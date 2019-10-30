 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конгресс США принял резолюцию о геноциде армян турками
10:05 30.10.2019

Палата представителей приняла резолюцию о геноциде армян в Османской империи

Законодатели также поддержали введение санкций в отношении Турции из-за вторжения на северо-восток Сирии
Законодатели в Палате представителей подавляющим большинством голосов во вторник проголосовали за принятие резолюции о признании геноцидом массовых убийств армян турками в начале XX века. Это символическое голосование, скорее всего, осложнит и без того напряженные отношения между США и Турцией.
Палата представителей поддержала резолюцию 405 голосами. Всего 11 законодателей высказались против принятия документа. Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы. В общей сложности тогда погибли полтора миллиона армян.

Кроме того, нижняя палата Конгресса подавляющим большинством голосов поддержала законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за военного вторжения на север Сирии. Новые санкции одобрили 403 конгрессмена, 16 высказались против.
В Анкаре осудили принятие Палатой представителей резолюции о геноциде армян, назвав это решение "недействительным". Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Твиттере, что Турция помешала "большой игре" своим вторжением в Сирию, и что решение Палаты представителей является попыткой мести Анкаре за проведение операции.

"Те, чьи проекты были сорваны, обратились к устаревшим резолюциям. Круги, верящие в то, что таким образом они отомстят, ошибаются. Это постыдное решение тех, кто эксплуатирует историю в политических интересах, является недействительным для нашего правительства и народа", - говорится в заявлении главы МИД Турции.

30 Октябрь, 2019

Источник - Голос Америки
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