у ЦАХАЛ есть все основания предполагать, что любой возможный рейд в воздушном пространстве Сирии вызовет немедленный военный ответ Ирана. Люди из окружения главы Генштаба говорят, что у него есть еще одна причина для переживаний. Кохави осознает: он остался наедине с проблемами в сфере безопасности. После того как очередные выборы в израильский парламент не внесли ясности в судьбу правительства и уж точно в судьбу Нетаньяху, имя которого фигурирует в нескольких антикоррупционных досье, все ресурсы премьерского офиса направлены на то, чтобы оттянуть трагический финал. В этих условиях тема безопасности – только инструмент.

Израилю есть за что переживать. В свежей колонке для издания Washington Examiner исполнительный директор Фонда по защите демократии Марк Дубовиц и исполнительный директор Образовательного центра по политике в области нераспространения Генри Сокольски задаются вопросом: что, если бы конечной целью атаки, наподобие той, которая потрясла Саудовскую Аравию, стал крупный ядерный реактор? "Расчетная точность стрельбы составляла 1 м, – пишут эксперты, анализируя нападения на Saudi Aramco. – Это делает даже самый выносливый из крупных ядерных реакторов легкой добычей". Одна из таких "легких мишеней" находится на израильской территории. Это плутониевый ядерный реактор в пустыне Негев возле Димоны.

В начале этого месяца профессор химии Узи Эвен, который был одним из основателей ядерного объекта в Димоне, написал для израильского издания Haaretz тревожный материал под заголовком "Атака Ирана на Саудовскую Аравию показывает, почему Израиль должен закрыть свой ядерный реактор". "Иран обладает надежными и передовыми технологиями, иранцы способны производить и эксплуатировать одновременно большое количество беспилотников и крылатых ракет", – отмечал ученый. По его словам, Израиль должен признать, что сейчас он уязвим для подобного удара. Эвен заявил, что по этой причине реактор в Димоне должен быть закрыт насовсем. "Нам было продемонстрировано, что он беззащитен", – заключил профессор. В противном случае Ближний Восток находится под угрозой своего "Чернобыля".

Источник - ng.ru
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